Я слышу что хотят цветы

Цветы хотят на водопой Они становятся слабей Они шагают за тобой И шепчут пей и шепчут пей Вы не земля и не семья Но вместе сильные везде Но я не мальчик для питья Скажи воде скажи воде

CURSONG

Чешуек огоньки горят в моей башке когда я тявкаю в мешке нетвердым тявком взрезаю пустоту незрячим томагавком брыкаюсь и дразнюсь на древнем языке Хозяин мой жесток он твердою походкой идет бредет к реке а я в мешке верчусь он мудр а я щенок и многому учусь в густеющей воде под самой легкой лодкой

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Сердце, куда бы тебе спешить И тебе все зримо Разве кто укроется и сбежит Из огня и дыма? Вот и мы не прячемся, мы мишени Не убоимся зла Мы знаем сердце свое уже ли? Ах, вот оно всё — зола