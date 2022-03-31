Книжная полка

Издатели говорят о дефиците бумаги и подорожании основных материалов, но тем не менее всеми силами стараются выпускать запланированные новинки. Мы подготовили обзор интересных книг марта-апреля, на которые стоит обратить внимание.

Новинки и новые издания русской прозы

Фридрих Горенштейн «Улица Красных Зорь» (Редакция Елены Шубиной, 2022)

Если имя Фридриха Горенштейна ни о чём вам не говорит, давайте попробуем зайти с другой стороны. Помните, были такие фильмы: «Солярис» Адрея Тарковского, «Раба любви» Никиты Михалкова, «Первый учитель» Андрея Михалкова-Кочаловского? Так вот все эти (и многие другие) сценарии написал Горенштейн. А в прозе имя ему сделал всего один рассказ: опубликованный в «Юности» в 1964 году «Дом с башенкой». И это единственный его текст, опубликованный в СССР. Он был «закрытым» писателем, который работал в стол, его произведения читал очень узкий круг людей: Андрей Тарковский и Бенедикт Сарнов, Юрий Трифонов и Андрей Кончаловский, Марк Розовский и Лазарь Лазарев. Горенштейна называют самым пессимистичным писателем, мрачным мизантропом, его произведения населены босхианскими персонажами и полны ветхозаветных мотивов. Мир лежит во зле, и задача людей – искупить это зло и выбраться из ада.

В сборник «Улица Красных Зорь» вошли опубликованная в знаменитом неподцензурном альманахе «Метрополь» повесть «Ступени» и три произведения периода берлинской эмиграции: «Чок-Чок», «Муха у капли чая» и «Улица Красных Зорь».

Сергей Ануфриев, Павел Пепперштейн «Мифогенная любовь каст» (Альпина. Проза, 2022)

Главная постмодернистская сага русской литературы, не издававшаяся двадцать лет. Первый том выходил в 1999 году, второй – в 2002. Таким шквалом критики могут похвастаться очень немногие книги. Авторов называли русскими Толкиенами (и Мартинами, неизбежно хочется добавить теперь, после «Игры престолов». Как «Игру престолов» невозможно игнорировать и выключать из списка самых важных сериалов последних лет, так и после «Мифогенной любви каст» невозможно остаться прежним – это книга, переключающая сознание в новые регистры). Этот огромный текст – не бред, как некоторые поспешили заметить, толком не разобравшись, но тщательнейшая рефлексия и фиксация бреда, уникальная работа с коллективным бессознательным. Авторы, известные художники, основатели арт-группы «Инспекция «Медицинская грменевтика»», работают, с одной стороны, с пластом истории Великой Отечественной войны (вернее, тем, как она отразилась в массовом сознании), а с другой – с огромным фольклорным комплексом, который у нас вшит в сознание с младенчества. Этот роман – уникальный пример перехода текста концептуальной школы, эстетского, «для немногих», в пласт современной литературы, в мейнстрим. Противостояние мира и войны здесь выводится за пределы конкретного исторического периода и приобретает предельно общие, глобальные, надчеловеческие черты. По Пепперштейну и Ануфриеву, границы между мирами принципиально и подчёркнуто проницаемы – именно эта проницаемость границ и рождает уникальную Вселенную «Мифогенной любви каст».

Руслан Козлов «Stabat Mater» (Редакция Елены Шубиной, 2022)

Руслан Козлов прерывает своё двадцатилетнее молчание после романа-сказки «Остров Буян». На этот раз – ради очень тяжёлого, но очень сильного романа о надежде, которая спасает даже в самые тёмные времена. Очень своевременная книга. В романе «Stabat Mater» две линии. Первая связана с проблемами современного детского хосписа, вторая – с испытаниями веры христиан в Римской Империи.

«Stabat Mater» – «Скорбящая мать» – песнопение с неточно установленным авторством, существующее в нескольких вариантах – каноническом «ватиканском» и альтернативном, использованном, в частности, Перголези и многими другими композиторами.

В романе Козлова страшная пандемия поражает детей, лекарства от неё нет, и всё, что могут сделать родители, это облегчать их страдания в хосписах. Один из них становится настоящей крепостью, но, как и положено крепости, переживает осаду и штурм. Автор пишет в предисловии: «Трудно не заметить: с нашим миром происходит что-то нехорошее. Даже не в смысле выпущенных из пробирок смертельных вирусов, и не в смысле планомерного оболванивания и одурачивания людей, и насаждения ложных ценностей, и нагнетания враждебности всех и ко всем, а в гораздо большем и страшном масштабе — в той пандемии очерствения душ, которую мы все видим и чувствуем. Мой роман «Stabat Mater» — попытка найти «вакцину» от этого бедствия. Или хотя бы определить направление поисков».

Мир полон боли, и отмахнуться от этого не получится. Сильная и страшная книга, в которой, однако, есть надежда и свет.

