Поэзия
Наталья Белоедова

жизнь продолжается

26 февраля 2026, 10:00

* * *

я о тебе думаю и говорю
только слова мои напоминают зарю 
растекаются в небе оранжевым цветом 
долгим и ярким букетом 
толку от этих слов наверное никакого 
можно стоять смотреть 
ничего такого
Другие стихотворения из поэтического цикла автора читайте в 12 номере 2025 г.
