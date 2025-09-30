Проза
Марина Хорт

Юлька

30 сентября 2025, 9:30

Мы дружили два года со второй половины первого класса до половины третьего. Всего ничего, но памятно и по сей день.

Я практически освоилась в своем первом «Б». Большинство одноклассников были приятели из детского сада. Но в декабре, под самый Новый год, случился переезд.

— Познакомьтесь, ребята! У нас новенькая!

Я обнаружила мое будущее место сразу. Только один пустой стул стоял в ряду вдоль окон за первой партой, напротив стола учительницы. Как-то непривычно в упор к доске. Но плюс есть — соседка по парте, а не сосед.

Мы сдружились быстро. У Юльки в классе все еще не было подруг. У меня, как у вновь прибывшей, тоже.

Между нами была пропасть во всем, но какая-то неведомая сила заставляла нас преодолевать ее для сближения друг с другом.

 У папы с мамой я была одна. И конечно, меня баловали: школьная форма модного фасона, тонкие колготы, изящные модельные туфельки на сменку и потрясающий из натуральной кожи ранец. Тончайшие капроновые ленты в тон платья держали гладкие ровные косы в форме популярных «рогаликов». Выкладывая на парту тетради в прозрачных пластиковых обложках и разноцветные японские ручки, я не подозревала, что у других может быть по-другому.

 Юлька была младшая из двух сестер и совсем не любимица. Вся ее одежда была с плеча старшей сестры, застиранная, не по размеру, неумело и коряво подшитая разноцветными нитками. Возможно, чтобы не тратить время на плетение кос, Юльку стригли, создавая что-то похожее на каре. Вьющиеся, редко мытые и так же редко чесанные волосы в виде спутанного клубка на Юлькиной голове вместе с вытянутыми на коленках колготами и темными дорожками под сгрызенными ногтями были ярким выражением абсолютного безразличия родных Юльки к ее внешнему виду.

Первые мысли — бедно живут. Но однажды я увидела старшую, Елену. На большой перемене из кабинета девятого «А» выплыла современная Мадонна. Ее точеную фигурку подчеркивало школьное платье элегантного кроя. Белоснежный кружевной воротничок, крылья фартука из прозрачного черного фатина и невысокие тонкие каблучки лодочек делали фигурку невесомой и парящей в воздухе. Ее большие синие глаза на лице с сиянием белого мрамора и локоны цвета пшеничного колоса, заплетенные в нетугую косу, притягивали и не отпускали.

Юлька, радостно подпрыгивая, устремилась к сестре. Когда ее руки вытянулись для объятий, на ее голову опустилась ладонь преданного поклонника Елены Прекрасной и властно развернула девчонку на сто восемьдесят градусов. Последовал легкий пинок под манерное «хи-хи». Не замечая сестринского равнодушия, как ни в чем не бывало Юлька устремилась в мою сторону.

Недоумение смешалось со смятением, очарование с разочарованием. Весь остаток перемены даже Юлькина беззаботная улыбка не могла вывести меня из состояния соляного столба.

Усердно пытаясь разгладить упрямые складки одного из моих платьев-фаворитов, я представляла, как Юлька будет кружиться в нем вокруг школьной елки. Нежно-бежевое плиссе очень подойдет к ее волосам. И бант в цвет есть. Я расправила ладонью узкую полоску капрона и по неопытности расплавила утюгом самую ее середину. У меня резко закапало из глаз.

— Чего ревем?

Уткнувшись хлюпающим носом маме в грудь, заикаясь и бормоча, я рассказывала ей, чем закончились мои благие намерения.

Отделив ножницами обугленную середину ленты, мама аккуратно запаяла спичкой два новых края.

— Был один бант, стало два!

Праздник назначили на после обеда. Жили мы с Юлькой в соседних домах в двух минутах ходьбы от школы. Много времени на переодеться и перекусить. Я затащила Юльку к себе.

— Смотри! Нравится? — Я погладила рукой висевшее на плечиках платье.

— Красивое. А что?

— Пойдешь в нем на елку?

— Как это?

— Надеваешь и идешь.

— Правда?

— Ну да!

— Я сейчас… — С придыханием крикнула Юлька и выскочила за дверь.

