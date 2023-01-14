«Ребята! Вот оно! ПРИШЛО!!!»

Чат ответил тишиной. Выждав минут пятнадцать, Артур осторожно поинтересовался: «Ау! Есть кто живой? Вы там сдохли все, что ли? Пришло, говорю же вам!!!»

«Что пришло?» — нехотя отозвался Дэн.

«НАСТРОЕНИЕ».

Несколько томительных секунд ничего не происходило, а потом от Артура прилетела картинка с танцующим Санта-Клаусом и пояснение: «НОВОГОДНЕЕ!!!»

Чат ожил.

«Ну наконец-то!» — обрадовалась Вика и от переизбытка чувств прислала аж десять смайликов с фейерверками.

«Достаю елку», — деловито сообщил Иван и для убедительности прислал фотку ног, укрытых пледом и котом.

«В десять встречаемся у меня», — приняла решение Ирочка, а Дэн добавил: «Катюха, с тебя оливьеха».

Та, не споря, сокрушалась, что селедка под шубой пропитаться не успеет.

«Доставка вам на что?» — резонно заметил Артур.

Его сообщение тут же отметили несколькими поднятыми вверх пальцами.

«Трех бутылок шампанского хватит?»

«Я привезу мандарины».

«А я ананасы на салат».

«Извращенцы!» — не смолчал Мурмурат.

Ему ответили серией смеющихся стикеров.

В десять вечера на Ирочкиной кухне царила предпраздничная суета. Катюха и Вика дорезали салаты, Мурмурат проверял на готовность курицу, уже сорок минут томившуюся в духовке, а из единственной в квартире комнаты доносилось веселое позвякивание расставляемых тарелок и бокалов.

— Ну скоро там? — крикнул Артур. — «Голубой огонек» пропустите.

— Пару сек, сейчас придем, — хором отозвались Катюха и Вика, а Мурмурат веско добавил:

— Чикса готова тусить.

Его никто не понял, но переспрашивать не стал.

Через пятнадцать минут первая пробка от шампанского ударилась в потолок, и праздник начался. Катюха искала взглядом селедку под шубой, которую так никто и не заказал. Мурмурат втихаря подъедал ананасы. Тосты следовали один за другим: желали счастья, любви, путешествий, денег побольше и новогоднего настроения почаще.

Наконец настало время речи президента. Артур разлил по бокалам остатки шампанского, и все замерли, проникаясь торжественностью момента. В слова никто не вслушивался, но в какой-то момент Катюха пустила слезу, а Дэн шепотом высказал всеобщее мнение:

— Эх, хорошо говорит, прям за душу берет. Мужик…

Положенное число раз отбили куранты, загремел гимн, и все наперебой пытались перекричать хор с оркестром:

— С Новым годом! С новым счастьем! С новым всем!

Выпили, обнялись, заели мандаринами.

— А теперь — фейерверки!

Артур достал из-под стола красный чемоданчик. Нестройной гомонящей толпой они высыпали во двор, а затем Ирочке пришлось вернуться за зажигалкой — в их компании были одни вейперы.

— Ура! — пискнула Вика, когда первый заряд со свистом вырвался из небольшого тубуса, и на всякий случай закрыла лицо руками.

— Ура!!! — подхватили остальные, когда этот заряд рассыпался на жиденькие зеленые капли над их головами.

К ним присоединились автомобильные сигнализации, гавкающие собаки и бабка с первого этажа, несколько раз демонстративно хлопнувшая рассохшейся рамой.

После семнадцатого заряда — Катюха их специально считала вслух — возле их компании остановился полицейский УАЗ самого патриотичного вида. Из него выбрались два стража порядка и вразвалочку подошли к ребятам.

— Что отмечаем, молодые люди? — вежливо поинтересовался тот, что постарше и потолще.

— Новый год, — хором ответили Артур, Дэн и Ирочка.

Полицейские переглянулись.

— Вы обдолбались, что ли? — спросил второй, молодой и оттого не такой вежливый. — Какой Новый год? Июль на дворе!

