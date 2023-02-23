Яблоко с медом

По мотивам подлинной истории Якова Блехмана

Давным-давно, больше пятидесяти лет тому назад, в маленьком городке Биробиджане, у станции Тихонькой, находилась столовая. В столовой работал всего один повар, Яков Исаакович. Он был невысокого роста, ходил в белой рубашке, которая славно подходила под его поварской колпак.

Яков, или дядя Яша, как его часто называли дети, придумал свое фирменное блюдо: «шницель по-биробиджански», это его и прославило на весь Дальний Восток. Но каждый раз, когда ему твердили это, он с улыбкой отвечал:

— Какой же я знаменитый — я просто повар…

Еженедельно на станцию Тихонькую прибывали новые люди, и первое, чего они желали, — вкусно поесть. Заходили в столовую люди хмурые, а выходили — счастливые. Так оно было всегда. Такие чудеса.

Женился Яков, будучи молодым. Жену звали Рая. Свадьба их прошла в этой же столовой, блюда в тот день подавались не такими вкусными, как все привыкли, потому что готовил не Яков — он жених. Рая — добродушная женщина, она всегда поддерживала ласковым словом, не давая мужу унывать. Как же сильно Яков любил свою жену, любил до безумия, любил настолько, насколько это возможно. С тех пор как они вместе, он брался за готовку и представлял, что готовит не для кого-то, а для своей Раи. Он любил ее глаза, ее пышную форму, любил ее нежные слова, горбинку на носу, любил ее характер и особенно любил ее еду.

Влага в Биробиджане стояла высокая, к которой Рая не смогла сразу привыкнуть. Февральской зимой она почувствовала себя неважно. Температура поднялась до 38, кашель, чихи, и чувствовала ужасный холод, хотя Яша держал дом в тепле и не видел необходимости поддавать еще дров.

Яков, как человек с большим умом, понимал, что все обойдется, что это пройдет, что Рая скоро выздоровеет. Но он не мог не думать об этом. Он переживал за нее каждую секунду: по пути на работу, на работе и по дороге домой. Почти не ел. Ни с кем не разговаривал. Улыбка пропала с его лица. И блюда… они перестали быть прежними: то они пересолены, то недосолены, то перегоревшие, то недожаренные. Все стали жаловаться на еду: «Это разве шницель? Это уголь!», «Почему еда такая соленая?», «Возвращай деньги!». Все это приходилось выслушивать нашему повару, но все проходило мимо ушей — голова морочилась другими вопросами.

Очередной день, выходные прошли, Рае лучше не становилось. Никакое лекарство не помогало. Яков шел на работу. Столовая стояла пустой. За весь день пришла только уборщица, даже та не стала ничего есть, хотя и получала там еду бесплатно

«Что теперь делать… как быть? — начал думать Яков. — Рая болеет, в столовую никто не ходит. Денег у меня нет… Даже суп не могу нормально приготовить. Все пропало…»

Пока он плавал в своих мыслях, в столовую тайком зашла маленькая девочка, лет девяти, ее звали Адель. В руках она держала красное яблоко и маленькую баночку меда. Она подошла к Якову, который до сих пор не замечал ее.

— Дядя Яша… — окликнула его Адель.

— А-а-а, — очнулся Яков, — Адель, ты? Я тебя даже не заметил. Задумался я что-то… Ты голодна? Ты, наверное, есть хочешь?

— Спасибо, дядя Яша. Я сыта, честное-пречестное слово. Я дома поела, я же живу недалеко от станции.

— Тогда зачем ты пришла? Я что-то должен твоим родителям?

— Нет. Я пришла, чтобы… — Тут Адель призадумалась, затем продолжила: — Я знаю, что вам сейчас тяжело. Мне тоже неделю назад было грустно, и тогда моя мама дала мне яблоко с медом. Мама сказала, что оно волшебное и может вылечить все что угодно. Я его съела, и мне стало лучше. Вот…

Яков сразу понял ее намерения, даже заулыбался, но перебить не посмел.

— Я попросила у мамы, — продолжала она, — еще одно волшебное яблоко. Взяла немного меда. И принесла вам. Может, и вам поможет. Возьмите, пожалуйста.

Она протянула яблоко и баночку меда. Яков принял ее. И она крепко его обняла.

— Спасибо, Адель. Мне очень приятно. Я обязательно попробую и сообщу тебе о своем счастье, хорошо?

Адель кивнула. И убежала.

Яков решил проверить волшебность яблока. Он отрезал маленький кусочек, макнул его в мед и съел. И голова наполнилась светом, настолько, что даже для малейшей темной мысли не нашлось бы места. Не думая ни секунды, оставил столовую и побежал к своей Рае. Бежал со счастьем на лице и с широкой улыбкой.

По приходе домой, он увидел, что жена спит. Он тихонько присел рядом и ждал, пока она проснется. Проснувшись, Рая увидела светлое лицо Якова и сама тому обрадовалась, затем она услышала историю про волшебное яблоко и решилась попробовать его.

На следующий день она была живее всех живых, бодрее все бодрых. Никакой высокой температуры, никакого озноба: от болезни не осталось и следа. И все магическим образом стало как прежде, даже лучше. Яков стал в десять раз вкуснее готовить, его перевели в ресторан «Восток», назначив главным поваром. И в десять раз сильнее стал любить Раю, а Рая — его.

Он, конечно же, помнил об Адель и ее помощи, поэтому он всегда ее угощал абсолютно бесплатно, а иногда и за свой счет. Ведь было сделано волшебное дело, а это самое главное, и Яков это понимал.

