 
 Невинно и неотвратимо
 лисички небо подожгли. 
 Там речка пробегала мимо,
 цвели шмели,
  
 там яблоком играла спелым 
 Аксинья — щедрая жена, 
 там старичок один мадеры
 отравленной 
 хлебнул до дна.
  
 Там на виске девичьем жилка
 ручной синицею жила.
 Там солнца русского опилки 
 у Осипа из-под крыла
  
 ныряли в землю.
  
 — Падай, падаль.
  
 Но звук не падал, звук гудел
 от лобных пазух Ленинграда
 до тонкой клавиши «пробел».
  
 И я не знала, знала, знала,
 когда резвилась в поддавки,
 что жизнь — влюбленные Шагала
 над Витебском сырой строки.
Другие стихотворения автора читайте в 8 номере журнала.
Читайте также

Олег Мошников

На Кижской колокольне
25 августа 2025, 23:32
Поэзия

Олег Мошников

* * *
25 августа 2025, 10:00
Поэзия

Ирина Банах

Колечко
Беззаботный август вкатился в осень смело и размашисто, как зазевавшийся велогонщик на финишную черту. Школьники возвращались из деревень и пионерских лагерей загоревшие, вымахавшие за лето. Висели на турниках перезрелыми грушами, носились на велосипедах, запускали в небо штандер-мандеры. На асфальте белели квадраты классиков, ветвились стрелки казаков-разбойников: красная печать, никому не убегать. Будто лето, получив разгон, все […]
23 августа 2025, 10:00
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее