Дорогие читатели!
Бумажную версию 13 новогоднего номера журнала уже можно приобрести на маркетплейсе Озон.
Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
Дорогие читатели!
Бумажную версию 13 новогоднего номера журнала уже можно приобрести на маркетплейсе Озон.
Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете350 ₽
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете1000 ₽
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете1920 ₽
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете3600 ₽