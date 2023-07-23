Как приходят слова

Бывает, что не удаются стихи. Весь текст удалишь, но висит на странице Одна закорючка, как горькое «хи», И ты понимаешь, что слово глумится Опять над тобою: «Заветное Я Еще не таких изводило поэтов!» Плетется унылая галиматья. Испишешься в стельку, сопьешься при этом. Бывает иначе: приходят Слова, И бьют, словно током, и льются потоком, Рекой полноводной, плетут кружева, Удобно ложатся в ладонь альпенштоком, Легки, словно крылья, тверды, как гранит, Ласкают и дразнят, щекочут и жалят... Строка по бумаге проворно бежит. Вдруг мессенджер тренькнул — и мысль убежала! 2012 год