Миллион фактов от фараонов до брейк-данса: новые книги для детей и подростков

Нина Дашевская «Около музыки и другие рассказы» (КомпасГид, 2022)

Дашевская прекрасно изображает внутренний мир подростка – сейсмически опасную зону, где то и дело что-то бурлит, движется и извергается, а иногда замирает и становится очень уязвимым и тихим. Почему одни ребята популярны, а другие незаметны, как получается, что в дружбе противоположности сближаются и притягиваются? Сколько бы взрослые ни предостерегали, есть ошибки, которые нужно совершить самому. Оказывается, иногда человек считает себя нелюдимым интровертом, но ровно до того момента, пока не встретит «свою» компанию. И вот тогда-то он и раскрывается по-настоящему. Нина Дашевская не пытается показать идеальный, сферический мир подростков в вакууме. У её героев много проблем – детских и совсем нет. Бытовой национализм, насилие и буллинг, предательство и ложь – сложный и почти совсем уже взрослый мир, в котором каждому приходится разбираться самостоятельно. Этому – обычному, по-гофмановски филистерскому миру противостоит другой – особенный – музыкальный. В нём и проблемы другие, в него можно убежать и стать там по-настоящему собой. Стать счастливым.

Паскаль Рютер «Сердце на Брайле» (КомпасГид, 2022)

Ещё одна история о притягивающихся противоположностях: о зарождении близкой и нежной дружбы между вечно не успевающим в школе Виктором и отличницей Мари. Но даже у самых идеальных учениц не всегда всё гладко: они живые люди со своими тайнами и проблемами, иногда – со здоровьем, что заложено уже в самом названии романа. И в друзьях они нуждаются не меньше, чем обычные, «неидеальные».

Хотя «неидеальный» Виктор знает наизусть справочник по истории автомобилестроения и, как выясняется, кроме того умеет быть хорошим другом. Автор заставляет героев задуматься о том, что значит быть «нормальным» – где эта граница нормальности проходи? Мир подростка не ограничивается школой – эту простую мысль приходится раз за разом постигать заново: школа – это микромодель общества, но в жизни есть ещё увлечения, любовь, музыка, семья и множество других вещей, из которых на самом деле состоит человек.

Кристин Хэмилл «Лучшее лекарство» (КомпасГид, 2022)

Справляться с проблемами можно по-разному. Одно из лучших средств – смеяться над трудностями. Герой Кристин Хэмилл (ранее известной как автора нон-фикшна о раке груди) 12-летний Филипп Райт освоил этот способ мировосприятия вполне, и продолжает ежедневные тренировки – ведь его цель – стать комиком круче Гарри Хилла. Смеяться и получать за это деньги – работа мечты. Но оказывается, бывают в жизни вещи, над которыми смеяться не получается. Например, если самый близкий человек болен. Мальчику предстоит разобраться, действительно ли смех может стать лекарством, или это всего лишь дурацкая и бесполезная фигура речи. Внутренний мир подростка, который никак не назовёшь безмятежным, открывается в книге Хэмилл большому, внешнему миру: и им предстоит научиться взаимодействовать. Герои учатся пускать в свой мир других людей не на правах гостей, иногда незваных, а как близких и важных, держа для них двери открытыми в любом настроении и состоянии. Это та самая личная свобода, управляться с которой полезно научиться не только детям, но и некоторым взрослым. А в процессе выстраивания границ собственной свободы человек постигает очень простые, но очень важные истины: «Мама сказала, что всё будет в порядке, и я ей верил. Мама – главный человек в моей жизни; единственный, кто всегда рядом, делает что-то, действует мне на нервы, знает всё обо всём…». Роман «Лучшее лекарство» о том, как человек учится жить заново после депрессии и отчаяния, накрывающих, когда он узнаёт о диагнозе. И о том, как вместе с ним заново учится жить вся его семья.

Николай Шорохов «Прыгай. Беги. Замирай» (КомпасГид, 2022)

Книга о преодолении и поиске точки опоры: непростая, но жизнеутверждающая, помогающая понять, как важно не отчаиваться и продолжать искать. Внутренний монолог подростка, который лишён возможности говорить. Его буквально разрывает от чувств и мыслей, но речь после пережитой некоторое время назад трагедии ему отказала. Теперь 15-летнему Диме предстоит выстраивать свою жизнь заново, искать поводы для радости и новые средства общения и способы самовыражения. Это даётся трудно, пока Дима не открывает для себя брейк-данс. «Прыгай. Беги. Замирай» – роман об одиноком мальчике в Санкт-Петербурге, который дружит с одним из Сфинксов на набережной, и не дружит с другим. И именно сфинкс однажды укажет ему путь.

