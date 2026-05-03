Поэзия
Иван Волосюк

* * *

3 мая 2026, 22:22 
Кто ты, трезвый или пьяный,
не гуляешь до утра?
Там цветочная поляна 
замечательно мертва. 

На воскресной электричке 
поезжай в родную глушь.
Там сгорелые, как спички, 
все деревья обнаружь. 

Не печалься, друг, чего ты, 
от Дылеевских ставков 
будут топи и болота 
до скончания веков. 

Но руины средней школы 
пригодятся иногда
в смысле места для престола 
и для Страшного суда.

Ходит там еще не старый
с тонким нимбом углекоп.
Густо дышит перегаром,
часто под ноги плюет.

На его подошвах искры,
он столетия устал
светозарного горниста
ждать пронзительный сигнал.

Для него от наших братьев,
поселенных в облаках,
приготовлены объятья,
но отсрочены пока.

И когда его увидишь
в золотых лучах зари,
хоть по-русски, хоть на идиш — 
ничего не говори.

* * *

Вот мой дом. В небеса потаенный лаз.
Вот божественных книг годовой запас,
радиола, отрытый трельяж, в картине
отзеркаленный «Вечер на Украине».

С точки зрения Бруклина и Парижа
песни наши погуще, а жизнь пожиже.
И готовка еды — ежедневный подвиг.
Впрочем, ад существует, и это погреб.

Остальное терпимо: злорадство бабок,
посрамленный подъезд, духота, упадок,
что лишенный с рожденья любого вкуса
эцилоп в уазике хлещет уксус,

что Кощея ведут — за плечами ранец 
(ницшеанец, сволочь он, гегельянец), —
по карманам доллары и рубли.
Пачку «Ялты» протянешь ему: кури.

А он только блеснет изумрудом зренья,
захохочет атомною совой:
— Заслонись от общего озверенья
не сиротским снегом, так сон-травой.

Ты еще не выброшен, не ограблен,
не раздет до талого, не разут,
но в лазурных сумерках Виноградарь
постригает ножницами лозу.

В ожиданьи всеобщей и страшной жатвы
упразднятся и здания, и земля,
но на новое небо пойти вожатым
соглашайся хотя бы забавы для.

И туда с вещичками не пытайся,
не помогут с логинами пароль,
но псалмов и песен сырое мясо
разрешает ангельский ветконтроль...

Там и гугл свой есть, и бесплотный убер,
пицца хат разместилась за каждым пнем.
А в поэзии если случится убыль — 
пусть горит огнем.


Наталия Горленко

Чему я научилась у Булата
4 мая 2026, 9:30
Алина Карпова

Свет мертвых звезд
29 апреля 2026, 9:30
Тина Катаева

Аромат белой сирени
С разрешения Тины Катаевой, внучки писателя и первого главного редактора «Юности» Валентина Катаева, публикуем фрагменты из ее будущей книги. Это семейная хроника переделкинских жителей, история нескольких поколений, в которой реальные факты неожиданным образом переплетаются с вымыслом. Я родилась в прошлом веке в СССР. Заснеженная морозная Москва. Ждали мальчика. УЗИ не было, а надежные признаки — […]
27 апреля 2026, 9:30
