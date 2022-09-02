Из готовящейся первой книги биографии «Юрий Домбровский: пить, любить, говорить»

Ю. Домбровский за рабочим столом. Москва, 1963 год

Из воспоминаний мы знаем, что Юрий Домбровский говорил: «В лагерной прозе Шаламов первый, я — второй, Солженицын — третий».

А что говорили Шаламов и Солженицын о Домбровском?

Первый назвал роман «Хранитель древностей» лучшей книгой о тридцать седьмом годе.

С последним дружбы не сложилось. Однажды, придя к Домбровскому, он стал упрекать его в неисполнении великой миссии летописца эпохи. Это занудство хозяин комнаты в Большом Сухаревском переулке, скандально известной всем жильцам тамошней коммуналки, человек, которого могли назвать обидчивым только самые откровенные предатели и мерзавцы, мог бы и пропустить мимо ушей, но Александр Исаевич, настроенный исключительно на работу (он собирался протоколировать лагерные странствия Юрия Осиповича для «Архипелага…»), совершенно не учел психологии пьющего человека и отказался от чекушки. И даже не от чекушки, а от алюминиевой полкружки знакомого солдатско-лагерного образца. Все это было заботливо приготовлено и тут же разложено на газетке. Так Александр Исаевич испортил момент — так Юрию Осиповичу плюнули в душу.

Однако Домбровский и Солженицын, как заметят позднее, были исполнителями двух разных миссий на русской земле: один — великий летописец, другой — великий персонаж эпохи. Это определение и эта характеристика Домбровского, как бы отсылающие нас к практикам символизма, размывавшего грань между жизнью и творчеством, хотя никаким символистом Домбровский, конечно же, не был (символисты в отцы ему годились), и тем не менее эта грань у него была так же тонка и порой неопределенна, являются краеугольными для понимания человека и писателя.

Слово «персонаж», конечно, не всем может понравиться. Кому-то оно покажется неприемлемым, кто-то не согласится и поспорит с ним, полагая, возможно, что оно приуменьшает значение художника, или даже более того — ставит под сомнение сам его статус, поистине выстраданный и добытый всей нелегкой судьбой Мастера, не заслужившего света.

Для начала я предлагаю вспомнить Шекспира, а Домбровский любил его и одно время преподавал — вел собственные шекспировские курсы, писал о нем статьи и даже выпустил книжку посвященных ему новелл. Вот строчки из его комедии: «Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль». Шекспир в свою очередь взял эту метафору у древнеримского писателя Петрония, автора «Сатирикона».

Если Шекспир не подействовал, то стоит задаться вопросом: много ли мы знаем о Домбровском как о человеке — о живом Домбровском? Не о непримиримом борце за свободу духа, который дрался с гэбэшниками, не об авторе «заглавного российского романа второй половины XX века». Много ли мы знаем о человеке, который просто хотел пить, любить, говорить и лишь затем только писать не из-под указки ЦК партии? «Ты влюбись да пей, и у тебя скорее появится талант», — такой есенинского толка совет давал он начинающим. Учитывая, что Домбровский гораздо менее известен, чем те же Шаламов и Солженицын, ответ очевиден.

Впрочем, уже и о самих репрессиях понемногу начинают забывать: ГУЛАГ — что это было? Все это осколки-слова на устах молодого поколения, больше не способные никого поранить, круглые и красивые, как морское стекло.

Вспоминаются тревожные мысли из последнего рассказа Домбровского «Ручка, ножка, огуречик», где главный герой, тоже писатель, в котором легко угадывается сам автор, едет в электричке и думает: «…все что-то сходят с ума. Все потеряли память». Этими мыслями на мгновение прерывается разговор с попутчиком, хорошим знакомым, затем превратившимся в гэбэшника. По-моему, это хороший эпиграф к нашему сегодняшнему состоянию, когда о ГУЛАГе не просто не знают, но еще и задаются вопросом, а зачем это знать.

Тем не менее о чем из того, что нам известно, мы действительно готовы говорить? Ведь, как всегда, есть вещи, которые не очень удобно вспоминать для писателя, вернее, для того образа и мифа, который был создан отчасти им самим, отчасти его друзьями и родственниками. Читаем в воспоминаниях: «Он жил в пространстве, где литература плавно перетекала в жизнь, а жизнь — в литературу, и никогда нельзя было сказать с уверенностью, где кончается жизнь и начинается литература. Таков был способ его существования, состояние его сознания, в котором клубились фантастическая жизнь и фантастические сюжеты».

