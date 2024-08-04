Рустем Аламанов

Я хотел стать дождем

Я хотел стать дождем. Не птицей, которая бесцельно парит в небе и гадит на головы зазевавшихся прохожих. Не деревом, которое однажды превратят в книгу какого-нибудь писаки. И даже не человеком. Я был им когда-то, и мне не особо понравилось. — Значит, дождем? — уточнил парень, представившийся проводником. Вообще-то, он больше смахивал на таксиста, чем на […]