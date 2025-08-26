Невинно и неотвратимо лисички небо подожгли. Там речка пробегала мимо, цвели шмели, там яблоком играла спелым Аксинья — щедрая жена, там старичок один мадеры отравленной хлебнул до дна. Там на виске девичьем жилка ручной синицею жила. Там солнца русского опилки у Осипа из-под крыла ныряли в землю. — Падай, падаль. Но звук не падал, звук гудел от лобных пазух Ленинграда до тонкой клавиши «пробел». И я не знала, знала, знала, когда резвилась в поддавки, что жизнь — влюбленные Шагала над Витебском сырой строки.

Другие стихотворения автора читайте в 8 номере журнала.