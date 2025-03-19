Обвязан горизонт малиновым платком, Проснулись силуэты гор и сосен, Рогатки веток, словно камертон Через себя протяжно звук проносят. Так холодно. И терпкий воздух жжет, И хочется тепла и постоянства, Но каждый раз меня тропа зовет, Заманивая сказками шаманства. В лощине собирается туман, Приносит сновидения и мысли, Тягучих туч небесный караван Бездвижно в небе ледяном повисли. Ну все, привал! Крадется темнота, Съедая с горизонта шлейф заката, А утром ждет еще одна верста, Невыносима и замысловата. Разбить палатку, развести костер, Усталость отпустить в немую бездну, Уютный терем из еловых штор Случайно прошуршит глухую песню. Заслушаюсь и тихо в унисон, Под шум реки, так сладостно нелепо Всплывет из мыслей веток камертон И тот платок, что растворило небо.

* * *

Полнолуние. Ни души… Шелестит возле дома осина, Там под крышей висит паутина, Здесь под дверью, сопя, дремлет псина, Возле леса стонет трясина, Тише! Тише! Не зри, не дыши! Полнолуние. Тайком, Раздвигая листву еле-еле, Пробирается ветер сквозь щели, Трется бремя у старенькой двери, Словно путник с тяжелым мешком. Полнолуние. Выйди во двор, Оглянись и прислушайся к звуку Звезд небесных, дождю или стуку, Протяни в ночь холодную руку И задвинь на воротах засов.

* * *

Расступись, трава, Разойдись, вода, По воде уплывают венки, В темноте едва, И земля тверда Закрывает огнями пеньки. Серебристый звон, От кострища свет, А в ладонях июля тепло. Убирайся вон, Поднимайся вверх Все, что синей водой рассекло. Клонит сон-трава, Ищет алый цвет. В темноте необузданной прыть, Шелестит листва, В золотой рассвет За венком, обнаженная, плыть. Эй, солнцеворот! В поле иван-чай, Словно зелье по жилам кровь, Будто сладкий мед, Тайну разгадай, Что такое земная любовь.

* * *

Вышивает сентябрь червонным золотом На зеленой парче узор Тонкой иглой и ниткой влажной. Чернокрылым вороном пролетает день, словно взор Тот, что в сторону отвела на секунду однажды. Курит в лежбище леший Маревом, маскируя хмарь под туман. Стонет о чем-то несбывшемся, И я вместе с ним. В мягкой трясине, чмакая по следам, Иду ногами, до края матери сырой земли Тянет сыростью, смрадом болотным и мглой, Спелой морошкой и клюквою угости. Долго еще идти, теперь уже страх долой! Ибо всегда ведаем, что творим.

* * *

Раскачает ветер вервие с бельем, Опрокинет ведра под угрюмой крышей, Поросла дорога болью и быльем, Слушаю, как листья под ногами дышат. Не печалься, мама, не печалься, дом. Где-то за горою маленькая родина Грусть свою хранила под резным окном, Жажду утоляя морсом из смородины. Где сарай тот с крышею? там никто не ждет, Растревожу память, и нахлынут слезы Серым и холодным проливным дождем, Ветром обругает сильным и стервозным. За дорогой кладбище. У крестов и плит Тишина звенящая, даже ни пылинки, Детство там тихонько мается, лежит, Беспокойно вертится, укрывая спинку. Не печалься, мама, не печалься, пес, Все, что было, не было, все осталось в прошлом. Мне крикливый ворон весточку принес И развеял память над угрюмой рощей. Раскачает ветер вервие с бельем, Опрокинет ведра, взвоет еле слышно, Мне опять тринадцать, печка, старый дом, Подхожу я к маме, слушаю, как дышит…