Через короткое время Юлька появилась на пороге, держа в руках пару лакированных черных туфель и новую упаковку капроновых колгот.

Мы поели холодных котлет. Вымыли Юльке голову. Сделали ей прическу. Два волнистых и душистых от шампуня белобрысых хвоста украсились бантами.

— Покрутись! — скомандовала я.

Платье на Юльке сидело неидеально, все же я выше ростом, в общем, терпимо. А вот туфли! И как танцевать? Натолкав в носы туфель ваты, мы, довольные, помчались в школу.

Праздник закончился, все разбежались. Мы с Юлькой в темном классе, сидя за партой, нюхали подаренные Дедом Морозом мандарины. И не спешили расставаться.

— Знаешь, Чулкова у меня спросила: «Исаева, откуда платье?» А я ей: «Оттуда, где больше нет!»

 Мы радостно расхохотались. Юлька была счастлива, а меня распирало от гордости.

Нежданный электрический луч проник в класс через открывшуюся дверь, осветив Юлькино лицо. И огоньки радости на нем мгновенно погасли. В дверном проеме появилась Елена.

— Тебе руки оторвать?

Утром Юлька передала мне платье и ленты через соседского мальчишку.

Застирывая засохшие следы Юлькиного насморка на рукавах платья, я представляла, как Юлька, выслушивая отповедь домашних, вытирала ими свой текущий нос.

Все время каникул я топталась под Юлькиным окном в надежде на совместные прогулки. Но тщетно, вновь мы встретились только за партой.

Учеба Юльке не давалась. Читала еле-еле. Писала не лучше. А складывать и вычитать вообще было для нее китайской пыткой. По просьбе нашей учительницы я с Юлькой стала делать совместно домашнюю работу по основным предметам. С весенней капелью у Юльки в табеле появились четверки, а когда зазеленела трава, стали проскакивать и пятерки. Теперь, думала я, Юльку дома будут любить. Но семейство Исаевых ничего не замечало, им было все равно. Все оставалось по-прежнему.

Однажды я быстро написала контрольную работу. От скуки стала поглядывать в окно. Вдруг свет весеннего солнца упал на Юлькину голову. И я увидела, что почти каждый Юлькин волосок был усыпан белым с желтоватым отливом микроскопическим бисером. Звонок на большую перемену позвал всех в столовую и отвлек мое внимание к интересному явлению.

Вечером за ужином мама спросила про контрольную, и я вспомнила о странных бусинках на Юлькиной голове.

— Давай посмотрим, нет ли у тебя такого чуда света.

Мама притянула мою голову к себе.

— Коля, нужен керосин!

Через пару минут с помощью папы спецнабор из расчески с частыми зубцами, хозяйственного мыла и банки с керосином украсил наш обеденный стол.

— Горииииит, маааааама!

— Н-даааа… Терпи последствия, так сказать, тесной дружбы… Надо демонтировать все вшивые дома. Все до единого!

Жжение на голове не давало уснуть. И я услышала то, что, наверное, не должна была услышать.

— Жаль Юльку…

— Интересно, она знает, что отец — ей не отец…

Заснула я под утро. Родители меня пожалели и подарили выходной. Проснулась я почти в середине дня. В школу идти было поздно, и я решила пообедать у папы на службе. Бегать к нему в воинскую часть вдоль крутого берега Тихого океана, вдыхать аромат и слушать шум раскатистых волн было удовольствием. На самой высокой точке скалистого обрыва я замирала, продуваемая насквозь соленым ветром. Ветер щедро делился со мной своей силой, унося вдаль девичьи переживания. В этот раз место моего притяжения было занято. Еще издалека я заметила две фигурки, принадлежащие мужчине и женщине, крепко прижимающиеся друг к другу. Приближаясь к ним, я наблюдала, как мужчина резко разворачивался к женщине спиной, размахивал руками, потом делал очередной разворот и эмоционально целовал ей руки, лицо, и так несколько раз. А ОНА все стояла неподвижно и даже как-то оцепенело. Приблизившись еще немного, в женщине я узнала Юлькину маму. Мужчина был мне не знаком. Вспомнился родительский ночной перешепот. В груди резко сжалось и через мгновенье молнией ударило по всему телу. Совсем не помню, как добежала до отца. Его теплые руки вытирали мои ручьи, стремившиеся затопить капитанский китель.

