жизнь продолжается

* * *
я о тебе думаю и говорю
только слова мои напоминают зарю
растекаются в небе оранжевым цветом
долгим и ярким букетом
толку от этих слов наверное никакого
можно стоять смотреть
ничего такого
Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль “Красная площадь”!
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!
Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!
Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт “38-я Московская международная книжная ярмарка”!
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!
Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!