Стихи победителей и финалистов опен-колла «Из детства в “Юность”»

Евгений Кужелев

Родился в 1998 году в Москве, живет в г. Ногинске Московской области. Окончил факультет журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Работает журналистом. Публикации в литературных журналах «Нева», «Юность», «Плавучий мост», на сайте «Полутона».

Северная одиссея

Сощурив глаз на каждое из солнц,

Дробится свет на тоненькие льдинки

И падает звездою и лучом.



Который из больших, заснеженных, напрасных —

Мой дом?



Длиннее ночи путь. Волхвы

Еще в отъезде.

И некого спросить, куда идти.



По городу, знакомому до слез

Брожу.



Буран остановился

В сомнении: меня засыпать так,

Чтоб я уснул?



Кому-то там

кивнул —

И прекратился.

* * *

Я вернулся в мой город, в котором давно не бывал.

И услышал на птичьем наречье неясный укор:

Почему ты забыл этот парк, этот двор, этот спор?

Проглоти поскорее обиду —

Как третью омегу глотал,

Как невзрачное солнце,

Летящее в санках с горы,

Я всю ночь напролет ее

Ждал и устал,

Позабыв, что это и есть вершина игры.



Екатерина Калугина

Родилась в Екатеринбурге в 1995 году. Живет в Санкт-Петербурге.

Участник Зимней школы поэтов в Сочи (2024–2026), Уральской мастерской АСПИР (мастера Ольга Аникина, Владимир Аристов), съезда молодых литераторов в Химках и Болдино. Публиковалась в журналах и на порталах «Дружба народов», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Альдебаран», «Полутона», «Textura» и других.

* * *

Есть места, в которые хода нет,

Сколько ни листай и ни правь сюжет,

Строчка все равно приведет в тупик.

Это все еще черновик.



А когда там правда и кто ответ?

Постучался белый в кавычках свет

Не в конце тоннеля, в конце строки

Троеточия огоньки.



Значит, слово растет — набирает сок.

Настоящего вырастет новый слог,

А потом окажется очепят —

Словари трубят.



* * *

о чем ты говоришь, смеешься невпопад,

ты — девочка-плохиш, ты — мальчик-пубертат.

все сразу и сейчас, на блюдечке одном.

уроки прогулять от родичей тайком.



сесть зайцем на трамвай,

уплыть, как рыба-кит,

медведем колесить,

пока не заурчит.

распотрошить киоск.

прикинуться стеной.

чего тебе еще.

всё лишь бы не домой.



* * *

молчать потому что не хочется убивать

мотылька общего разговора

он распускает крылья

в моих глазах стоит отблеск его полета

молчать потому что несмерть

не сметь на свет посмотреть

смотреть вполборота

на тень упорхнувшую отчего-то



Юлия Крылова

Поэт, переводчик, эссеист. Автор двух поэтических книг: «На фоне белого» (2021) и «Светочувствительность» (2026). Печаталась в журналах «Арион», «Новая Юность», «Зинзивер», «Аврора», «Сибирские огни», «Новый свет», «Пироскаф», на портале «Полутона». Вела авторскую колонку о современной поэзии на портале «Лиterraтура». Переводит с английского и испанских языков. Лауреат премии «Лицей» (2025). Лауреат конкурсов «Русский Гофман» и «Заблудившийся трамвай». Стипендиат Союза российских писателей.

* * *

В себя загляни, как трехлетка в спальню родителей,

только чтобы не видели, тсс, пересеки коридор;

два голоса слышно в половозрелой обители,

и скрипов кроватных таинственный перебор.

Ты же стоишь средь цветов на обоях виниловых,

без вины виноватый, нарушил строжайший запрет;

прадед и бабка грозят тебе острыми вилами —

то ли русская готика,

то ли семейный портрет,

а за дверью замену творят, на тебя непохожую,

но усталость приходит, сколь охи и ах не рифмуй;

а в глазах,

а в глазах —

непогашенный свет из прихожей и,

в вазу поставленный, сорванный поцелуй.



* * *

Ангина, ночь и горло все в люголе.

Дитя не то что истину глаголет —

молчит. Родители кричат.

Отцовский чемодан стоит в прихожей,

на гробик детский сбоку так похожий,

поставлен в середине аккурат.



Он машет ручкой, быстро повернули

два колеса. «До встречи, капризуля!» —

отец сказал, и запах сигарет

пропал. И девочка пропала

и вслед ему, как дикая, молчала,

а мама просто погасила свет.



Женя Больдт

Детский и взрослый писатель из Санкт-Петербурга. Автор четырех книг. Финалист Волошинского конкурса (2016) и Большого детского фестиваля (2024). Отмечен экспертным советом премии «Лицей» (2022). Полуфиналист издательства «Белая ворона» (2022).

На работе (у папы)

У папы на работе

Никогда не вызывают

В офис

(или где он там работает)...



Это несправедливо!



Я тоже хочу прийти к нему

Зайти в кабинет директора

И долго слушать

Как он постоянно опаздывает

Делает все из-под палки

Дерется с коллегами

И прикрепляет Яне Геннадьевне

Жвачку в волосы

Как он втихаря курит

В туалете

И громко ржет

Над смешными словами отчета



Я бы все это слушал

А он тихонечко стоял за дверью

Его бы конечно потом

И похвалили

Что он делает хорошие

Презентации

Бывает трудоспособен

Иногда задерживается

Ради важной задачи

После работы

Но это не отменяет

Всего сказанного ранее

Пожалуйста примите меры

Иначе придется его оставить

Без премии



Я все выслушиваю

Соглашаюсь

Выхожу

С серьезным лицом

На папу даже не смотрю

А просто говорю:

«Пошли»

И мы молча идем домой



А вечером я его оставляю

Без сладкого

«Ты и сам все понимаешь, папа»

И он идет готовиться к работе

А потом показывает мне свой счет

Я внимательно смотрю

И говорю:

«Так, а почему в прошлом месяце

На 10 000 меньше?»

«Да нам всем меньше заплатили»

«Меня не волнуют остальные,

Ты о себе думай!

Если все пойдут в обед

Прыгать с крыши,

То ты тоже, что ли, пойдешь?

Все, иди к себе.

Мне еще с твоей женой

(и моей мамой)

Нужно серьезно поговорить»

И он грустный уходит к себе

А я до полуночи смотрю ютуб



Но так не бывает

И как теперь сказать папе

Что его снова

вызывают в школу

(сплошная несправедливость)?

