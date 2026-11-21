* * *

Из песенки слово не выкинешь. А из басни?

Из пенсии — цифру, из пейсов — седой волосок?

Булыжник из круглой (так, Осип Эмильевич?) площади Красной,

Крошащийся в самый квадратный на свете песок?



Из жизни моей — восемь лет? Право — из переписки?

Смех дочери, сына машинки? На минус? А в плюс

Останется что-то из самого-самого, близкого-близкого?

Уйдет по-английски ли? Впрочем, я не удивлюсь



Утрате словес, и цифири, и волосяного

Покрова, булыжника, ножниц, бумаги

и что там еще?

От этого я, словно Ной от потопа, не ною,

Имея на это свой собственный взгляд и расчет.



Из минусов плюсы кроить, и хотя изменяюсь в лице,

Но стойким как стоики стану, и, зубы сцепив как ротвейлер,

Я отминусую от каждой мишени — прицел,

От каждого паруса — штормы и мели.



* * *

Небо, полное ласточек,

Море — рыбы.

Про простор не пропел еще лишь ленивый,

Про яйлы приснопамятные изгибы,

Про волны удивительные извивы.



Представима пещь огненная в этих скалах,

Представимы отроки в этой пещи.

Почему ж не указывают анналы

На следы такой очевидной вещи?



Львиный рык долго кружится по-над морем,

Стороной обходя словно Даниила.

География, вписанная в историю:

Гений места, вписанный в место силы.



И пророкам нынешним или магам

На Отелло ревность, на Яго зависть

От Фороса до самого Карадага

Тут раз в год горит Мене, Текел, Фарес.



Постелю под тысячезвездным небом.

Небу славно от сладостного инжира.

Кто бесплодной назвал, в Ай-Даниле не был,

Тут плодово-приплодное место мира.



Ханаан покидая, вступаешь в ханство:

Нету рек, чтоб течь молоком и медом,

Но зато есть время и есть пространство,

И есть что-то библейскому раю вровень.



Плод запретный на каждом буквально древе,

Разрешенные овощи ломят миски.

Кто сказал, что рай — это дело древних?

Вот поистине истина крайне низкая.



* * *

Идти по мокрой Вене с головой,

Опрыснутой из набежавшей тучи,

Внимать, как громко спорят над тобой

Чудесный свет и запах самый лучший,



Кромсать краюшку, пробку открывать,

И с Моцартом без тоста пригубивши,

Укрыться здесь от всяческих утрат

За бруствером из выпивки и пищи.



Попали в Вену: словно героин

Мешается с татарской алой кровью.

Ты здесь герой, поскольку ты один

Как воин в поле, что ли по присловью.



Ты здесь один, поскольку ты герой

Не оды, так хотя бы анекдота,

А то и вовсе Климтовых картин,

Увиденных на Пасху: отчего-то



Не Блез Паскаль, а несуразный Климт

Мне римско-католическую Пасху

Венчает, отделив от плевел Рим.

И возрождаюсь я. Хоть начерно и наспех,



Но верно обозначив бытие

Как хлеб, а водку — как сознанье,

Идти по Вене, есть и пить ее:

За парком — новый парк, за зданьем зданье.



По мокрой Вене с мокрой головой

И с Шубертом, как воробьишка мокрым.

И знать, что все, что сбудется с тобой,

Есть Фауста продукт и Мефистофеля.



* * *

Вольтера нет, а вольтерьянцы

Совсем иной по сути фрукт:

Цикута против валерьянки.

А что сильнейшее из двух,



Ты знаешь даже a priori:

Упокоение могил —

Весомей аргумента в споре

Еще нам гений не открыл.



Когда от крыл небесной рати

Вдруг просветлеет небосвод,

Какая разница, как звать их,

Какой там этнос ли, народ,



Чем чье богатство прирастает —

Простым продуктом ли, трудом,

И вражья или дружья стая

Свой свалит груз на отчий дом.



* * *

Я видал империю: красный стяг

До сих пор гаишника светофором мнится.

От империи не убежать никак,

Не помогут годы и заграницы,



Не поможет водки с святой водой

Смесь, ни заговор, ни таблетка.

Кесарь вечно властвует над тобой,

Крайне зоркий и крайне меткий.



Не им — перья, нет, все они — тебе,

В ней рожденный, ты гены гнилые тащишь,

Словно мерзкую песенку от «Любэ»,

Ты ведь тоже любер, ты сам из наших,



То есть их, ты холоп по душе и крови,

И свободен будешь лишь из могилы,

Где земли по небу и небу вровень.

Это есть твое место силы.



* * *

Не с того ли света ты вернулся,

Чтоб понять, как красен белый свет.

Вот прибой своим вселенским пульсом

Гонит кровь. По тысяче примет



Узнаешь, что мир здоров и весел —

Витаминку съевший индивид

На плакате в самом видном месте

Столь же замечателен на вид.



Вот закат заботливо подвешен,

Чтобы виден был в любом ряду,

Водопада газировка бешеная,

Вот возможность жить с собой в ладу



(Что не отменяет самоедства),

Потому что снова белый свет

Красен, как он был когда-то в детстве.

А иного не было. И нет.

