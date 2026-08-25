* * *
Когда от площади Труда
/положим, на исходе мая/
ты возвращаешься туда,
где гаснут линии трамвая
и солнце, складывая спектр,
рукав Невы купает снова,
переходи Большой проспект,
не выронив ни слова.
Растут вечерние часы,
а время — медленно и кстати —
не раз высвечивало сны
про неминувшее в квадрате.
Светилось позже над рекой
жабо из облачного скола,
но свет могла вобрать такой
лишь оптика Смелова.
И, от Смоленки отходя,
прими грядущее как милость:
есть нитка жизни у тебя,
где пустота — всегда на вырост.
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