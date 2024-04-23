Национальная литературная премия «Большая книга» объявила длинный список XIX сезона

23 апреля 2024 года в пресс-центре ТАСС объявлены произведения, вошедшие в длинный список девятнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга».

В 2024 году на соискание Премии было номинировано 346 произведений авторов из 73 городов России (от Архангельска до Грозного и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского) и двенадцати стран мира. Номинаторами выступили 64 российских издательства и 19 региональных писательских объединений, 13 литературно-художественных журналов из разных стран мира. 62 автора номинировали свои произведения самостоятельно, из них – 22 в виде рукописи.

Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель Совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона «Большой книги» 50 произведений авторов из 13 регионов России и 7 стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции.

Председатель Литературной академии – жюри премии «Большая книга», директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак: «Нынешний сезон “Большой книги” я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой “больших надежд”. В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных “ветеранов”. Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды».

Председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов: «Отрадно, что внимание писательского и издательского сообщества к премии не ослабевает: в 2024 году на “Большую книгу” было подано более трёх сотен книг и рукописей, так что конкурс снова был очень серьёзным. В списке мы видим новые имена – это или в прямом смысле дебютанты, или авторы, только недавно стартовавшие в большой литературе. Как и в прошлые годы, длинный список разнообразен с географической точки зрения, хотя в нём по-прежнему преобладают москвичи и петербуржцы. Заметен рост количества текстов автобиографического характера, что ещё раз говорит об укреплении позиций жанра нон-фикшн. Список многогранен, в нём смогут найти для себя что-то интересное и читатели-эстеты, и любители острых, захватывающих сюжетов, и те, кому важен психологический роман».

Длинный список XIX сезона

Национальной литературной премии «Большая книга»

Авакян-Ржевский Сергей – роман «Дорога Сурена» Аксёнов Василий – сборник «Флегонт, Февруса и другие» Алексеева Надя – роман «Полунощница» Батурина Евгения – роман-дилогия «Выход А» и «Кризис Ж» Бевз Иван – роман «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить» Белодед Игорь – сборник повестей «Не говори о нём» Бергер Даниэль – роман «Кофе с перцем» Березин Владимир – роман «Уранотипия» Благова Даша – роман «Течения» Бобылёва Дарья – роман «Магазин работает до наступления тьмы» Вагнер Яна – роман «Тоннель» Варламов Алексей – роман «Одсун» Волос Андрей – роман «Облака перемен» Гоноровский Александр и Егармин Илья – роман «Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится» Гуреев Максим – биография «Андрей Битов: Мираж сюжета» Драгунский Денис – роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» Ермаков Владимир – роман «Где-то, когда-то» Завада Марина и Куликов Юрий – биография «Цвет и тени Беллы Ахмадулиной» Замшев Максим – роман «Вольнодумцы» Илишкина Наталья – роман «Улан Далай» Корицкая Полина – роман «Демоверсия» Крусанов Павел – роман «Игры на свежем воздухе» Лебедева Мария – роман «Там темно» Левенталь Вадим – сборник рассказов «Фотография из Неаполя» Лейбов Борис – сборник «Мелкий принц» Лим Владимир – роман «Пылающий» Лужбина Анна – сборник рассказов «Юркие люди» Манойло Екатерина – роман «Ветер уносит мёртвые листья» Маркина Анна – роман «Кукольня» Мелихов Александр – роман «Испепелённый» Наумов Лев – документальная проза «Итальянские маршруты Андрея Тарковского» Нехаев Олег – биография «Астафьев: Праведник из Овсянки» Носов Сергей – роман «Фирс Фортинбрас» Пелевин Виктор – роман «Путешествие в Элевсин» Побяржина Хелена – роман «Другие ноты» Попов Валерий – роман «Выдумщик» Попов Евгений и Гундарин Михаил – документальная книга «1968. Опыт художественного исследования» Прилепин Захар – сборник рассказов «Собаки и другие люди» Секисов Антон – роман «Комната Вагинова» Сорока Вера – роман «Питерские монстры» Суслов Павел – роман «Деревянная ворона» Тарковский Михаил – художественные воспоминания «42-й до востребования» Тюльбашева Светлана – роман «Лес» Харченко Вячеслав – сборник рассказов «Москвич в Южном городе» Чухлебова Анна – сборник рассказов «Лёгкий способ завязать с сатанизмом» Шалашова Александра – роман «Камни поют» Шемякин Михаил – автобиография «Моя жизнь: до изгнания» Штапич Мршавко – роман «Устойчивое развитие» Шульпяков Глеб – биография «Батюшков не болен» Яковлева Юлия – роман «Поэты и джентльмены»

Короткий список премии «Большая книга» будет объявлен на традиционном Литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля «Красная площадь». Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», Роман Абрамович, группа компаний «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ».

Соучредители премии: Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Читатели смогут сделать свой выбор в Народном голосовании на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib.

Официальный сайт премии: www.bigbook.ru

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