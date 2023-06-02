Это прыжок. Я копье, брошенное в зеркало водной глади. Но с высоты тысячи метров это не вода — бетон. Это немота. Ни речь, ни проза здесь не помогут. А я должен кричать, ведь больше тебя я боюсь только смерти. Это нагота. Я хочу, чтобы ты видела меня как Адама Ева — голую душу. это поражение свободное от конфликта замысла рифм прикажи и признаю слова выше их порядка Это сон. Я и эти строки — предрассветная дымка мы ждем когда встанет солнце и все проснутся это конец