Декабрь выдает годовую норму осадков, и ты лежишь, тупо пялишься в потолок, нетронутая тарелка с сухой овсянкой, и вроде бы мир огромен и добр твой бог, но кажется — все пластмассовое, кривое, бессмысленное, не имеющее привязки, не спрашиваешь — почему это все со мною, пьешь кофе, ешь сладкие булки, читаешь сказки. Но кажется — все это игры в одни ворота, бессмысленный бег по площадке, бассейн с дырою, ты всем улыбаешься, вторишь, что ты в порядке, и снова не спрашиваешь — за что, почему со мною. На антибиотиках сны ярче серой яви, стрижешься у зеркала, музыка ножниц — греет, а после решаешь, тянуть себя, бить и плавить, не дать себе сгинуть в болоте, не быть слабее. И пусть будет криво — кромсаешь легко — работу, знакомства, которые гложут, слова пустые. И новые адреса, и другие ноты, и строчки ложатся, и люди вокруг — живые. И небо без края, и вечно объятья длятся, и сердце спешит, через станции, вдаль по веткам. Однажды тебе снова хочется просыпаться, без лишних усилий, без споров и без таблеток.

И горстью песка разноцветного, птичьей стаей, повязанной ленточкой-радугой в синей дали, мир кружится, бог улыбается и играет, даря, как обычно, без повода — мол, не ждали? И дождь, и алеет листва, и к спине — спиною, и сердце под сердцем, и жизнь — ярче снов и баек, и новые письма, и песни, и их герои, гирлянды и снег белоснежный, летит, не тает.

И утро, за окнами дети в снежки играют, из свежего снега шикарную даму строят.

Стоишь у окна, непричесанная, смешная.

И думаешь: почему? Почему со мною?

Благодарность

 
 Давай о слове «благодарность»,
 О снежных перьях над землей,
 О том, какая это радость — 
 Идти по городу домой.
 Скользят ботинки по Неглинной,
 У ЦУМа — елочный базар.
 Давай дорогой этой длинной,
 О том, о чем всегда молчал?
 Поговорим о новых встречах,
 О долгих и больших снегах,
 О том, что боль — всегда конечна,
 О нас, о будущих стихах.
 Все ново здесь и все знакомо,
 Снег кружится и длится жизнь.
 Поговорим дорогой к дому…
 Здесь скользко! На ладонь, держи!

* * *

 Вот год, в который не хватило слов
 Тот год, когда мы перешли на но-ты.
 Когда уже привык — снег больше не придет,
 Ну что ты плачешь, погоди, ну что ты?
 Мы живы, ну и что, что мир — кровит,
 Вот снег пойдет и сразу станет легче.
 Я помню, я дождусь. Пускай не по любви,
 Из чувства долга — только пусть излечит.
 Весь этот год, всю эту суету
 Всю пустоту снаружи и по краю.
 Декабрь уходит, только снега жду.
 Все громче и отчаянней рыдая (играя),
 Все громче и отчаяннее вальс,
 Играй без черных, чтобы не напутать.
 О Господи, я умоляю вас — 
 Пусть снег идет, а ты не плачь минуту.
 Дослушай, веришь — будет новый год.
 За новым счастьем — новые морозы.
 Смотри, там за окном. Да вон!
 Он идет.
 Тот год, когда мы перешли на прозу.

* * *

 Потом мы прорастаем и растем.
 Зима всегда кончается постом,
 Зима всегда кончается
 Потом
 Зима всегда кончается
 И ладно, 
 что все внутри обветрено от слов. 
 Проговорили девяносто дней,
 Пора по кельям, а потом — апрель. 
 Потом всегда случается апрель, 
 Потом всегда случается 
 И больно, 
 что не всегда есть силы подождать. 
 Замотанная в сто слоев и слов, 
 заснувшая до времени душа, 
 сугробы слов, 
 пурга несет вперед. 
 Потом пройдет.
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