Я слышу что хотят цветы

Цветы хотят на водопой
Они становятся слабей
Они шагают за тобой

И шепчут пей
и шепчут пей

Вы не земля и не семья
Но вместе сильные везде

Но я не мальчик для питья

Скажи воде
скажи воде

CURSONG

Чешуек огоньки горят в моей башке
когда я тявкаю в мешке нетвердым тявком
взрезаю пустоту незрячим томагавком
брыкаюсь и дразнюсь на древнем языке

Хозяин мой жесток он твердою походкой
идет бредет к реке а я в мешке верчусь
он мудр а я щенок и многому учусь
в густеющей воде под самой легкой лодкой

* * *

Сердце, куда бы тебе спешить
И тебе все зримо
Разве кто укроется и сбежит
Из огня и дыма?
 
Вот и мы не прячемся, мы мишени
Не убоимся зла
Мы знаем сердце свое уже ли?
Ах, вот оно всё — зола
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