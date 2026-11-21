* * *
Из песенки слово не выкинешь. А из басни?
Из пенсии — цифру, из пейсов — седой волосок?
Булыжник из круглой (так, Осип Эмильевич?) площади Красной,
Крошащийся в самый квадратный на свете песок?
Из жизни моей — восемь лет? Право — из переписки?
Смех дочери, сына машинки? На минус? А в плюс
Останется что-то из самого-самого, близкого-близкого?
Уйдет по-английски ли? Впрочем, я не удивлюсь
Утрате словес, и цифири, и волосяного
Покрова, булыжника, ножниц, бумаги
и что там еще?
От этого я, словно Ной от потопа, не ною,
Имея на это свой собственный взгляд и расчет.
Из минусов плюсы кроить, и хотя изменяюсь в лице,
Но стойким как стоики стану, и, зубы сцепив как ротвейлер,
Я отминусую от каждой мишени — прицел,
От каждого паруса — штормы и мели.
* * *
Небо, полное ласточек,
Море — рыбы.
Про простор не пропел еще лишь ленивый,
Про яйлы приснопамятные изгибы,
Про волны удивительные извивы.
Представима пещь огненная в этих скалах,
Представимы отроки в этой пещи.
Почему ж не указывают анналы
На следы такой очевидной вещи?
Львиный рык долго кружится по-над морем,
Стороной обходя словно Даниила.
География, вписанная в историю:
Гений места, вписанный в место силы.
И пророкам нынешним или магам
На Отелло ревность, на Яго зависть
От Фороса до самого Карадага
Тут раз в год горит Мене, Текел, Фарес.
Постелю под тысячезвездным небом.
Небу славно от сладостного инжира.
Кто бесплодной назвал, в Ай-Даниле не был,
Тут плодово-приплодное место мира.
Ханаан покидая, вступаешь в ханство:
Нету рек, чтоб течь молоком и медом,
Но зато есть время и есть пространство,
И есть что-то библейскому раю вровень.
Плод запретный на каждом буквально древе,
Разрешенные овощи ломят миски.
Кто сказал, что рай — это дело древних?
Вот поистине истина крайне низкая.
* * *
Идти по мокрой Вене с головой,
Опрыснутой из набежавшей тучи,
Внимать, как громко спорят над тобой
Чудесный свет и запах самый лучший,
Кромсать краюшку, пробку открывать,
И с Моцартом без тоста пригубивши,
Укрыться здесь от всяческих утрат
За бруствером из выпивки и пищи.
Попали в Вену: словно героин
Мешается с татарской алой кровью.
Ты здесь герой, поскольку ты один
Как воин в поле, что ли по присловью.
Ты здесь один, поскольку ты герой
Не оды, так хотя бы анекдота,
А то и вовсе Климтовых картин,
Увиденных на Пасху: отчего-то
Не Блез Паскаль, а несуразный Климт
Мне римско-католическую Пасху
Венчает, отделив от плевел Рим.
И возрождаюсь я. Хоть начерно и наспех,
Но верно обозначив бытие
Как хлеб, а водку — как сознанье,
Идти по Вене, есть и пить ее:
За парком — новый парк, за зданьем зданье.
По мокрой Вене с мокрой головой
И с Шубертом, как воробьишка мокрым.
И знать, что все, что сбудется с тобой,
Есть Фауста продукт и Мефистофеля.
* * *
Вольтера нет, а вольтерьянцы
Совсем иной по сути фрукт:
Цикута против валерьянки.
А что сильнейшее из двух,
Ты знаешь даже a priori:
Упокоение могил —
Весомей аргумента в споре
Еще нам гений не открыл.
Когда от крыл небесной рати
Вдруг просветлеет небосвод,
Какая разница, как звать их,
Какой там этнос ли, народ,
Чем чье богатство прирастает —
Простым продуктом ли, трудом,
И вражья или дружья стая
Свой свалит груз на отчий дом.
* * *
Я видал империю: красный стяг
До сих пор гаишника светофором мнится.
От империи не убежать никак,
Не помогут годы и заграницы,
Не поможет водки с святой водой
Смесь, ни заговор, ни таблетка.
Кесарь вечно властвует над тобой,
Крайне зоркий и крайне меткий.
Не им — перья, нет, все они — тебе,
В ней рожденный, ты гены гнилые тащишь,
Словно мерзкую песенку от «Любэ»,
Ты ведь тоже любер, ты сам из наших,
То есть их, ты холоп по душе и крови,
И свободен будешь лишь из могилы,
Где земли по небу и небу вровень.
Это есть твое место силы.
* * *
Не с того ли света ты вернулся,
Чтоб понять, как красен белый свет.
Вот прибой своим вселенским пульсом
Гонит кровь. По тысяче примет
Узнаешь, что мир здоров и весел —
Витаминку съевший индивид
На плакате в самом видном месте
Столь же замечателен на вид.
Вот закат заботливо подвешен,
Чтобы виден был в любом ряду,
Водопада газировка бешеная,
Вот возможность жить с собой в ладу
(Что не отменяет самоедства),
Потому что снова белый свет
Красен, как он был когда-то в детстве.
А иного не было. И нет.