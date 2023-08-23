Мы идем по японскому саду, Ты и я. В кимоно, Мы вдвоем. Я нас вижу там этой зимой, Я нас видела там этим летом. Я всегда нас могу там увидеть, Сто́ит только связаться с тобой. Отключиться от шума вокруг, Обратиться к тебе Хриплым шепотом Вслух. Убедиться, что слышишь, Когда по руке Пробежит, словно ток, Слишком странная дрожь, И тогда все случится, Наверно. Я увижу тебя так же близко, Как больно и верно. А потом я, пожалуй, скажу, Что в конце первым делом спрошу: «А ты видела нас в том саду? Ты когда-нибудь видела нас?»