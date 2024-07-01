Объявлен длинный список «Русской премии»

Сегодня Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) объявила длинный список соискателей Международного литературного конкурса «Русская премия» — единственной российской премии для зарубежных авторов, пишущих на русском языке. В него вошли 52 произведения (25 — в номинации «Проза» и 27 — в номинации «Поэзия») авторов из 20 стран мира: Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Латвии, Молдавии, США, Таджикистана, Узбекистана и Японии.

Длинный список Международного литературного конкурса

«Русская премия» 2024 года

Номинация «Проза»:

Агачер София «Журнал Рыси и Нэта» (США) Бергер Даниэль «Кофе с перцем» (Киргизия) Бондаренко Вячеслав «Самый долгий день» (Белоруссия) Дашкевич Татьяна «Вока» (Белоруссия) Дроздецкая Наталия «Марк Эрзархович против!» (Казахстан) Дудко Андрей «Последователь» (Белоруссия) Ежелева Юлия «Три недели в городе А» (Япония) Зарипов Равиль «Енисейский сплав» (Азербайджан) Зенькова Анна «С горячим приветом от Фёклы» (Белоруссия) Исмаилов Санан «Опечатки» (Азербайджан) Кожатаева Сауле «Женский род. Единственное число» (Казахстан) Лесов Вячеслав «Верхом на комаре» (Израиль) Лидский Владимир «Тёмная Лида» (Киргизия) Маркевич Дмитрий «Симоно-Савловск» (Казахстан) Нигматуллин Тимур «Я не вру, мама…» (Казахстан) Одегов Илья «Крылатая невеста Махди» (Казахстан) Осис Наталья «Солнечный берег Генуи. Русское счастье по-итальянски» (Италия) Побяржина Хелена «Валсарб» (Белоруссия) Пятибратова Алла «Такая долгая осень» (Киргизия) Сайфуллаев Хафиз «Обними меня» (Таджикистан) Трофимчук Елена «Дом, которого нет» (Белоруссия) Фёдорова Екатерина «Обнимая чужую землю» (Греция) Фетисов Егор «Медвежье кольцо» (Дания) Хатиашвили Анастасия «Лучшее, чего у меня нет» (Грузия) Шелехов Михаил «Смерть в хутуне» (Белоруссия)

Номинация «Поэзия»:

Анохина Ирина «Тропинка через лес» (Канада) Белоедова Наталья «Хрупкие стены» (Узбекистан) Берёзкина Любовь «Говорить о вещах простых» (Германия) Вердян Лили «ЛиЛика» (Армения) Глушков Александр «Лунный журавль» (Киргизия) Змитер Алёна «Будь наготой» (Белоруссия) Исмаилов Адалат «Дальтоник» (Азербайджан) Квитко Виктор «Диалог с самим собой» (Казахстан) Лазарева Галина «На красной земле» (Австралия) Макеева Алёна «Вишневая косточка» (Казахстан) Манахов Александр «Легенды в стихах» (Узбекистан) Назаренко Ольга «Про зрение» (Молдавия) Нешитая Валерия «Стихи разных лет» (Белоруссия) Орлов Евгений «Стоп-кадр» (Латвия) Пагын Сергей «И немного музыки неисполнимой» (Молдавия) Песков Дмитрий «Так умирают миры» (США) Растаев Дмитрий «Речь о невидимом человеке» (Белоруссия) Скребкова-Тирелли Александра «Иванов ручей» (Италия) Спектор Владимир «Не хочется спешить…» (Германия) Стенякин Виктор «Ловцы аквариумных рыбок» (Казахстан) Темирова Алтынай «ГУРУ» (Киргизия) Финкельштейн Инесса «Инсайты вслух» (Узбекистан) Чуднова Ирина «Бессмертник» (Китай) Чумаченко Елена Сборник стихотворений (Казахстан) Шакарян Константин «Из двух книг. Стихотворения» (Армения) Шафиев Марат «Второе дыхание» (Азербайджан) Шехтман Марк «Полет на трапеции» (Израиль).

Короткий список соискателей «Русской премии» будет объявлен в августе 2024 года. Лауреатов определит жюри «Русской премии», в которое вошли:

Максим Амелин (председатель жюри) — поэт, переводчик, издатель

Евгений Абдуллаев — поэт, прозаик, критик, переводчик

Абузар Багиров — писатель, филолог, профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник ИМЛИ РАН

Сергей Беляков — писатель, историк, критик

Дмитрий Воденников — поэт, эссеист, преподаватель

Иван Саверченко — литературовед, доктор филологических наук, директор Института литературоведения им. Янки Купалы Национальной академии наукРеспублики Беларусь

Татьяна Толстая — прозаик, эссеист, преподаватель

Татьяна Соловьёва — критик, заместитель главного редактора журнала «Юность».

Имена лауреатов премии (три — в номинации «Проза» и три — в номинация «Поэзия») будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 9 сентября 2024 года.

На соискание премии в этом году была зарегистрирована 591 заявка от авторов из 55 стран мира. В тройку лидеров по количеству номинированных на «Русскую премию» произведений вошли писатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Большой интерес к конкурсу проявили также авторы из Киргизии, Армении и Азербайджана. В номинации «Проза» зарегистрировано 410 произведений, в номинации «Поэзия» — 181.

О «Русской премии»:

Международный литературный конкурс «Русская премия» — единственная в России премия для авторов, проживающих за рубежом и пишущих на русском языке. Премия учреждена в целях сохранения и развития русской литературы как уникального явления мировой культуры, повышения социальной значимости современной русской литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания, поддержки русскоязычных писателей мира.

Награды вручаются в двух номинациях — «Проза» и «Поэзия».

За 12 лет существования «Русской премии» (2005 – 2017 гг.) лауреатами стали 97 человек из 28 стран мира. В 2024 году премия возобновила свою работу после семилетнего перерыва. Учредителем премии стала АСПИР (Ассоциация союзов писателей и издателей России).

Призовой фонд составляет 5 млн руб. Денежное содержание первого места в каждой номинации – 1 млн руб. Второго и третьего — 800 и 700 тыс. руб. соответственно.

Оргкомитет:

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55 стр. 1

Телефон: +7(495) 632-00-29, еmail: info@aspi-russia.ru

Вся информация о ходе премиального процесса – на официальном сайте АСПИР