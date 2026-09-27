Поэзия
Дмитрий Данилов.

Доктор говорит

27 сентября 2026, 10:00 
В одной хорошей песне поется
Будет белая палата
Будет добрый взгляд врача
Так и тут, так и тут
Белая, в общем, палата
Не полностью белая
Но много белых элементов
И взгляд у врача
У доктора
Добрый, доброжелательный

Доктор говорит
Мы местно обезболим
Место разреза
Введем катетер через сосуд
А перед воздействием на сердце
Введем еще обезболивающее
Внутривенно

Доктор говорит
Общий наркоз здесь не нужен
Это лишнее
Операция в целом безболезненная
Вреда от общего наркоза
Больше, чем пользы
Не могу сказать
Что вы ничего не почувствуете
Но это, в общем
Совсем не больно
Продолжение читайте в 9 номере журнала
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