Остаток недели я ходила притихшей, вовремя и до блеска мыла посуду, заправляла постель и меняла воротнички с манжетами у формы почти каждый день. Как же я вас люблю мои дорогие, самые дорогие Папа и Мама!

— Чужая семья — ТАБУ! Ни слова, ни полслова! Ни малейшего намека!

 Мама сделала жест, будто застегнула молнию на губах.

Следующие полтора года дружбы оставили очень теплые воспоминания: мы с Юлькой вместе учились ездить на моем первом двухколесном велосипеде, пытались в океане ловить папиным спиннингом рыбу, ниткой у друг друга дергали молочные зубы, по вечерам пели в школьном хоре, по выходным бегали в местную киношку. Однажды наш дуэт приняли в дворовую банду. Начались бесконечные «казаки-разбойники» по всему поселку Буревестник, что на острове Итуруп в Курильской гряде.

Хорошее иногда омрачается. Зимы на Курилах теплые и снежные. Снег мягкий, немного влажный и липучий, словно пластилин. Чего мы только не лепили, от снеговиков до ледяных пещер. В тот зимний вечер мы гуляли опять вдвоем. Уже привыкшие существовать в коллективе, мы не сразу сообразили, чем заняться. Почти одновременно нас обеих посетила хулиганская мысль. Слепив шары для русского бильярда, мы поочередно стали запускать их в светящиеся окна соседей моего дома. Защищенные сумерками, мы хихикали и радовались, когда снежок ровным блином прилипал к стеклам. Поравнявшись с окнами семьи капитана Кольцова, я вспомнила мамин рассказ, как однажды его супруга похитила у нас кошку Мурку для ловли крыс. Всю неделю, пока Мурка батрачила на чужих «галерах», мы, сначала сбившись с ног, повсюду ее искали, а потом в мыслях похоронили. Во мне зажглась искра мести, и я залепила Кольцовым почти все окно. Уставшие и довольные результатом, мы скрылись за углом дома, собираясь расходиться и сушиться.

— Попались!!!

Капитан Кольцов поглаживал усы и казался великаном из сказки про кота в сапогах.

— А что… я ничего… это не я… это она…

Юлька тихо, без слов ушла. Ушла от меня.

Я выпросила себе место на самой задней парте. Но только со временем понимаешь, что муки совести все равно переезжают с тобой.

Почти до последнего звонка мы с Юлькой существовали врозь. Когда совсем потеплело за окном, потеплело и на душе. Выбежав из школы с Юлькой одновременно, мы договорились на вечер учить стихи к школьному выпускному вместе.

— Крепко-накрепко дружить,

с детства дружбой дорожить,

учат в школе, учат в школе, учат в школе…

— Ну вот, спасибо этому дому, полетим к другому!

Папа получил новое назначение.

Тихонько постучали в дверь. Юлька пришла со мной проститься.

— Присядем на дорожку.

Луч солнца осветил пару огромных чемоданов в середине пустой залы. С Юлькой обнявшись, мы примостились на одном из них. Наверное, каждый из нас думал в ту минуту, что мы обязательно встретимся.

Спустя очень много лет, когда всемирная сеть каждого из нас сделала ближе друг к другу несмотря на расстояния, я Юльку нашла. Не на Курилах, ближе, но все же далеко. Сообщение от нее было единственным и коротким: «Я — мастер по маникюру. Елена спилась».     

Прости меня, Юлька…

Читайте также

Артур Другой

DEAD SOULS
26 сентября 2025, 10:00
Проза

Евгений Чигрин

Несмертельные алмазы
25 сентября 2025, 9:30
Поэзия

Артур Другой

В американской тюрьме
1 Когда Сиззи впервые переступил порог блока D старой тюрьмы, ему сразу дали понять, что его жизнь здесь не будет спокойной. Каменные стены, подернутые слоем жирной пыли, пропитанные отчаянием сотен заключенных; здесь царит власть грубой силы и немого страха, власть, стирающая в ничто любого, кто проявит слабость. Каждую ночь Сиззи засыпал под зловещие смешки, слышал […]
25 сентября 2025, 0:00
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее