«Ребята! Вот оно! ПРИШЛО!!!»
Чат ответил тишиной. Выждав минут пятнадцать, Артур осторожно поинтересовался: «Ау! Есть кто живой? Вы там сдохли все, что ли? Пришло, говорю же вам!!!»
«Что пришло?» — нехотя отозвался Дэн.
«НАСТРОЕНИЕ».
Несколько томительных секунд ничего не происходило, а потом от Артура прилетела картинка с танцующим Санта-Клаусом и пояснение: «НОВОГОДНЕЕ!!!»
Чат ожил.
«Ну наконец-то!» — обрадовалась Вика и от переизбытка чувств прислала аж десять смайликов с фейерверками.
«Достаю елку», — деловито сообщил Иван и для убедительности прислал фотку ног, укрытых пледом и котом.
«В десять встречаемся у меня», — приняла решение Ирочка, а Дэн добавил: «Катюха, с тебя оливьеха».
Та, не споря, сокрушалась, что селедка под шубой пропитаться не успеет.
«Доставка вам на что?» — резонно заметил Артур.
Его сообщение тут же отметили несколькими поднятыми вверх пальцами.
«Трех бутылок шампанского хватит?»
«Я привезу мандарины».
«А я ананасы на салат».
«Извращенцы!» — не смолчал Мурмурат.
Ему ответили серией смеющихся стикеров.
В десять вечера на Ирочкиной кухне царила предпраздничная суета. Катюха и Вика дорезали салаты, Мурмурат проверял на готовность курицу, уже сорок минут томившуюся в духовке, а из единственной в квартире комнаты доносилось веселое позвякивание расставляемых тарелок и бокалов.
— Ну скоро там? — крикнул Артур. — «Голубой огонек» пропустите.
— Пару сек, сейчас придем, — хором отозвались Катюха и Вика, а Мурмурат веско добавил:
— Чикса готова тусить.
Его никто не понял, но переспрашивать не стал.
Через пятнадцать минут первая пробка от шампанского ударилась в потолок, и праздник начался. Катюха искала взглядом селедку под шубой, которую так никто и не заказал. Мурмурат втихаря подъедал ананасы. Тосты следовали один за другим: желали счастья, любви, путешествий, денег побольше и новогоднего настроения почаще.
Наконец настало время речи президента. Артур разлил по бокалам остатки шампанского, и все замерли, проникаясь торжественностью момента. В слова никто не вслушивался, но в какой-то момент Катюха пустила слезу, а Дэн шепотом высказал всеобщее мнение:
— Эх, хорошо говорит, прям за душу берет. Мужик…
Положенное число раз отбили куранты, загремел гимн, и все наперебой пытались перекричать хор с оркестром:
— С Новым годом! С новым счастьем! С новым всем!
Выпили, обнялись, заели мандаринами.
— А теперь — фейерверки!
Артур достал из-под стола красный чемоданчик. Нестройной гомонящей толпой они высыпали во двор, а затем Ирочке пришлось вернуться за зажигалкой — в их компании были одни вейперы.
— Ура! — пискнула Вика, когда первый заряд со свистом вырвался из небольшого тубуса, и на всякий случай закрыла лицо руками.
— Ура!!! — подхватили остальные, когда этот заряд рассыпался на жиденькие зеленые капли над их головами.
К ним присоединились автомобильные сигнализации, гавкающие собаки и бабка с первого этажа, несколько раз демонстративно хлопнувшая рассохшейся рамой.
После семнадцатого заряда — Катюха их специально считала вслух — возле их компании остановился полицейский УАЗ самого патриотичного вида. Из него выбрались два стража порядка и вразвалочку подошли к ребятам.
— Что отмечаем, молодые люди? — вежливо поинтересовался тот, что постарше и потолще.
— Новый год, — хором ответили Артур, Дэн и Ирочка.
Полицейские переглянулись.
— Вы обдолбались, что ли? — спросил второй, молодой и оттого не такой вежливый. — Какой Новый год? Июль на дворе!
