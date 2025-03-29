Поэзия
Иван Волосюк

…Точно крыша под ногой.

29 марта 2025, 13:20
Твардовский
 Пела мышка в норке ночью:
 — Спи, мышонок, задолбал!
 Отнесу тебя нарочно
 на Путиловский вокзал.
  
 Ни звонка, ни эсэмэски 
 там не примет твой айфон.
 Я тебя зарою в Пески
 до итоговых времен.
  
 Брошу в маленькую ямку
 в виде грязного комка,
 над тобой поедут танки
 безымянной ЧВК.
  
 Я завою, как железо,
 под солдатским сапогом,
 задеру подол, полезу
 по отвалу босиком.
  
 На груди сложивши руки,
 рухну с грозной высоты,
 все равно у них в фейсбуке[1] 
 кровожадные коты.
 
 
 [1] Facebook принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
  

* * *

 Забудь о радостях тайги,
 проснись османским янычаром
 и оставаться не моги
 в сугробах белых и печальных.
  
 Мороз едва ли Божий дар,
 а кто южней, не носят курток.
 Ты можешь в множестве болгар
 за своего сойти придурка.
  
 Разденься. Видишь — древний грек
 в тебе от бровных дуг до пяток,
 а здесь все время валит снег,
 и впереди шестой десяток.
  
 Смотри на вечные места:
 цветут весь год и манят видом,
 хотя Италия пуста — 
 в любую дверь входи, живи там.
  
 Еще в Словении ты мог
 прослыть балканским патриотом,
 а здесь замерзнешь, видит Бог,
 оставшись жалким стихоплетом.
  
 Когда от Курского пешком
 ты шел, снаружи коченея,
 кого ты славил: милый дом?
 Россию? Лету? Лорелею?
  

* * *

 Мы на мертвых ставили печати,
 зарывали череп у крыльца,
 нету и следа былой печали
 на моем подобии лица.
 
 Вещей гарью наполняя рощи,
 мы сжигали их для красоты.
 И деревьев грифельные мощи
 подступали к нам из темноты.
 
 Задыхался в августе и падал,
 путал сновидение и явь.
 Спать ложись! Оно тебе не надо,
 потаенных писем не малявь.
 
 В настоящем что, дурак, ни делай,
 будущее сложится само,
 день за днем, неделя за неделей
 в стопку госиздатовских томов.
 
 Ты же к этой муке безучастен,
 сам составлен из корней и вех,
 и твое единственное счастье
 вечно быть посмешищем для всех.
 
 Впрочем, с точки зрения музея
 мы ничем неотличимы от
 чучела оскаленного зверя,
 муляжей князей и воевод.
 
 И, пожалуй, главная нелепость 
 в том, что братья, возвратясь с войны,
 приносили драму или эпос,
 лирики всецело лишены.

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