Лена Элтанг «Радин» (Альпина. Проза, 2022)

Лена Элтанг пишет небыстро, но каждым новым романом читатели бывают вознаграждены. Новый роман – «Радин» – имеет структурные и композиционные пресечения с выходившей семь лет назад (и готовящейся к выходу в новом издании этим летом) «Картахеной». Впрочем, это игра, которую автор предлагает продвинутому и внимательному читателю – как бонус к удовольствию от чтения вполне самостоятельного и самодостаточного романа. 6 героев–рассказчиков и 6 фрагментов большого, яркого и сложного мозаичного панно. Рассказчики, как водится у Элтанг, будут пытаться водить за нос друг друга и читателя, но автор мастерски сложит из их лжи, правд и полуправд единую завораживающую картину. Здесь есть черты плутовского, философского и психологического романа, а заодно и черты детектива. И несмотря на то, что события происходят в Португалии, вокруг знаменитого моста Аррабида, герои – выходцы не только из России, но и со всего мира, в итоге получается большой и увлекательный роман, наследующий традициям классической русской литературы.

«Радин» – книга о современном искусстве (художниках и галеристах) и шире – людях творческих профессий (здесь есть балерина и, как обычно у Элтанг, писатель, правда, на этот раз выдающий себя за детектива) в современном мире. Драматические события происходят во время вернисажа знаменитого художника, но подобно тому как совы не то, чем кажутся, самоубийство, свидетелями которого стали десятки посетителей выставки, оказывается вовсе не им…

Владимир Шаров «След в след. До и во время. Мне ли не пожалеть» (Редакция Елены Шубиной, 2022)

Ещё одно важное переиздание. Имя Владимира Шарова и при его жизни, и после смерти всегда было в некоторой тени. В то время как это по-настоящему большой русский писатель, чья проза – обстоятельная, глубокая – не терпит суеты. Это издание – прекрасная возможность познакомиться с автором, прочитав сразу три его романа. «След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах» был написан в конце 1970-х, но опубликован впервые только в 1991 году. Второй – «До и во время» – два года спустя, «Мне ли не пожалеть» – ещё через два, в 1995.

Шаров придерживался религиозной, христианской концепции истории. Его романы содержат и черты религиозной философии, и альтернативной истории, наследуют гоголевским и платоновским традициям. Владимир Шаров действительно всегда стоял – и литературой свей стоять продолжает – по ту сторону истории.

Новинки зарубежной прозы

Ясмин Шрайбер «Марианская впадина» (Лайвбук, 2022)

Книга, которую называют самым ярким литературным дебютом Германии. Можно было бы сказать, что это светлый роман о травме и преодолении, если бы в последнее время это определение не было изрядно скомпрометировано. Здесь же перед нами действительно очень живой и обаятельный роман, не маскирующийся под автофикшн и не ставящий своей целью расковырять душевные раны читателя и бросить его самого с ними разбираться. Начало вполне в духе Фредерика Бакмана или Арто Паасилины: девушка отправляется в Альпы с весьма странным стариком, собакой, курицей (тут сразу вспоминается мультфильм про Моану) и урной с прахом подруги старика. Вы уже поняли, что Шрайбер точно удаются цепляющие завязки – но и о том, чтобы читатель и дальше не заскучал и не разочаровался, автор позаботилась. «Марианская впадина» – искренняя история о том, как общее горе сближает, как очень разные люди могут дарить друг другу поддержку и утешение, как во тьме выйти к свету.

Мервин Пик «Трилогия Горменгаста»:

«Титус Гроан» «Горменгаст» «Титус Один» (Лайвбук, 2022)

Имя Мервина Пика в английской литературе без преувеличения культовое, а вот в России оно известно гораздо меньше. Цикл книг о Титусе Гроане – его главная работа. В его романах – золотом фонде жанра фэнтези – есть тот самый неповторимый микс, который делает его классиком: мистика и гротеск, приключения и психологизм, сатира и ужас.

Трилогия о древнем замке Гормнгаст и наследнике королевского рода Титусе Гроане – это история о безграничной власти и свободе, гибели одного семейства и надежде на спасение. Роман, кстати, вошёл в список 200 лучших книг по версии BBC, которые сняли по трилогии сериал «Тёмное королевство». А в готовящейся новой экранизации одним из продюсеров стал Нил Гейман.

Александра Эндрюс «Кто такая Мод Диксон?» (Синдбад, 2022)

Когда мы говорим о писателях, скрывающих свою личность или предпочитающих не появляться на публике, сразу вспоминаются Пелевин, Сэлинджер и Ферранте. Героиня романа «Кто такая Мод Диксон?» как раз из таких писателей, и образ её вдохновлён как раз Ферранте. Конечно, скрывается она не просто так, но почему – выяснить окажется не так легко. Психологический триллер о тайне личности писателя – ещё один роман в копилку любителей захватывающих книг о писательском ремесле и издательской кухне, вслед за «Правдой о Деле Гарри Квеберта» Жоэля Диккера и «Сороками-убийцами» Энтони Горовица. Роман Александры Эндрюс – о последствиях, которые наступают, когда кто-то решает примерить на себя чужое имя и чужую славу.

