Поэзия
Арман Комаров

Ханаанские воды

29 октября 2023, 12:45

* * *

 горит и плавится железная вода
 и в слепоте ее не вещей
 но вещественной тревоги
 живые в вечность тянут ноги
 не помнят аз и буки веки роки
 но молятся и молятся когда
 ползут и падают в мычащие морщины
 и нёбный звон их заставляет говорить
 жевать слова бубнить зачины
 и пить и пить немую муть и выть
 и вынуть вытянуть из горла
 кипящий шорох ив и ва
 чтоб новой жути тетива
 на песни старые намёрла

* * *

 когда из сонной лебеды я выползу в себя
 в котором не беды бедовой не вражды
 и буквы семенят
 где край болота не овраг не сонная межа
 к себе к себе другому в новый отзвук убежать
 где голос оседлает жгучие ветра
 живую плоть не сны в которых маета
 вскочу на пегий звон азийского коня
 где я где я где нет меня 

* * *

Катарине

 давай туда туда где молод звук
 во тьме первоназваний
 так поддаются буквы разуму
 что нет ни я ни ты
 есть мы
 мычащие Богу
 себя вне себя
 в небо

* * *

 не шумит еще не придуманный лес
 лишенный ветвей и без
 травы и ручьев под ними
 все тени — без дна
 все звуки — без имени
 только молча жуется вода
 в глубине не зеленого рта
 чтобы воду на слово —
 выменять

* * *

 вот по реке плывет пророков кит 
 и ивы натянули тетиву
 и все как в первый день молчит
 и как в шестой из камня человечество зовут
 вскипают воды ханаана
 готовясь к речи обращаясь в речь
 в живое слово слишком рано
 в иное море перетечь

* * *

 1.
 петли лепета птичьего
 омуты небылиц
 сколько обличий я
 выведал
 в далях ли долах ли
 молоха выдрязгах
 плясках жниц
  
 слезу обернул в оперенье птиц
  
 2.
 грай горемычный в лес
 уношу в голове
 в какой вязкий омут влез
 что теперь не све-
 тел путь
 и по телу лез-
 вий листвы гурьба
 закипает не кровь-вода
 а беда-сурьма
  
 3.
 живый в помощи вышняго
 разыщи живых
 грех греха омой
 отведи от них
  
 вложи искру в грудь
 про меня забудь
  
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