В год сорокалетней годовщины со дня смерти, когда я впервые увлекся биографией Домбровского, именно это послужило причиной скандала, ведь новые или хорошо забытые факты делали по-киношному эффектную версию преследований КГБ и «убийства» за роман (за «Факультет ненужных вещей», который был продолжением «Хранителя…») довольно-таки неоднозначной. Желание и попытка выяснить больше, докопаться до того, как было на самом деле, вопреки уже затверженной истории об «убийстве», были восприняты сразу и как откровенное незнание, и как обман, и как погоня за сенсацией, и даже еще хуже — как стремление исказить облик писателя и оскорбить его память. Эта реакция, правда, имела и свой положительный момент, так как побудила меня серьезнее заняться биографией, а в итоге подтолкнула и к ее написанию.

Ю. Домбровский с котенком
Каськой. Под Алма-Атой.
1966–1967 годы

Остро отреагировала вдова К. Ф. Турумова-Домбровская. Причины были понятные: какие-то вещи было нелегко вспоминать, а говорить о них еще тяжелее, к тому же образ мужа-писателя для нее давно сложился. Но в конце концов контакт с вдовой удалось восстановить, и мы еще не единожды встречались и беседовали, пока она была жива, хотя «семейная цензура» по-прежнему осложняла и без того непростую работу. С одной стороны, не было единого архива — документы были разбросаны между Россией и Казахстаном, Москвой и Алма-Атой, но с другой — «семейная цензура» все-таки оказалась непреодолимее любых расстояний и бюрократий, неодолимее любых вершин и загадочнее любых глубин: есть гений, талант, текст, а все семейное не важно — буквально такой до последнего была позиция вдовы. К сожалению, от вдовы эта позиция перешла и к некоторым ее знакомым.

Думается, в том числе по этой причине в увековечивающем ряду не появилось собственной книги воспоминаний Турумовой-Домбровской, а между тем ее ждали, ведь на протяжении многих лет вдова делала очень и очень многое для сохранения памяти и популяризации наследия мужа. «Письма (то есть книга писем. — И. Д.) намного выразительнее…» — однажды сказала она в телефонном разговоре. Так она объяснила свой отказ издателю браться за этот труд.

В то же время в наших личных беседах вдова выражала опасение насчет излишней скрупулезности и дотошности — углубления в некоторые события, внимания к некоторым людям и деталям. Не отодвинут ли они в сторону самого Домбровского? В результате не всеми документами она смогла поделиться, а точнее сказать, не всеми захотела. Но за какого именно Домбровского она переживала больше — за человека или за писателя, раз уж она отделяла одного от другого?

По крайней мере, с «великим персонажем» она была согласна, раз это печаталось среди воспоминаний, а значит, она видела метафору и не придиралась к словарным значениям, ведь персонажами мы называем людей обычно не очень нам приятных: «Комический персонаж».

Естественно, к Домбровскому это никак не относится — в разговоре о нем не может быть никакой иронии. Например, таким же «персонажем» был Венедикт Ерофеев, хотя и не столь «великим». Однако же о Ерофееве мы знаем не в пример больше и его биография написана, а с Домбровским положение совсем иное, а потому и не понята и, по сути, не замечена его роль в театре эпохи. Потому до сих пор как писатель он не вполне проявлен, то есть оценен и прочитан, несмотря на то что имя его легендарное и его принято упоминать в одном ряду с Шаламовым и Солженицыным, несмотря, повторю, на все усилия вдовы.

Дмитрий Быков писал в одном эссе, посвященном Домбровскому: «…у него и прототипа нет в русской литературе — вырос ниоткуда, торчит одиночкой, генезис неясен». Разговор о писательских прототипах еще предстоит в биографии, а пока можно сказать о прототипах других — о литературных героях, с которыми Домбровского сравнивали при жизни. Именно они дают представление о человеке. Все это были не то чудаки, не то безумцы, юродивые борцы, неунывающие фантазеры, отважные шуты и пылкие красноречивые романтики. Так же, как и они, Домбровский вызывает улыбку и восхищение, поражает и опечаливает.

В первую очередь это был Дон Кихот — в лагере у Домбровского даже была кличка Дон Кихотский. Сравнивали его и с Мюнхгаузеном, а также с булгаковским Мастером, который выбивается из этого шутовского и рыцарского ряда, однако параллель с ним тоже не случайная, учитывая, сколько раз Домбровскому мешали, выдирая его из-за рабочего стола железными щупальцами — на годы, да и потом, уже значительно позже, не печатая то, что должно было печататься.

И все-таки Дон Кихот, кажется, Домбровскому ближе всего. Оба по своему возвышенному мироощущению были людьми из другого времени и борцами за вечные ценности, вот только угрозы и борьба Домбровского были куда более реальными — они были самыми настоящими. Дон Кихот жил в ситуации канувшего в прошлое рыцарства, но это было плохо лишь для него самого, остальные идальго продолжали прозябать в праздности и безделье, развлекая себя рыцарскими романами, а Домбровский — в ситуации «ненужных вещей», «ненужность» которых обернулась всеобщим ужасом и кошмаром.