Серия «Всякое такое»:

Наталья Савушкина «Как это будет по-английски» (Нигма, 2022)

В мире детства воображаемые вещи не менее реальны, чем физические. Бабушка Маши три года жила в Англии, она рассказывает внучке множество удивительных историй – для девочки они ничем не отличаются от сказок, разве что «английские штучки», которыми полон бабушкин дом, можно потрогать и внимательно рассмотреть: фарфоровых котиков и гвардейцев, чайник с Букингемским дворцом, портрет Елизаветы II. Котика, правда, хочется настоящего – и вот с ним-то и будут связаны основные приключения повести. Повести, в которой английский язык становится частью игры – неизменного атрибута детства. Игры, впрочем, иногда бывают не очень весёлыми, как английские баллады, где «рыцари погибают, корабли разбиваются, а прекрасная леди в зелёных рукавах уезжает далеко-далеко». Или как события в настоящей жизни. Но Маша твёрдо знает, что главное – не сдаваться.

Марина Тараненко «Королева флешмобов» (Нигма, 2022)

Директор школы – зомби. Или вампир – но это уже детали. Настя точно знает. Она вообще видит людей насквозь и привыкла доверять своим ощущениям. Но участие в волонтёрской театральной постановке для детей с расстройствами аутического спектра меняет Настино мировоззрение: девочка понимает, насколько обманчивым бывает первое впечатление и как важно не торопиться с суждениями о людях.

В процессе взросления каждый ребёнок проходит этап осознания, что взрослые не всегда правы, что они далеко не всегда понимают и чувствуют важное – и тоже имеют право на ошибку и заблуждение. Например, мама Настиной подруги называет ребят, к которым ездила Настя, ненормальными и опасными для общества. Но главная её проблема в том, что она не умеет слушать и слышать аргументы собеседника. Частный конфликт Насти и Раисы Сергеевны, оставаясь отчасти задавленным из-за Настиных робости и неумения спорить со старшими, превращается в конфликт чуткого ребёнка и равнодушного взрослого, для которого проблем, не касающихся его лично, или не существует вовсе, или по ним есть готовое модульное решение. Формула «нездоровых нужно лечить» становится универсальной, не терпящей исключений. Получается, что миссия сохранения человечности, сочувствия и соучастия ложится на плечи детей.

Александр Киселёв «Жили-плыли пираты. Диктант с продолжением» (Нигма, 2022)

Школьников так часто спрашивают, кем они хотят стать, когда вырастут, что они привыкли давать готовые универсальные ответы, имеющие мало отношения к действительности. А что будет, если трое друзей вдруг решат ответить учителю честно? И скажут, что хотят стать пиратами и отправиться на Остров Сокровищ, по пути взяв на абордаж корабль. Правда, не с золотом, как обычно, а с зефиром: он легче и вкуснее, в то время как польза от золота неочевидна. Однако чем больше мальчишки обдумывают свой большой пиратский поход, тем очевидней совершенно неожиданный парадокс: чтобы быть пиратом, нужно хорошо учиться. Иначе совершить Великие географические закрытия едва ли получится.

У Александра Киселёва получилась очень весёлая, лёгкая и остроумная книжка про настоящих и будущих пиратов и их друзей – будущих врачей, учительниц и других представителей не менее нужных профессий.

Светлана Волкова «В Петропавловске-Камчатском полночь» (Нигма, 2022)

Ещё одна повесть о взрослении. О жёстком, порой жестоком столкновении подростка с реальным миром. С одной стороны, просто миром взрослых – пятнадцатилетний Миша после смерти двоюродного деда летит из «европейского» Санкт-Петербурга на другой конец большой страны – в Петропавловск-Камчатский, чтобы потом поехать ещё дальше – в маленький охотничий домик. Во время этой поездки Миша, разбирая вещи деда, становится ближе к нему, узнаёт историю своей семьи. Кроме того, мальчика ждёт настоящее испытание дикой, чужой для него природой, которая готовит подростку множество сюрпризов. Среди них – встреча с медведем-шатуном. Именно этот страшный хищник помогает мальчику в полной мере почувствовать себя человеком – способным на яркие эмоции и искренние чувства. 15 лет – пограничный возраст, когда человек уже не вполне ребёнок, но ещё и не взрослый. Это важный возраст, когда нервы оголены и чувствуют наиболее остро, и нужно многое понять про себя и мир вокруг.

