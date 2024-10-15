Объявлен короткий список «Русской премии»

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявила короткий список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия» — единственной российской премии для авторов, живущих за рубежом и пишущих на русском языке.
На соискание премии в этом году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. Экспертный совет премии, в состав которого вошли писатели и редакторы литературно-художественных журналов, включил в длинный список 52 произведения авторов из 20 стран мира.
В короткий список «Русской премии» 2024 года включены 13 произведений авторов из одиннадцати стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана. Это совершенно разные авторы: как уже знакомые широкому читателю, так и те, чьи имена не знали даже искушённые члены Экспертного совета. В список вошли проза и поэзия широкого диапазона — от классически сдержанных до авангардистских.
— В финале «Русской премии» в этом году много авторов из того пространства, которое называется постсоветским, — говорит писатель Сергей Шаргунов, председатель АСПИР. — Общая ткань культуры, русского языка где-то рвётся, потом начинает восстанавливаться, регенерируется, так сказать. Но без помощи и поддержки это происходит непросто, и здесь значение «Русской премии» сложно переоценить. В последние десятилетия в бывших советских республиках появились писатели, которые живут жизнью своих стран, а пишут по-русски. И самое главное — эти писатели талантливы.
Максим Амелин, председатель жюри «Русской премии»:
— Восстановленная после долгого перерыва “Русская премия” в этом году призвана нагнать упущенное. Поэзия и проза на русском языке в ближнем и дальнем зарубежье за это время не истощилась и не выродилась. Напротив, на литературную арену вышли новые талантливые авторы. Не то чтобы они сразу потеснят уже известных, но органично дополнят художественную реальность, сделают более подробной литературную карту. Произведения прозаиков и поэтов, отобранные экспертами, дают фактурный срез современного состояния “русскоязычья”, не останавливающегося в развитии, потому что неиссякаем его источник — великая русская литература.
Короткий список
Международного литературного конкурса
«Русская премия» 2024 года
Номинация «Проза»:
- Даниэль Бергер «Кофе с перцем» (Киргизия)
- Тимур Нигматуллин «Я не вру, мама…» (Казахстан)
- Илья Одегов «Крылатая невеста Махди» (Казахстан)
- Хелена Побяржина «Валсарб» (Белоруссия)
- Елена Трофимчук «Дом, которого нет» (Белоруссия)
- Егор Фетисов «Медвежье кольцо» (Дания)
- Анастасия Хатиашвили «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия)
Номинация «Поэзия»:
- Наталья Белоедова «Хрупкие стены» (Узбекистан)
- Любовь Берёзкина «Говорить о вещах простых» (Германия)
- Адалат Исмаилов «Дальтоник» (Азербайджан)
- Евгений Орлов «Стоп-кадр» (Латвия)
- Сергей Пагын «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия)
- Ирина Чуднова «Бессмертник» (Китай).
Все произведения короткого списка уже переданы на рассмотрение жюри «Русской премии».
Имена лауреатов премии (три — в номинации «Проза» и три — в номинация «Поэзия») будут названы на торжественной церемонии награждения 11 декабря 2024 года.
Состав жюри:
Максим Амелин (председатель жюри) — поэт, переводчик, издатель
Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель
Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик, переводчик
Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель
Иван Саверченко — литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наукРеспублики Беларусь
Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН
Сергей Беляков — писатель, историк, критик
Татьяна Соловьёва — критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».
Иван Саверченко, член жюри:
— «Русская премия» — феномен современной духовно-культурной жизни, свидетельство подлинного стремления российской интеллигенции оказывать действенное влияние на мировой литературный процесс. «Русская премия» консолидирует писателей и мастеров слова из многих стран мира, она наполнена стремлением облагородить человека, укрепить в обществе духовные начала, сохранить веру в культуру и её высокое предназначение. В сочинениях короткого списка нашли отражения главные тенденции современной мировой литературы, что свидетельствует о высоком творческом и интеллектуальном потенциале их создателей.
Татьяна Толстая, член жюри:
— Такие премии очень важны, чтобы у читателя внимание не вертелось вокруг одних и тех же имён. Часто читатели задают мне вопрос: что бы новенькое почитать? Вот «Русская премия» и поможет с ответом. Представленная в коротком списке литература очень разнообразна, все авторы — талантливы, язык их произведений (романов в основном) богатый, сюжеты интересные. Короче, есть что почитать.
Евгений Абдуллаев, член жюри:
— «Русская премия» не просто продолжается. Судя по тем авторам и произведениям, которые вошли в короткий список, она сохраняет «свою марку». Здесь и географический охват — от Дании до Китая, от Латвии до Грузии, и жанровое разнообразие, и стилистическое многоголосие. И всё это — русский язык, русская литература, сохранявшая и сохраняющая своё присутствие на мировой литературной карте, независимо от политических, экономических и прочих условий.
О «Русской премии»:
Международный литературный конкурс «Русская премия» — единственная в России премия для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке. Премия учреждена в целях сохранения и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания, поддержки русскоязычных писателей мира. Награды вручаются в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия».
За 12 лет существования «Русской премии» (2005–2017 гг.) лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира. В 2024 году премия возобновила свою работу после семилетнего перерыва. Учредителем премии стала Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).
На соискание премии в 2024 году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. В номинации «Проза» зарегистрировано 410 произведений, в номинации «Поэзия» — 181.
Призовой фонд составляет 5 млн руб.
Денежное содержание первого места в каждой номинации – 1 млн руб., второго и третьего места — 800 и 700 тыс. руб. соответственно.
Оргкомитет:
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр 1
Телефон: +7(495) 632-00-29, еmail: info@aspi-russia.ru
Вся информация о ходе премиального процесса – на официальном сайте АСПИР