А когда ничего не ждешь, случается чудо. Ты сидишь на песке и, играючи, строишь замки. Приучаешь себя к потерям, но почему-то Не приучишь никак. До отчаяния жалко Этот маленький замок, построенный в одночасье Для волны, ветерка и жестокой ноги ребенка. И такое абстрактное слово «счастье» Произносишь то тихо, то слишком громко. Ветер стих, и любуются замком дети, А лихая волна откатилась назад устало. Все пройдет, все развеется по планете, Но тебя только это и согревало.

* * *

Когда не хочется быть ни классной мамочкой, ни модной дамочкой, А просто девочкой. И всех забот-то: занозы ковырять булавочкой, сидеть на лавочке И лузгать семечки, Во все глаза смотреть, как в белой маечке голубоглазого шального мальчика Увозят в августе вовне. Попросишь бабушку, чтоб было вкусно, подуй на пеночку, а чтоб не больно, не на коленочку, Подуй на сердце мне.

* * *

Незнакомый мужской голос Выкрикивает твое имя на улице. Тебя бросает в пот, и пару секунд Ты думаешь, стоит ли оборачиваться. И когда наконец обернешься, Увидишь мужчину, с укоризной смотрящего На свою шестилетнюю дочь, Стоящую в луже. А тебя уже никогда не окликнет голос С отеческой укоризной. Но что-то снова и снова заставит тебя обернуться.

* * *

Если меня не будет, когда ты придешь, Если серый асфальт будет так же блестящ и скучен, Ты присядь на диване и просто послушай дождь, А потом проживи мою жизнь, как я, только намного лучше. Назовись новым именем, поцелуй за меня детей, И зимой не ходи без варежек и рейтуз. И дыши, как будто бы жизнь одна на девять твоих смертей И в бескрайнем мире твой путь прям и узок. Не пиши ничего, кроме списка завтрашних дел, Ни стихов, ни прозы, ни любовных писем. И пойми, что ни сытость душ, ни потребность тел — Ничто тебя не унизит.

* * *

Если я снова буду, когда ты придешь, Я надеюсь, ты сможешь меня простить За нелепую, но безобидную ложь, Будто я научилась жить.

История Джозефа Пристли

Судя по всему, Джозеф Пристли был никудышным священником. В его голове было столько вопросов, словно каждый день на завтрак, обед и ужин он съедал по целому плоду с того самого дерева. Он спрашивал себя, почему в городе, где так много людей и камней, фыркающих лошадей и пыли, в городе, где так много неба, если научиться смотреть выше, в городе, где так много Бога, если научиться смотреть глубже, почему в этом городе ему так тяжело дышится? Почему там, где нет ни образа, ни подобия, где деревья сплошной стеной закрывают небо, растят свои кольца и безропотно отдают свою жизнь любому, кто их не просит — жуку или дровосеку, почему там — в лесу — так легко и свободно дышится полной грудью — и до дрожи и боли он чувствует мир и Бога? Джозефу Пристли было мало ответов — он искал доказательств. И вот он пускает маленькую мышку под стеклянный колпак, смотрит, как она мечется в поисках вдоха и, не найдя его, падает и замирает. «Это ничего, — думает Джозеф Пристли, — я просто должен был знать, и теперь я знаю, другая выживет». Он берет еще одну мышку и вместе с ней под колпак ставит горшочек с веточкой мяты, и хочет выйти из комнаты, но упирается во что-то большое и прозрачное. Ему становится душно и страшно, и только одна мысль крутится в его голове: я первая или вторая? первая или вторая?

Синдром Адама

Ночью снова Лилит не спится, всё на ощупь считает ребра. «Вот тринадцатое — сгодится? — чтобы был из него воссоздан Тот, кто в губы целует нежно, кто дыханьем щекочет спину, Никогда не скажет, что любит. Можно мне из ребра мужчину, Чтоб помады хотелось алой, а еще каблуков и платьев, Чтобы я и не вспоминала, что лежало на мне проклятье Милых мальчиков не в сезон: летом — жарких, зимой — холодных? Я не помню ничьих имен. Мне хотелось лишь быть свободной. И теперь я как та река, обмелевшая: ил, осколки. Я прошу теперь пустяка, и прошу, как всегда, ненадолго (Лицемерие про половины может только Адам сморозить): Можно мне из ребра мужчину, чтобы было не больно бросить?»