Ая Эн «Азот и Селёдочкина. П.Ушкин и пиксели» (Нигма, 2022)

Две фантастические повести известной детской писательницы, дважды лауреата премии «Книгуру», под одной обложкой. В Ае Эн физик (физфак Тбилисского госуниверситета) идеально сочетается с лириком, то есть писателем: она создаёт для детей очень убедительные и очень увлекательные научно-фантастические миры, которые как настоящие, только иногда даже лучше.

Вот, например, класс, где ученики – элементы периодической системы элементов Д.И. Менделеева. У каждого из них свой характер, а взаимодействие некоторых может повлечь весьма нежелательные последствия. Впрочем, некоторые из них дружить вообще не очень рвутся: «Всем известно, чтобы Кальций связался с Кислородом, нужна жара в 300°С, а чтобы Магний – аж 600°С».

Герой второй повести сборника «П.Ушкин и пиксели» Петя Ушкин – мастер попадать в разные истории. Впрочем, многие из них – плод его весьма богатого воображения…

Джеральдин Маккорин «Где кончается мир» (АСТ, 2021)

Жизнь на шотландских островах XVIII века лёгкой не назовёшь. Детский труд тут – необходимость, основа выживания. Каждое лето подростки в компании пары взрослых отправляются на дикую скалу в океане охотиться на птиц, а потом их забирают с добычей домой. Но однажды за ними не вернулись. Эта книга – основанная на реальных событиях история новых Робинзонов, забытых на холодной скале без самых необходимых для выживания вещей. Чтобы не сойти с ума и не впасть в отчаяние, мальчики рассказывают друг другу истории, подменяя ими страшную реальность и отгоняя мысли о неминуемой скорой гибели. Девять месяцев в пещерах голых скал посреди океана. Девять месяцев борьбы за жизнь, которая оказалась возможной только потому, что и обычная жизнь на островах далека от комфорта и благополучия. Борьбы, из которой все они вышли победителями. Девять месяцев историй, которые свидетельствуют о торжестве разума над смертью.

Росс Уэлфорд «На обочине мира» (АСТ, 2022)

Вселенная Вне Войны – идеальный мир, место, куда можно спрятаться от реальности, в которой всё идёт к мировому вооружённому конфликту. Именно так и поступают подростки Мэнни и Уилла. Оказываясь в Боковом мире, они встречают там мифическое существо кобаку (поместь пса с котом) и брата Уиллы, умершего ещё до её рождения. Параллельная реальность, таким образом, странное пространство, объединяющая миры живых и мёртвых.

Попав в идеальный мир, дети живут в альтернативной – абсолютно счастливой – реальности, но потом возвращаются в обычную, далёкую от идеала, туда, где почти всё время страшно. Страх стал привычной частью жизни, как и взаимная ненависть. Контраст двух вселенных настолько велик, что верить рассказам детей о Вселенной Вне Войны взрослые отказываются.

В Боковом мире Уиллу (Вильгельмину) зовут Миной – смена имени означает переход границы между реальностями в ту, где никто не пользуется мобильными телефонами, у папы нет бороды, но есть университетское образование. Впрочем, в самой новой реальности ребятам освоиться непросто – все базовые понятия и представления здесь оказываются ложными. Во Вселенной фрирайдов и си-мобилей человеку с обычным набором знаний трудно не почувствовать себя безумцем. По сути, это и есть одна из главных тем книги – наше представление о нормальности и его границах. Нормален ли привычный нам мир – мир войн, страха и агрессии?

