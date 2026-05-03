Кто ты, трезвый или пьяный,

не гуляешь до утра?

Там цветочная поляна

замечательно мертва.



На воскресной электричке

поезжай в родную глушь.

Там сгорелые, как спички,

все деревья обнаружь.



Не печалься, друг, чего ты,

от Дылеевских ставков

будут топи и болота

до скончания веков.



Но руины средней школы

пригодятся иногда

в смысле места для престола

и для Страшного суда.



Ходит там еще не старый

с тонким нимбом углекоп.

Густо дышит перегаром,

часто под ноги плюет.



На его подошвах искры,

он столетия устал

светозарного горниста

ждать пронзительный сигнал.



Для него от наших братьев,

поселенных в облаках,

приготовлены объятья,

но отсрочены пока.



И когда его увидишь

в золотых лучах зари,

хоть по-русски, хоть на идиш —

ничего не говори.



* * *

Вот мой дом. В небеса потаенный лаз.

Вот божественных книг годовой запас,

радиола, отрытый трельяж, в картине

отзеркаленный «Вечер на Украине».



С точки зрения Бруклина и Парижа

песни наши погуще, а жизнь пожиже.

И готовка еды — ежедневный подвиг.

Впрочем, ад существует, и это погреб.



Остальное терпимо: злорадство бабок,

посрамленный подъезд, духота, упадок,

что лишенный с рожденья любого вкуса

эцилоп в уазике хлещет уксус,



что Кощея ведут — за плечами ранец

(ницшеанец, сволочь он, гегельянец), —

по карманам доллары и рубли.

Пачку «Ялты» протянешь ему: кури.



А он только блеснет изумрудом зренья,

захохочет атомною совой:

— Заслонись от общего озверенья

не сиротским снегом, так сон-травой.



Ты еще не выброшен, не ограблен,

не раздет до талого, не разут,

но в лазурных сумерках Виноградарь

постригает ножницами лозу.



В ожиданьи всеобщей и страшной жатвы

упразднятся и здания, и земля,

но на новое небо пойти вожатым

соглашайся хотя бы забавы для.



И туда с вещичками не пытайся,

не помогут с логинами пароль,

но псалмов и песен сырое мясо

разрешает ангельский ветконтроль...



Там и гугл свой есть, и бесплотный убер,

пицца хат разместилась за каждым пнем.

А в поэзии если случится убыль —

пусть горит огнем.