Энн Энрайт «Актриса» (Синдбад, 2022)

Лауреат Букеровской премии и Медали Эндрю Карнеги за выдающиеся достижения в литературе Энн Энрайт написала о том, как слава меняет жизнь человека, стирает границу между частным и публичным, по-новому выстраивает драматургию взаимоотношений даже между родными людьми.

Исповедь «обычной» дочери знаменитой матери – легенды ирландского театра. Она помнит множество деталей и подробностей, множество эпизодов из повседневной жизни актрисы, но чем больше она рассказывает, тем сильнее ощущение искусственности и сыгранности. Тем дальше ускользает истинный образ – актрисы, а не роли. Книга о пропасти между «быть» и «казаться», которая преодолевается с большим трудом и иногда слишком поздно.

Новинки литературы нон-фикшн

Ольга Чернова-Андреева «Холодная весна. Годы изгнаний: 1907 – 1921» (Редакция Елены Шубиной, 2022)

Дочь (на самом деле падчерица, удочерённая в раннем детстве вместе с сестрой Натальей. Их настоящий отец – преподаватель Петербургской Академии художеств Митрофан Фёдоров) лидера партии эсеров Виктора Чернова провела детские годы в Италии, а юность – в России после Февральской революции. Была арестована вместе с матерью и сёстрами, но после письма Чернова Ленину о содержании детей под стражей девочек поселили в одноместном номере гостиницы «Националь», а потом перевели в детскую колонию в Серебряном Бору. И это было только начало долгой жизни, в которой были эмиграция в Париж и участие во Французском Сопротивлении, попытки вернуться в СССР, переезд в Нью-Йорк, вывоз из СССР на запад микрофильма «Архипелаг ГУЛАГ» и многое другое. Яркий и важный портрет на фоне неспокойной эпохи.

Полка. О главных книгах русской литературы. 2 тт. (Альпина нон-фикшн, 2022)

Этот двухтомник – важный культурологический документ и социокультурное явление. «Полка» — это образовательный проект о самых важных русских книгах. Редакция выбрала их с помощью голосования среди нескольких десятков профессионалов в области литературы. Он охватывает более сотни книг, но в первые два тома вошли статьи о шестидесяти текстах, вошедших в литературный канон: «Слове о Полку Игореве», «Войне и мире», «Отцах и детях», «Чайке», «Преступлении и наказании», «Былом и думах» и многих других. Среди авторов сборника Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Лена Макеенко, Вячеслав Курицын, Майя Куческая… О каждом произведении авторы пишут доступно и увлекательно, погружая читателя в контекст эпохи и показывая, какой на самом деле была наша школьная программа по литературе, о которой часто остаются не самые однозначные воспоминания.

Первые два тома охватывают период с литературы Древней Руси до 1917 года, а дальше обещан весь ХХ век вплоть до «Чапаева и Пустоты».

Алексей Поляринов «Ночная смена» (Альпина. Проза, 2022)

Алексей Поляринов после романа «Риф» радует поклонников «Почти двух килограммов слов» и окончательно утверждает статус одного из лучших современных эссеистов. «Ночная смена» – это разговор о кино и литературе, причём такой, что оторваться совершенно невозможно: книга, предполагающая фрагментарное чтение, на деле не оставляет ему никаких шансов – читается целиком и на одном дыхании. Поляринов рассуждает о проблеме перевода и границах, которые дозволено (или нет) пересекать переводчику. Где заканчивается перевод и начинается переложение? Где заканчивается переложение и начинается вариация на тему? Как переводчику обуздать в себе писателя (и надо ли)? Что такое «чучело мыши» и как от него избавиться?

Одна из главных проблем писателя заключается в том, что ему в голову приходит множество прекрасных идей для романов. И почти все они при воплощении трансформируются и меркнут. Иногда получается очень неплохо, но автор-то всегда помнит, насколько прекрасна была та, изначальная, идея… Эти эссе – ненаписанные романы Алексея Поляринова, которые теперь стали романами Шрёдингера – они есть и их нет одновременно.

Михаил Майзульс «Воображаемый враг: иноверцы в средневековой иконографии» (Альпина нон-фикшн, 2022)

Историк-медиевист Михаил Майзульс – специалист про средневековой иконографии, католической и православной демонологии, визионерским текстам и практикам – выпустил новую книгу об иноверцах и образе врага. «Воображаемый враг» – книга о том, как изображали еретиков и приверженцев прочих религий, соотнося их образ с самим дьяволом.

Для конструирования образа врага использовался целый арсенал средств и приёмов: злобные гримасы и чёрные лица, непристойные позы и странные колпаки. Средневековая иконография, по сути, была мощным инструментом наглядной пропаганды, углублявшей пропасть в оппозиции «свой» – «чужой» самыми разными способами.