Эни Тимберлейк «Скунс и Барсук». «Скунс и Барсук. Невероятное сокровище» (Редакция Вилли Винки, 2022)

Серия про двух друзей – очень похожих, но совершенно разных. Из первой истории читатель узнал, как впервые встретилась эта парочка и как они привыкали друг к другу, а во второй рассказывается об их новых приключениях. Во многих странах в качестве одной из первых книг для самостоятельного чтения традиционно детям предлагается серия про Квака и Жаба Арнольда Лобела. Книги Эми Тимберлейк (обладательницы премии Ньюбери и целого ряда других) прекрасно подходят для того, чтобы стать следующими на этом пути. Прекрасные иллюстрации Джона Классена, обаятельные герои, увлекательный сюжет – добрые и весёлые, лишённые грубого морализаторства книги для старшего дошкольного и младшего школьного возраста.

Можно ли подружиться с тем, кто с первого взгляда тебе совершенно не понравился? И как быть, когда твой сосед ведёт совершенно не такую жизнь, как ты привык? Вместо одиночества и аккуратно разложенных по коробочкам камней и минералов – толпы курочек и совместные завтраки. Остаётся смириться? Гораздо лучше научиться получать от этого удовольствие!

Кристиан Маккей Хайдикер «Страшные истории для маленьких лисят». «Страшные истории для маленьких лисят. Большой город» (Wonder books, 2022)

Дети очень любят страшные истории. Детский мистический фольклор про чёрную руку передаётся из поколения в поколение. Кристиан Хайдиккер использует детскую тягу к жуткому и таинственному, и создаёт образы маленьких любопытных лисят, отправляющихся ночью в путь за историями, от которых у них хвосты побелеют. Об этом их строго предупредила их мама. Поскольку белый кончик на хвосте – признак взрослых лис, через эти страшилки показан процесс взросления. Слушая об опасных приключениях, лисята набираются жизненного опыта, который страхует их от совершения собственных ошибок.

«Страшные истории для маленьких лисят» – это книги о семейных и фольклорных традициях, приключениях, умении справиться со своим страхом и выйти победителем из самых запутанных ситуаций.

Марк Хартцман «Большая книга Марса. Миллион фактов от фараонов до Маска» (Альпина.Дети, 2022)

«Когда-то планета Марс была прекрасным местом, где проживали чудесные разумные существа. Марсиане, рост которых составлял от 10 до 12 футов (то есть от 3,05 до 3,66 м), лихорадочно копали каналы, чтобы орошать свою засушливую планету, и отчаянно пытались установить контакт с нами, землянами». Трудно себе представить, но такое представление о Марсе широко бытовало всего сто лет назад. Теория о том, что Марс не просто обитаем, но обитаем разумными существами, породила массу попыток наладить с ними контакт. Например, не кто-нибудь, а сам Никола Тесла собирался «дозвониться» до марсиан. Но интерес к планете возник гораздо раньше. Древние Вавилоняне назвали дни недели по числу видимых небесных тел. Аристотель изучал Марс и считал, что он находится ближе Луны, Китайские астрономы называли его огненной звездой и верили, что он приносит несчастья. Многие писатели-фантасты писали о войне землян с марсианами, а колонизация Марса занимает умы человечества и по сей день.

Марк Хартцман собрал самые интересные истории о красной планете из прошлого и настоящего. Рекомендуется для чтения не только детям, но и взрослым – многие факты удивят даже их.

Финбар Хокинс «Ведьма» (Альпина Паблишер, 2022)

Книга об Англии XVII века – уже не Средневековье, но ещё полным ходом идёт охота на ведьм. Здесь любовь и горе шагают рука об руку, а людьми движут гнев и месть. Главная героиня этой истории – рыжеволосая Иви – ревнует младшую сестру Дилл к маме и живёт почти совсем обычной жизнью. Но когда охотники на ведьм жестоко убивают мать и забирают сестру, Иви готова на всё, чтобы отомстить им и спасти Дилл. В девочке вскипает волна противоречивых чувств: любовь, горе, досада, злость на то, что мать была ведьмой, а ведьмы – плохие, и из-за этого теперь они остались одни. Автор не щадит чувств читателя – это страшная и жестокая книга, но именно потому правдивая. Это книга о фанатизме и озверении, охватывающем людей во имя идеи, в которую они верят, о чувстве вины и раскаянии, которое охватывает слишком поздно – тогда, когда уж ничего нельзя изменить. Или всё-таки можно? Оказывается, что иногда для того, чтобы изменить что-то, сначала нужно изменить себя. Только вот… это и есть самое сложное. Измениться и помнить, что даже сражаться нужно с добротой в душе – и во имя добра.