Поэзия
Вера Бройде

В саду

23 августа 2023, 22:50 
 Мы идем по японскому саду,
 Ты и я.
 В кимоно,
 Мы вдвоем.
  
 Я нас вижу там этой зимой,
 Я нас видела там этим летом.
 Я всегда нас могу там увидеть,
 Сто́ит только связаться с тобой.
  
 Отключиться от шума вокруг,
 Обратиться к тебе
 Хриплым шепотом
 Вслух.
  
 Убедиться, что слышишь,
 Когда по руке
 Пробежит, словно ток,
 Слишком странная дрожь,
  
 И тогда все случится,
 Наверно.
 Я увижу тебя так же близко,
 Как больно и верно.
  
 А потом я, пожалуй, скажу, 
 Что в конце первым делом спрошу:
 «А ты видела нас в том саду?
 Ты когда-нибудь видела нас?»
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Поэзия

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