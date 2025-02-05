Немного грустное воспоминание о будущем лете на «Ш»

Шепот ветра. Шорох моря. Штора ливня.

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Мне так не нравится зимой Идти по улице седой Гулять замерзшею водой Под небом полностью седым Уже седеющему с ним И превращаться в снежный дым Мне так не нравится она Зимы холодная страна Зимы холодной белизна Когда летят мои года Куда-то мимо в никуда Где остаются навсегда Прости читатель за тоску Я многое еще могу Я многое еще смогу Я чувствую внутри одно Мне тридцать три и сил полно Еще не слабое звено Еще дорога далека Еще печаль моя легка А за строкой еще строка

* * *

Как умирают провинциальные автобусы? Они исчезают неожиданно, словно лето, хотя все знают, что это неизбежно (это база). Однажды приходишь на остановку, а туда приехал совсем не твой транспорт, а другой, еще неведомый. Он такой же потрепанный и старый, словно метафора стабильности, но со своим набором воспоминаний о нарушениях в расписании, разрушенных судьбах, скандалах между пассажирами, росте тарифов, неожиданных встречах, случайных разговорах, прослушанных плей-листах и прочитанных лонгридах. Он будет ездить по маршруту, пока Подрядчик не отправит на кладбище металлолома, где его демонтируют или распилят на детали и запчасти для промышленного оборудования или будущих дилижансов и омнибусов из двадцать первого века. Но это произойдет не скоро. Поэтому сейчас ты платишь за проезд, занимаешь свободное место, уставившись на дисплей смартфона, делая вид, что не замечаешь окружающих, и читаешь книгу, а затем выходишь на конечной (или промежуточной) обнуленным.

Сонет

Поэта может судить только читатель Поэта может судить только толпа Поэта может судить только судья Поэта может судить только время Поэта может судить только редактор Поэта может судить только жюри Поэта может судить только поэт Поэта может судить только критик Поэта может судить только судьба Поэта может судить только семья Поэта может судить только история Поэта может судить только язык Поэта может судить только Господь Поэта может судить только поэзия

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).