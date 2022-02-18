Я слышу что хотят цветы
Цветы хотят на водопой
Они становятся слабей
Они шагают за тобой
И шепчут пей
и шепчут пей
Вы не земля и не семья
Но вместе сильные везде
Но я не мальчик для питья
Скажи воде
скажи воде
CURSONG
Чешуек огоньки горят в моей башке
когда я тявкаю в мешке нетвердым тявком
взрезаю пустоту незрячим томагавком
брыкаюсь и дразнюсь на древнем языке
Хозяин мой жесток он твердою походкой
идет бредет к реке а я в мешке верчусь
он мудр а я щенок и многому учусь
в густеющей воде под самой легкой лодкой
* * *
Сердце, куда бы тебе спешить
И тебе все зримо
Разве кто укроется и сбежит
Из огня и дыма?
Вот и мы не прячемся, мы мишени
Не убоимся зла
Мы знаем сердце свое уже ли?
Ах, вот оно всё — зола