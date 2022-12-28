Коньячок с Толстым

Мне пять лет. Мы с мамой читаем книгу «Два товарища» — басни Эзопа в переложении Льва Толстого. Вместе разбираем смысл и отыскиваем поучительное зерно в коротких, но бездонно мудрых притчах. Я до сих пор помню каждую картинку из той книжечки в непривычно-грубоватом для пальцев холщовом переплете, на передней обложке которой нарисованы два крестьянских мальчика: один забрался на дерево, а другой лежит на земле, и его обнюхивает медведь.

Это была моя первая «настольная книга». Научившись читать, я раз за разом перелистывала уже наизусть знакомые тексты, рассматривала иллюстрации, раздумывала над сюжетами: для чего мальчик все время кричал «Волки! Волки!», почему лошадь всегда была недовольна хозяином, отчего мужик не выпил море, как обещал, зачем старуха, придя на свадьбу, поставила перед дверью чурбан… Только став взрослой, я поняла, что в этих баснях заложены вся мудрость жизни, зерна совести и ключи к понимаю поступков других людей.

Тогда же, очарованная этой книжкой, я по-детски полюбила мудрого и строгого дедушку Толстого. И однажды спросила маму:

— А он живой или умер?

— Давно умер, — ответила она.

— Жа-аль… Хотела бы я с ним встретиться, поговорить…

Детская жизнь запрыгала звонким мячиком дальше.

Только почему-то всегда от словосочетания «Ясная Поляна» сладкая и трепетная волна подкатывала к моему сердцу…

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