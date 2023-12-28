Инна Волошина

Подарок

Сын на бегу своей скоростной жизни решил остановиться на минуту, чтобы придумать, как креативно отпраздновать мой день рождения. Среди прочих идей предлагался ужин в модном ресторане с шеф-поваром, славящимся своей «философской кухней». Это когда не только про поесть, но еще и про «подумать о важном». «Мам, — сын торопливо говорил по телефону, — можешь назвать […]