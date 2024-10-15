Объявлен короткий список «Русской премии»

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявила короткий список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия» — единственной российской премии для авторов, живущих за рубежом и пишущих на русском языке.

На соискание премии в этом году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. Экспертный совет премии, в состав которого вошли писатели и редакторы литературно-художественных журналов, включил в длинный список 52 произведения авторов из 20 стран мира.

В короткий список «Русской премии» 2024 года включены 13 произведений авторов из одиннадцати стран мира: Азербайджана, Белоруссии, Германии, Грузии, Дании, Казахстана, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии и Узбекистана. Это совершенно разные авторы: как уже знакомые широкому читателю, так и те, чьи имена не знали даже искушённые члены Экспертного совета. В список вошли проза и поэзия широкого диапазона — от классически сдержанных до авангардистских.

— В финале «Русской премии» в этом году много авторов из того пространства, которое называется постсоветским, — говорит писатель Сергей Шаргунов, председатель АСПИР. — Общая ткань культуры, русского языка где-то рвётся, потом начинает восстанавливаться, регенерируется, так сказать. Но без помощи и поддержки это происходит непросто, и здесь значение «Русской премии» сложно переоценить. В последние десятилетия в бывших советских республиках появились писатели, которые живут жизнью своих стран, а пишут по-русски. И самое главное — эти писатели талантливы.

Максим Амелин, председатель жюри «Русской премии»:

— Восстановленная после долгого перерыва “Русская премия” в этом году призвана нагнать упущенное. Поэзия и проза на русском языке в ближнем и дальнем зарубежье за это время не истощилась и не выродилась. Напротив, на литературную арену вышли новые талантливые авторы. Не то чтобы они сразу потеснят уже известных, но органично дополнят художественную реальность, сделают более подробной литературную карту. Произведения прозаиков и поэтов, отобранные экспертами, дают фактурный срез современного состояния “русскоязычья”, не останавливающегося в развитии, потому что неиссякаем его источник — великая русская литература.

Короткий список

Международного литературного конкурса

«Русская премия» 2024 года

Номинация «Проза»:

Даниэль Бергер «Кофе с перцем» (Киргизия) Тимур Нигматуллин «Я не вру, мама…» (Казахстан) Илья Одегов «Крылатая невеста Махди» (Казахстан) Хелена Побяржина «Валсарб» (Белоруссия) Елена Трофимчук «Дом, которого нет» (Белоруссия) Егор Фетисов «Медвежье кольцо» (Дания) Анастасия Хатиашвили «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия)

Номинация «Поэзия»:

Наталья Белоедова «Хрупкие стены» (Узбекистан) Любовь Берёзкина «Говорить о вещах простых» (Германия) Адалат Исмаилов «Дальтоник» (Азербайджан) Евгений Орлов «Стоп-кадр» (Латвия) Сергей Пагын «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия) Ирина Чуднова «Бессмертник» (Китай).

Все произведения короткого списка уже переданы на рассмотрение жюри «Русской премии».

Имена лауреатов премии (три — в номинации «Проза» и три — в номинация «Поэзия») будут названы на торжественной церемонии награждения 11 декабря 2024 года.

Состав жюри:

Максим Амелин (председатель жюри) — поэт, переводчик, издатель

Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель

Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик, переводчик

Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель

Иван Саверченко — литературовед, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наукРеспублики Беларусь

Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН

Сергей Беляков — писатель, историк, критик

Татьяна Соловьёва — критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».

Иван Саверченко, член жюри:

— «Русская премия» — феномен современной духовно-культурной жизни, свидетельство подлинного стремления российской интеллигенции оказывать действенное влияние на мировой литературный процесс. «Русская премия» консолидирует писателей и мастеров слова из многих стран мира, она наполнена стремлением облагородить человека, укрепить в обществе духовные начала, сохранить веру в культуру и её высокое предназначение. В сочинениях короткого списка нашли отражения главные тенденции современной мировой литературы, что свидетельствует о высоком творческом и интеллектуальном потенциале их создателей.

Татьяна Толстая, член жюри:

— Такие премии очень важны, чтобы у читателя внимание не вертелось вокруг одних и тех же имён. Часто читатели задают мне вопрос: что бы новенькое почитать? Вот «Русская премия» и поможет с ответом. Представленная в коротком списке литература очень разнообразна, все авторы — талантливы, язык их произведений (романов в основном) богатый, сюжеты интересные. Короче, есть что почитать.

Евгений Абдуллаев, член жюри:

— «Русская премия» не просто продолжается. Судя по тем авторам и произведениям, которые вошли в короткий список, она сохраняет «свою марку». Здесь и географический охват — от Дании до Китая, от Латвии до Грузии, и жанровое разнообразие, и стилистическое многоголосие. И всё это — русский язык, русская литература, сохранявшая и сохраняющая своё присутствие на мировой литературной карте, независимо от политических, экономических и прочих условий.

О «Русской премии»:

Международный литературный конкурс «Русская премия» — единственная в России премия для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке. Премия учреждена в целях сохранения и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания, поддержки русскоязычных писателей мира. Награды вручаются в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия».

За 12 лет существования «Русской премии» (2005–2017 гг.) лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира. В 2024 году премия возобновила свою работу после семилетнего перерыва. Учредителем премии стала Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР).

На соискание премии в 2024 году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. В номинации «Проза» зарегистрировано 410 произведений, в номинации «Поэзия» — 181.

Призовой фонд составляет 5 млн руб.

Денежное содержание первого места в каждой номинации – 1 млн руб., второго и третьего места — 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Оргкомитет:

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр 1

Телефон: +7(495) 632-00-29, еmail: info@aspi-russia.ru

Вся информация о ходе премиального процесса – на официальном сайте АСПИР