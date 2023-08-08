Главное книжное событие столицы в этом году пройдет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной с 30 августа по 3 сентября.



Свои книги на Ярмарке представят более 300 издателей и книгораспространителей из России и других стран. На ММКЯ пройдут встречи с любимыми писателями, презентации книг, конференции, круглые столы, мастер-классы, выставки и семинары — программа обещает быть яркой и насыщенной.



Одновременно с 36-й ММКЯ откроется первая Московская международная детская книжная ярмарка (MICBF). Участников и посетителей ожидает обширная профессиональная и культурная программа от топовых детских издательств и библиотек — встречи с известными детскими писателями и иллюстраторами, презентации книжных новинок, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы и другие активности.



В этом году “Юность” будет участником и информационным партнером ярмарки. Приглашаем всех на наш стенд, где будут представлены новые номера легендарного журнала, основанного в 1955 году Валентином Катаевым.



Увидимся на ММКЯ!



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