И там, и там — История, складывающаяся из историй. Персонаж — это всегда истории: «Как непочтительно Ю. О. Домбровский с сексотом обошелся», «Как Ю. О. Домбровский правду-матку резал», «Как сотрудник Госужаса свой долг служебный нарушил», «Как Домбровский Молотова оскорбил». Это лишь немногие истории, рассказанные литературоведом Александром Жовтисом, одним из алма-атинских друзей писателя, в книге «Непридуманные анекдоты», напечатанной, когда анекдоты уже вышли из моды — за них больше не сажали, но и не смеялись над ними уже так же светло, горько и надрывно.

«Это страна не великих действий — это страна великих анекдотов», — сказал как-то в своей передаче Эдвард Радзинский. Хочется добавить — страшных, но вполне рядовых анекдотов, потому что инкриминировалось все что угодно. Так, разглядеть бородку Троцкого в пламени зажженной спички, нарисованной на спичечном коробке, было вполне обычное дело, это никому не казалось абсурдным, не говоря уже о злодейском заражении хлеба специальным «иностранным клещом» и уж тем более о завербованности японской разведкой.

Неудивительно, что великий персонаж жил в стране великих анекдотов, из которых складывалась и на которых заканчивалась жизнь большинства советских граждан, что и показывает нам книга Жовтиса. Однако историй Домбровского намного больше, и многое в эту книгу не попало. Список этих историй можно продолжать: «Как Домбровский осквернил Первомай», «Как Домбровский о происхождении человека говорил, или Как он Ленина на три буквы послал», «Как Домбровский отомстил другу-предателю», «Как Домбровский неизвестные стихи Мандельштама читал», «Как Домбровский от архангелов в автобусе отбивался» и т. д. Избранные истории соответствуют основным датам жизни и творчества писателя — остается только сложить их вместе, пока не оборвется весь смех, не исчезнет навсегда улыбка.

Речь снова об «убийстве» за роман. Именно через смерть метафора персонажа обретает свою полную силу, «жизнь — анекдот» переходит обратно в «жизнь — театр», потому что у великого персонажа должен быть великий конец, а любовь и смерть традиционно определяют, как глубоко он проникнет в нашу память и как надолго в ней останется. Собственно, уже этим и оправдывается миф, объясняется его необходимость. «Все это становится его КАРНАВАЛОМ (так у автора. — И. Д.), — читаем снова в воспоминаниях. — Только не карнавалом всеобщего праздника, а карнавалом постоянного и упорного разговора со смертью».

Невзирая пока на факты, «убийство» Домбровского хочется сравнить с убийством святого юродивого. Поэтому оно нас так потрясает. На Руси юродивых любят, а в известных произведениях Пушкина и А. Толстого именно они были единственными, кто смел прямо говорить с властью, ибо глас их был гласом Божьим. «Как же я могу отойти в сторону и скрыть то, что видел, что знаю, то, что передумал? Идет суд. Я обязан выступить на нем» (из послесловия к «Факультету…»).

Любопытно, что сам Пушкин, тоже немало волновавший Домбровского и имевший для него особое значение, пусть и в шутку, но отождествлял себя со своим юродивым Николкой из «Бориса Годунова». Юродивый появляется в трагедии всего раз, но сцена, в которой он вершит суд над царем, — одна из важнейших. Вот и у Домбровского в «Факультете…» есть значительный эпизод, где в полубреду герой разговаривает со Сталиным. При этом надежды на счастливый исход русской истории, на рождение отечественной гражданственности Пушкин связывал что с Николкой, что со вторым персонажем трагедии — летописцем Пименом.

В итоге объяснить, почему именно «персонаж», доказать правильность этого слова — это и была ключевая задача написания биографии, до сих пор не существовавшей.

Кто такой «персонаж эпохи», что вообще означает эта метафора? В чем разница между летописцем и персонажем? Чем отличаются их миссии?

Наконец, увидеть эпоху глазами «персонажа».

Ну и, конечно, почему Шаламов — первый, Домбровский — второй, а Солженицын — третий. И это тоже.

Читайте также
Мои отрадные деньки

Александр Михайлов

Мои отрадные деньки
3 сентября 2022, 0:30
Проза

Галина Калинкина

Карл-Маркс-Штадт
Карл-Маркс-Штадт
2 сентября 2022, 23:43
Проза

Игорь Ильин

Колобок
Ложка, еще одна ложка, две вилки, детская ложечка, кружка, еще одна, стакан, еще, тарелка, мелкая тарелка, глубокая, чашка, сковородка, большая крышка, сотейник, маленькая крышка, противень, рюмки, осколки, осколки…   Когда я увидел стихотворение, я не испугался, я стал его писать. А оно стало писать меня.   Здравствуйте, я…   Вот рука его, вот другая, вот […]
2 сентября 2022, 23:31
Поэзия

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно