Поэзия
Николай Шамсутдинов

Лебеда

21 сентября 2025, 12:30
Памяти художника Соколова
 Благословенное лето… Над нами
 Сыро топорщится в небе звезда…
 Сизою свежестью — прет за подрамник,
 Крупной росою кропит лебеда.
  
 Поздно, взрываясь ознобными снами,
 Зарубцевалась военная память…
 Стонет и плачет, если вглядеться
 В эти полотна, военное детство…
  
 Черным крылом — легла похоронка
 На поседевшее сердце ребенка.
 Тусклые зори, незрячие ночи,
 Плоть иссушая, голод пророчат.
  
 Что за щемящая тяжесть в предсердье,
 Точно, тихонько касаясь руки,
 Вновь протянуло тебе милосердье
 Светлую пригоршню темной муки?
  
 Радостный хлеб с лебедою! Россия
 Превозмогала сиротство в себе,
 И не единого — жизнь замесила
 На лебеде, на лебеде…
  
 Дай мне созвучие дела и слова!
 Это из бледного прошлого — снова
 Тянет ладони седая старуха:
 Пригоршня жизни — от чистого духа!
  
 Каждый мазок твой, товарищ мой, плотен,
 И, вдохновеньем твоим налита,
 Темная муза печальных полотен,
 Сквозь лихолетье — растет лебеда.
  
 Так воплощайте в мазке и бетоне
 Прикосновенье дающих ладоней,
 Хоть непривычно порою для слуха:
 Пригоршня жизни — от чистого духа!
  
 То состояние длится и длится…
 Но задержись посреди суеты —
 Оскудевает в несущихся лицах
 Горький, пронзительный свет лебеды…
  
 Шорох вечерний к окну подступает,
 Память тебя из избы вызывает.
 В светлое время познала рука
 Теплую тайну ржаного мазка.
  
 Тайна — не творчество, тайна — касанье…
 Снова холсты первозданно белы,
 И шевельнулось навстречу — мерцанье
 Необоримой твоей лебеды.
  
 Тихие окна — зашторены плотно,
 Свечи заплаканы, свечи бледны,
 И догорают в закате полотна,
 Как лебединая песнь лебеды…

