Поэзия
Кира Грозная

Как приходят слова

23 июля 2023, 17:36 
 Бывает, что не удаются стихи.
 Весь текст удалишь, но висит на странице
 Одна закорючка, как горькое «хи»,
 И ты понимаешь, что слово глумится
  
 Опять над тобою: «Заветное Я
 Еще не таких изводило поэтов!» 
 Плетется унылая галиматья. 
 Испишешься в стельку, сопьешься при этом. 
  
 Бывает иначе: приходят Слова, 
 И бьют, словно током, и льются потоком,
 Рекой полноводной, плетут кружева,
 Удобно ложатся в ладонь альпенштоком,
  
 Легки, словно крылья, тверды, как гранит, 
 Ласкают и дразнят, щекочут и жалят... 
 Строка по бумаге проворно бежит. 
 Вдруг мессенджер тренькнул — и мысль убежала!

 2012 год
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