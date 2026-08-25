* * *

Когда от площади Труда

/положим, на исходе мая/

ты возвращаешься туда,

где гаснут линии трамвая



и солнце, складывая спектр,

рукав Невы купает снова,

переходи Большой проспект,

не выронив ни слова.



Растут вечерние часы,

а время — медленно и кстати —

не раз высвечивало сны

про неминувшее в квадрате.



Светилось позже над рекой

жабо из облачного скола,

но свет могла вобрать такой

лишь оптика Смелова.



И, от Смоленки отходя,

прими грядущее как милость:

есть нитка жизни у тебя,

где пустота — всегда на вырост.



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