В одной хорошей песне поется

Будет белая палата

Будет добрый взгляд врача

Так и тут, так и тут

Белая, в общем, палата

Не полностью белая

Но много белых элементов

И взгляд у врача

У доктора

Добрый, доброжелательный



Доктор говорит

Мы местно обезболим

Место разреза

Введем катетер через сосуд

А перед воздействием на сердце

Введем еще обезболивающее

Внутривенно



Доктор говорит

Общий наркоз здесь не нужен

Это лишнее

Операция в целом безболезненная

Вреда от общего наркоза

Больше, чем пользы

Не могу сказать

Что вы ничего не почувствуете

Но это, в общем

Совсем не больно



Продолжение читайте в 9 номере журнала