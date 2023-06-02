 
 Это прыжок.
 Я копье, брошенное в зеркало водной глади.
 Но с высоты тысячи метров это не вода — бетон.
  
 Это немота.
 Ни речь, ни проза здесь не помогут.
 А я должен кричать,
 ведь больше тебя я боюсь только смерти.
  
 Это нагота.
 Я хочу, чтобы ты видела меня как Адама Ева —
 голую душу.
  
 это поражение
 свободное от конфликта замысла рифм
 прикажи и признаю слова выше их порядка
  
 Это сон.
 Я и эти строки — предрассветная дымка
 мы ждем когда встанет солнце и все проснутся
  
 это конец
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