— Вот именно! — воскликнул Артур, идейный вдохновитель происходящего. — Июль на дворе, а новогоднее настроение только сейчас появилось! С декабря ждали! Где справедливость?

Полицейские переглянулись еще раз. И еще. Каждый следующий взгляд был дольше предыдущего.

Наконец полицейский постарше нарушил затянувшуюся паузу:

— Так, признавайтесь, что употребляли?

— Шампанское, — с готовностью продемонстрировал полупустую бутылку Мурмурат.

— И немножко чачи, — покраснела Ирочка и стыдливо потупилась.

— И всё? — не поверил молодой.

— И всё.

— А если на освидетельствование заберем?

Катюха решила уточнить:

— Это типа в трубочку дышать? Как за рулем?

— И в стаканчик писать, — кивнул молодой.

— Как-то не слишком по-новогоднему, — расстроилась Катюха. — Там же еще оливьеха не съедена. И елку мы поставить поставили, а нарядить не успели…

— Да отстаньте вы от молодежи, — вмешалась вдруг бабка, на этот раз открыв раму совершенно бесшумно. — Подумаешь, постреляли чуток. Лето, каникулы, пусть развлекаются.

Полицейские снова переглянулись.

— Может, все-таки в стаканчик? — с надеждой протянул молодой, но его напарник махнул рукой:

— Да пусть гуляют. Эти хотя бы без поножовщины и мордобоя, даже неловко их сейчас забирать. Что им с алкашами и нариками всю ночь сидеть? Пусть идут оливьеху доедать.

Молодой недовольно зыркнул на клявшихся и божившихся больше не стрелять и не шуметь ребят, стрельнул у Ирочки номерок и вслед за мудрым напарником забрался в УАЗ.

Несколько дворов они проехали молча. Наконец старший признался:

— А я ведь елку до сих пор не убрал… Ждал новогоднего настроения.

— Дождался?

— Не-а. А потом уже назло жене решил не выкидывать. — И, точно испугавшись, поспешил оправдаться: — Да она небольшая, стоит себе, жрать не просит, так, сыплется чуток. Зато запах, атмосфера и вот это всё.

Молодой предпочел промолчать. У него ни елки, ни новогоднего настроения уже лет пять не было. Даже оливьеху, и ту в последний раз в позапрошлом году на юбилее у бабушки ел, когда в гости в родную деревню приезжал. А в городе все сурово: фастфуд, кофе из автомата, дежурства в новогоднюю ночь. Даже фейерверки запускать не с кем.

Выделенный участок для патрулирования закончился, но возвращаться в участок раньше времени никто не торопился. Еще напрягут на общественных началах протоколы писать.

— Блин, что-то шампанского захотелось, — ни с того ни с сего произнес молодой.

— А почему бы и нет? — отозвался старший. — До конца смены всего ничего осталось, можем себе позволить.

— Так время уже, не продадут.

— Так у меня есть.

Молодой удивленно покосился на напарника.

— Откуда?

— С марта еще «Боска» в тумбочке заныкана.

— Бабская шипучка, — поморщился молодой.

— А для кого покупалась, как ты думаешь? — хмыкнул старший. — Но наши леди настолько суровы, что сразу начинают с коньяка, а вот нам с тобой самое то для новогоднего настроения.

Молодой задумался. Возразить было нечего.

— Ладно, все равно до следующего новогоднего настроения полгода ждать, поехали к твоей «Боске».

Старший усмехнулся и достал телефон.

«Мужики, общий сбор! Достаем шампанское, открываем шпроты, отмечаем Новый год. Внеплановый».

Отправил, подумал и дописал: «А кто без новогоднего настроения придет, того на протоколы посадим, чтобы всем остальным праздник не портил».

Желающих писать протоколы, понятное дело, не оказалось. В конце концов, новогоднее настроение — редкий гость в душе русского человека, а значит, нет времени объяснять, доставайте шампанское.