— Вот именно! — воскликнул Артур, идейный вдохновитель происходящего. — Июль на дворе, а новогоднее настроение только сейчас появилось! С декабря ждали! Где справедливость?
Полицейские переглянулись еще раз. И еще. Каждый следующий взгляд был дольше предыдущего.
Наконец полицейский постарше нарушил затянувшуюся паузу:
— Так, признавайтесь, что употребляли?
— Шампанское, — с готовностью продемонстрировал полупустую бутылку Мурмурат.
— И немножко чачи, — покраснела Ирочка и стыдливо потупилась.
— И всё? — не поверил молодой.
— И всё.
— А если на освидетельствование заберем?
Катюха решила уточнить:
— Это типа в трубочку дышать? Как за рулем?
— И в стаканчик писать, — кивнул молодой.
— Как-то не слишком по-новогоднему, — расстроилась Катюха. — Там же еще оливьеха не съедена. И елку мы поставить поставили, а нарядить не успели…
— Да отстаньте вы от молодежи, — вмешалась вдруг бабка, на этот раз открыв раму совершенно бесшумно. — Подумаешь, постреляли чуток. Лето, каникулы, пусть развлекаются.
Полицейские снова переглянулись.
— Может, все-таки в стаканчик? — с надеждой протянул молодой, но его напарник махнул рукой:
— Да пусть гуляют. Эти хотя бы без поножовщины и мордобоя, даже неловко их сейчас забирать. Что им с алкашами и нариками всю ночь сидеть? Пусть идут оливьеху доедать.
Молодой недовольно зыркнул на клявшихся и божившихся больше не стрелять и не шуметь ребят, стрельнул у Ирочки номерок и вслед за мудрым напарником забрался в УАЗ.
Несколько дворов они проехали молча. Наконец старший признался:
— А я ведь елку до сих пор не убрал… Ждал новогоднего настроения.
— Дождался?
— Не-а. А потом уже назло жене решил не выкидывать. — И, точно испугавшись, поспешил оправдаться: — Да она небольшая, стоит себе, жрать не просит, так, сыплется чуток. Зато запах, атмосфера и вот это всё.
Молодой предпочел промолчать. У него ни елки, ни новогоднего настроения уже лет пять не было. Даже оливьеху, и ту в последний раз в позапрошлом году на юбилее у бабушки ел, когда в гости в родную деревню приезжал. А в городе все сурово: фастфуд, кофе из автомата, дежурства в новогоднюю ночь. Даже фейерверки запускать не с кем.
Выделенный участок для патрулирования закончился, но возвращаться в участок раньше времени никто не торопился. Еще напрягут на общественных началах протоколы писать.
— Блин, что-то шампанского захотелось, — ни с того ни с сего произнес молодой.
— А почему бы и нет? — отозвался старший. — До конца смены всего ничего осталось, можем себе позволить.
— Так время уже, не продадут.
— Так у меня есть.
Молодой удивленно покосился на напарника.
— Откуда?
— С марта еще «Боска» в тумбочке заныкана.
— Бабская шипучка, — поморщился молодой.
— А для кого покупалась, как ты думаешь? — хмыкнул старший. — Но наши леди настолько суровы, что сразу начинают с коньяка, а вот нам с тобой самое то для новогоднего настроения.
Молодой задумался. Возразить было нечего.
— Ладно, все равно до следующего новогоднего настроения полгода ждать, поехали к твоей «Боске».
Старший усмехнулся и достал телефон.
«Мужики, общий сбор! Достаем шампанское, открываем шпроты, отмечаем Новый год. Внеплановый».
Отправил, подумал и дописал: «А кто без новогоднего настроения придет, того на протоколы посадим, чтобы всем остальным праздник не портил».
Желающих писать протоколы, понятное дело, не оказалось. В конце концов, новогоднее настроение — редкий гость в душе русского человека, а значит, нет времени объяснять, доставайте шампанское.