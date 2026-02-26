жизнь продолжается

Денис Лукьянов

Турецкие пейзажи, греческие трагедии и русский абсурд: три книжные новинки

Фердиа Леннон «Славные подвиги» (Corpus) Два гончара-неудачника из Сиракуз (один — любитель греческих постановок с трагическим прошлым, другой — хромой раздолбай) вдруг решают поставить две пьесы Еврипида: «Медею» и свежих «Троянок». Только актерами должны стать афинские пленные, которых содержат в ужасном карьере, постоянно сравниваемом с Аидом. Короче говоря, настоящая авантюра — все надо начинать с нуля. Получится ли это бродвейское шоу на древнегреческий манер? И какой ценой? […]