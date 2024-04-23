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Национальная литературная премия «Большая книга» объявила длинный список XIX сезона

23 апреля 2024, 13:00

23 апреля 2024 года в пресс-центре ТАСС объявлены произведения, вошедшие в длинный список девятнадцатого сезона Национальной литературной премии «Большая книга».

В 2024 году на соискание Премии было номинировано 346 произведений авторов из 73 городов России (от Архангельска до Грозного и от Калининграда до Петропавловска-Камчатского) и двенадцати стран мира. Номинаторами выступили 64 российских издательства и 19 региональных писательских объединений, 13 литературно-художественных журналов из разных стран мира. 62 автора номинировали свои произведения самостоятельно, из них – 22 в виде рукописи.

Совет экспертов премии, в который входят писатели и литературные критики Дмитрий Данилов (председатель Совета), Евгений Абдуллаев, Евгения Декина, Алексей Андреев, Афанасий Мамедов и Валерия Пустовая, включил в длинный список девятнадцатого сезона «Большой книги» 50 произведений авторов из 13 регионов России и 7 стран мира: Белоруссии, Израиля, Испании, Казахстана, Киргизии, Норвегии и Франции.

Председатель Литературной академии – жюри премии «Большая книга», директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак: «Нынешний сезон “Большой книги” я бы назвал сезоном ожиданий или, по Диккенсу, эпохой “больших надежд”. В предыдущие годы при взгляде на длинный список неоднократно повторялся тезис об отсутствии явных фаворитов из числа титулованных “ветеранов”. Нынче – иное: недавние дебютанты завоевали себе имя и вполне могут считаться претендентами на главные награды».

Председатель Совета экспертов «Большой книги» Дмитрий Данилов: «Отрадно, что внимание писательского и издательского сообщества к премии не ослабевает: в 2024 году на “Большую книгу” было подано более трёх сотен книг и рукописей, так что конкурс снова был очень серьёзным. В списке мы видим новые имена – это или в прямом смысле дебютанты, или авторы, только недавно стартовавшие в большой литературе. Как и в прошлые годы, длинный список разнообразен с географической точки зрения, хотя в нём по-прежнему преобладают москвичи и петербуржцы. Заметен рост количества текстов автобиографического характера, что ещё раз говорит об укреплении позиций жанра нон-фикшн. Список многогранен, в нём смогут найти для себя что-то интересное и читатели-эстеты, и любители острых, захватывающих сюжетов, и те, кому важен психологический роман».

Длинный список XIX сезона

Национальной литературной премии «Большая книга»

  1. Авакян-Ржевский Сергей – роман «Дорога Сурена»
  2. Аксёнов Василий – сборник «Флегонт, Февруса и другие»
  3. Алексеева Надя – роман «Полунощница»
  4. Батурина Евгения – роман-дилогия «Выход А» и «Кризис Ж»
  5. Бевз Иван – роман «Чем мы занимались, пока вы учили нас жить»
  6. Белодед Игорь – сборник повестей «Не говори о нём»
  7. Бергер Даниэль – роман «Кофе с перцем»
  8. Березин Владимир – роман «Уранотипия»
  9. Благова Даша – роман «Течения»
  10. Бобылёва Дарья – роман «Магазин работает до наступления тьмы»
  11. Вагнер Яна – роман «Тоннель»
  12. Варламов Алексей – роман «Одсун»
  13. Волос Андрей – роман «Облака перемен»
  14. Гоноровский Александр и Егармин Илья – роман «Цербер. Найди убийцу, пусть душа твоя успокоится»
  15. Гуреев Максим – биография «Андрей Битов: Мираж сюжета»
  16. Драгунский Денис – роман «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва»
  17. Ермаков Владимир – роман «Где-то, когда-то»
  18. Завада Марина и Куликов Юрий – биография «Цвет и тени Беллы Ахмадулиной»
  19. Замшев Максим – роман «Вольнодумцы»
  20. Илишкина Наталья – роман «Улан Далай»
  21. Корицкая Полина – роман «Демоверсия»
  22. Крусанов Павел – роман «Игры на свежем воздухе»
  23. Лебедева Мария – роман «Там темно»
  24. Левенталь Вадим – сборник рассказов «Фотография из Неаполя»
  25. Лейбов Борис – сборник «Мелкий принц»
  26. Лим Владимир – роман «Пылающий»
  27. Лужбина Анна – сборник рассказов «Юркие люди»
  28. Манойло Екатерина – роман «Ветер уносит мёртвые листья»
  29. Маркина Анна – роман «Кукольня»
  30. Мелихов Александр – роман «Испепелённый»
  31. Наумов Лев – документальная проза «Итальянские маршруты Андрея Тарковского»
  32. Нехаев Олег – биография «Астафьев: Праведник из Овсянки»
  33. Носов Сергей – роман «Фирс Фортинбрас»
  34. Пелевин Виктор – роман «Путешествие в Элевсин»
  35. Побяржина Хелена – роман «Другие ноты»
  36. Попов Валерий – роман «Выдумщик»
  37. Попов Евгений и Гундарин Михаил – документальная книга «1968. Опыт художественного исследования»
  38. Прилепин Захар – сборник рассказов «Собаки и другие люди»
  39. Секисов Антон – роман «Комната Вагинова»
  40. Сорока Вера – роман «Питерские монстры»
  41. Суслов Павел – роман «Деревянная ворона»
  42. Тарковский Михаил – художественные воспоминания «42-й до востребования»
  43. Тюльбашева Светлана – роман «Лес»
  44. Харченко Вячеслав – сборник рассказов «Москвич в Южном городе»
  45. Чухлебова Анна – сборник рассказов «Лёгкий способ завязать с сатанизмом»
  46. Шалашова Александра – роман «Камни поют»
  47. Шемякин Михаил – автобиография «Моя жизнь: до изгнания»
  48. Штапич Мршавко – роман «Устойчивое развитие»
  49. Шульпяков Глеб – биография «Батюшков не болен»
  50. Яковлева Юлия – роман «Поэты и джентльмены»

Короткий список премии «Большая книга» будет объявлен на традиционном Литературном обеде 5 июня, накануне открытия десятого книжного фестиваля «Красная площадь». Затем к работе приступит жюри премии – Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и насчитывающая более ста человек. Победители будут награждены на торжественной церемонии в Москве в первой половине декабря.

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Учредители «Центра»: «Альфа-Банк», группа компаний «Ренова», Роман Абрамович, группа компаний «ЛитРес», сеть книжных магазинов «Читай-город», торговый дом «ГУМ».

Соучредители премии: Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), Российский книжный союз, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Российская библиотечная ассоциация, ВГТРК, ТАСС, «Газпром-Медиа Холдинг», издательский дом «Комсомольская правда».

Ежегодно присуждаются три премии и специальный приз «За вклад в литературу». Денежное содержание первого места – 3 млн рублей, второго – 1,5 млн рублей, третьего – 1 млн рублей. Читатели смогут сделать свой выбор в Народном голосовании на крупнейшем книжном рекомендательном сервисе на русском языке LiveLib.

Официальный сайт премии: www.bigbook.ru

Телеграм-канал: t.me/bigbook_prize

ВКонтакте: vk.com/bigbooknews

Тел: +7 (977) 898-42-39, e-mail: info@bigbook.ru

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