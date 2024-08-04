 
 Август. Блики заката на подоконнике.
 Лето, не умирай, лето, не уходи!
 Не умирай, молодость!
 Как там было у Маркеса?
 «Умирали от голода и любви»!
 Лучше уж так, захлебнуться пожарами,
 Добро пожаловать в осень!
 Август и через одиннадцать заново,
 Даже если не хочешь.
Другие стихотворения автора читайте в 7 номере журнала.
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