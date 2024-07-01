Объявлен длинный список «Русской премии»

Сегодня Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявила длинный список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия» — единственной российской премии для зарубежных авторов, пишущих на русском языке. В него вошли 52 произведения (25 — в номинации «Проза» и 27 — в номинации «Поэзия») авторов из 20 стран мира: Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, США, Таджикистана, Узбекистана и Японии.
Длинный список Международного литературного конкурса
«Русская премия» 2024 года
Номинация «Проза»:
- Агачер София «Журнал Рыси и Нэта» (США)
- Бергер Даниэль «Кофе с перцем» (Киргизия)
- Бондаренко Вячеслав «Самый долгий день» (Белоруссия)
- Дашкевич Татьяна «Вока» (Белоруссия)
- Дроздецкая Наталия «Марк Эрзархович против!» (Казахстан)
- Дудко Андрей «Последователь» (Белоруссия)
- Ежелева Юлия «Три недели в городе А» (Япония)
- Зарипов Равиль «Енисейский сплав» (Азербайджан)
- Зенькова Анна «С горячим приветом от Фёклы» (Белоруссия)
- Исмаилов Санан «Опечатки» (Азербайджан)
- Кожатаева Сауле «Женский род. Единственное число» (Казахстан)
- Лесов Вячеслав «Верхом на комаре» (Израиль)
- Лидский Владимир «Тёмная Лида» (Киргизия)
- Маркевич Дмитрий «Симоно-Савловск» (Казахстан)
- Нигматуллин Тимур «Я не вру, мама…» (Казахстан)
- Одегов Илья «Крылатая невеста Махди» (Казахстан)
- Осис Наталья «Солнечный берег Генуи. Русское счастье по-итальянски» (Италия)
- Побяржина Хелена «Валсарб» (Белоруссия)
- Пятибратова Алла «Такая долгая осень» (Киргизия)
- Сайфуллаев Хафиз «Обними меня» (Таджикистан)
- Трофимчук Елена «Дом, которого нет» (Белоруссия)
- Фёдорова Екатерина «Обнимая чужую землю» (Греция)
- Фетисов Егор «Медвежье кольцо» (Дания)
- Хатиашвили Анастасия «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия)
- Шелехов Михаил «Смерть в хутуне» (Белоруссия)
Номинация «Поэзия»:
- Анохина Ирина «Тропинка через лес» (Канада)
- Белоедова Наталья «Хрупкие стены» (Узбекистан)
- Берёзкина Любовь «Говорить о вещах простых» (Германия)
- Вердян Лили «ЛиЛика» (Армения)
- Глушков Александр «Лунный журавль» (Киргизия)
- Змитер Алёна «Будь наготой» (Белоруссия)
- Исмаилов Адалат «Дальтоник» (Азербайджан)
- Квитко Виктор «Диалог с самим собой» (Казахстан)
- Лазарева Галина «На красной земле» (Австралия)
- Макеева Алёна «Вишневая косточка» (Казахстан)
- Манахов Александр «Легенды в стихах» (Узбекистан)
- Назаренко Ольга «Про зрение» (Молдавия)
- Нешитая Валерия «Стихи разных лет» (Белоруссия)
- Орлов Евгений «Стоп-кадр» (Латвия)
- Пагын Сергей «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия)
- Песков Дмитрий «Так умирают миры» (США)
- Растаев Дмитрий «Речь о невидимом человеке» (Белоруссия)
- Скребкова-Тирелли Александра «Иванов ручей» (Италия)
- Спектор Владимир «Не хочется спешить…» (Германия)
- Стенякин Виктор «Ловцы аквариумных рыбок» (Казахстан)
- Темирова Алтынай «ГУРУ» (Киргизия)
- Финкельштейн Инесса «Инсайты вслух» (Узбекистан)
- Чуднова Ирина «Бессмертник» (Китай)
- Чумаченко Елена Сборник стихотворений (Казахстан)
- Шакарян Константин «Из двух книг. Стихотворения» (Армения)
- Шафиев Марат «Второе дыхание» (Азербайджан)
- Шехтман Марк «Полет на трапеции» (Израиль).
Короткий список соискателей «Русской премии» будет объявлен в августе 2024 года. Лауреатов определит жюри «Русской премии», в которое вошли:
Максим Амелин (председатель жюри) — поэт, переводчик, издатель
Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик, переводчик
Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН
Сергей Беляков — писатель, историк, критик
Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель
Иван Саверченко — литературовед, доктор филологических наук, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наукРеспублики Беларусь
Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель
Татьяна Соловьёва — критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».
Имена лауреатов премии (три — в номинации «Проза» и три — в номинация «Поэзия») будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 9 сентября 2024 года.
На соискание премии в этом году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. В номинации «Проза» зарегистрировано 410 произведений, в номинации «Поэзия» — 181.
О «Русской премии»:
Международный литературный конкурс «Русская премия» — единственная в России премия для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке. Премия учреждена в целях сохранения и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания, поддержки русскоязычных писателей мира.
Награды вручаются в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия».
За 12 лет существования «Русской премии» (2005 – 2017 гг.) лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира. В 2024 году премия возобновила свою работу после семилетнего перерыва. Учредителем премии стала АСПИР (Ассоциация союзов писателей и издателей России).
Призовой фонд составляет 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации – 1 млн руб. Второго и третьего — 800 и 700 тыс. руб. соответственно.
Оргкомитет:
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55 стр. 1
Телефон: +7(495) 632-00-29, еmail: info@aspi-russia.ru
Вся информация о ходе премиального процесса – на официальном сайте АСПИР