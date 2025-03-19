Обвязан горизонт малиновым платком,
Проснулись силуэты гор и сосен,
Рогатки веток, словно камертон
Через себя протяжно звук проносят.
Так холодно. И терпкий воздух жжет,
И хочется тепла и постоянства,
Но каждый раз меня тропа зовет,
Заманивая сказками шаманства.
В лощине собирается туман,
Приносит сновидения и мысли,
Тягучих туч небесный караван
Бездвижно в небе ледяном повисли.
Ну все, привал! Крадется темнота,
Съедая с горизонта шлейф заката,
А утром ждет еще одна верста,
Невыносима и замысловата.
Разбить палатку, развести костер,
Усталость отпустить в немую бездну,
Уютный терем из еловых штор
Случайно прошуршит глухую песню.
Заслушаюсь и тихо в унисон,
Под шум реки, так сладостно нелепо
Всплывет из мыслей веток камертон
И тот платок, что растворило небо.
* * *
Полнолуние. Ни души…
Шелестит возле дома осина,
Там под крышей висит паутина,
Здесь под дверью, сопя, дремлет псина,
Возле леса стонет трясина,
Тише! Тише! Не зри, не дыши!
Полнолуние. Тайком,
Раздвигая листву еле-еле,
Пробирается ветер сквозь щели,
Трется бремя у старенькой двери,
Словно путник с тяжелым мешком.
Полнолуние. Выйди во двор,
Оглянись и прислушайся к звуку
Звезд небесных, дождю или стуку,
Протяни в ночь холодную руку
И задвинь на воротах засов.
* * *
Расступись, трава,
Разойдись, вода,
По воде уплывают венки,
В темноте едва,
И земля тверда
Закрывает огнями пеньки.
Серебристый звон,
От кострища свет,
А в ладонях июля тепло.
Убирайся вон,
Поднимайся вверх
Все, что синей водой рассекло.
Клонит сон-трава,
Ищет алый цвет.
В темноте необузданной прыть,
Шелестит листва,
В золотой рассвет
За венком, обнаженная, плыть.
Эй, солнцеворот!
В поле иван-чай,
Словно зелье по жилам кровь,
Будто сладкий мед,
Тайну разгадай,
Что такое земная любовь.
* * *
Вышивает сентябрь червонным золотом
На зеленой парче узор
Тонкой иглой и ниткой влажной.
Чернокрылым вороном
пролетает день, словно взор
Тот, что в сторону отвела на секунду однажды.
Курит в лежбище леший
Маревом, маскируя хмарь под туман.
Стонет о чем-то несбывшемся,
И я вместе с ним.
В мягкой трясине, чмакая по следам,
Иду ногами, до края матери сырой земли
Тянет сыростью, смрадом болотным и мглой,
Спелой морошкой и клюквою угости.
Долго еще идти, теперь уже страх долой!
Ибо всегда ведаем, что творим.
* * *
Раскачает ветер вервие с бельем,
Опрокинет ведра под угрюмой крышей,
Поросла дорога болью и быльем,
Слушаю, как листья под ногами дышат.
Не печалься, мама, не печалься, дом.
Где-то за горою маленькая родина
Грусть свою хранила под резным окном,
Жажду утоляя морсом из смородины.
Где сарай тот с крышею? там никто не ждет,
Растревожу память, и нахлынут слезы
Серым и холодным проливным дождем,
Ветром обругает сильным и стервозным.
За дорогой кладбище. У крестов и плит
Тишина звенящая, даже ни пылинки,
Детство там тихонько мается, лежит,
Беспокойно вертится, укрывая спинку.
Не печалься, мама, не печалься, пес,
Все, что было, не было, все осталось в прошлом.
Мне крикливый ворон весточку принес
И развеял память над угрюмой рощей.
Раскачает ветер вервие с бельем,
Опрокинет ведра, взвоет еле слышно,
Мне опять тринадцать, печка, старый дом,
Подхожу я к маме, слушаю, как дышит…