Поэзия
Евгений Чигрин

Несмертельные алмазы

25 сентября 2025, 9:30

Павшинский мост

 Сто пятая, а может, сто седьмая
 Проходит ночь, ей выстланы пути.
 Не надо знать, что Смерть стоит, играя
 Канцону «Похоронные мосты»,
 А может, сарабанду привидений.
 Как близкий друг, фонарь мигнул звезде,
 И вышли мертвецы из сочинений
 Пасти таких же, покажите где?
 Мы головы от страхов прячем в пойме, 
 Бывает так, когда уходит Бог,
 Устав от нас, Он засыпает в доме,
 В воздушном доме на сакральный срок.
 А снега шелк фланирует точеный
 И ангелы сгущают белизну,
 И голос трубный слышен золоченый
 О том, что нужно вызволить весну.
 Как не свихнуться, как тепла дождаться,
 Не заплутать в асфальтовой тюрьме,
 Заплакать в круге, солнцу рассмеяться,
 Подставив жизнь мерцающей зиме.
 К мосту выходят все бульвары в пойме,
 Мост держат на плечах снеговики:
 Лениво размышляют в полудреме,
 Заучивают счастье и стихи.
 Сто пятая, а может, сто восьмая
 Сморенная идет на коду ночь.
 Не надо знать, что Смерть стоит, играя…
 Вся живопись из наших лучших почв.
 Дождемся: петухи отбросят страхи,
 Мадонна тем плащом закроет нас,
 Чью ткань давно проплакали монахи,
 Вторых и прочих здесь не нужно фраз.

Кошелек

 Мой кошелек из облаков и меди,
 А может быть, из самых южных рифм,
 Когда я говорю тебе: «Ну где ты?» —
 Я открываю полусонный миф,
 В котором яйца цвета апельсина,
 А в них алмазы несмертельных слов, 
 Там Смерти нет, она у магазина
 Игрушек детских ходит без носков.
 Она забыла, кто она такая,
 В руках у Смерти не коса, а что? —
 Конфеты от Деметры? Золотая
 На ней накидка, джинсы арт-бордо…
 Она забыла! Флаг ей в руки, песни,
 Вискарь на счастье, про любовь вино,
 Дыханье подмосковной белой бездны,
 От режиссеров лучшее кино…
 Она забыла, как бросаться ночью
 Со скользкой крыши, кровью истекать,
 И как убийца удобряет почву
 Телами жертв, которых не сыскать.
 Она, конечно, позабыла мыло,
 Веревку и — как пользоваться… Мрак
 Надел ботфорты, без ориентира
 Шагает, распуская веер-страх…
 Она одна стоит у магазина,
 Как будто просит: у кого и что? 
 Бомжиха, бездомовница, картина —
 Вот в точку слово — пусто и мертво.
 Накрой нас, Брейгель, окуни, Ханс Бальдунг,
 Зеленым цветом сумерки сомкни,
 Пошли нас всех на занебесный кастинг,
 Так говорят вечерние огни.
 Глубинный город, тот, с которым связан,
 Мой кошелек откроет — там стихи,
 А смерти нет, ко мне ей путь заказан…
 Бывает так? Закорчились грехи,
 И запятые заплясали нечто
 Такое, что на кладбищах жуки
 Танцуют в темень… Не кончайся, лето,
 Дай прочитать медовые штрихи,
 Дай меда на тарелку тетке Смерти,
 Мне в кошелек и — ангелу, затем,
 Чтоб я сумел закрыть окно, где черти,
 Увидел свет, что вытянут в Эдем.

* * *

 Мальчик-призрак с дешевой игрушкой
 Снова рядом с моею подушкой,
 Что-то помнит, что помнить нельзя,
 Что-то шепчет, зависнув под люстрой,
 Тянет фразу: «Кому я обузой…»
 Дождь за шторой поднял паруса
  
 И несется вовсю пироскафом
 Из рифмованной книги, и ржавым
 Водостокам работы полно.
 Следом молния мчит на грифоне
 В красном худи и в красной короне,
 Эльфы-вспышки, и снова темно.
  
 Мальчик-призрак ушел? Появился?
 Он за шторой? Возможно, приснился?
 Детством послан, а детство зачем,
 Если все корабли прохудились,
 Все корсары в Корсакове скрылись,
 Звездочеты вошли в Вифлеем.
  
 Было трое волшебников? Вроде…
 Был четвертый потерян в походе,
 Драгоценные камни раздал
 Беднякам этот муж позабытый…
 «Мальчик-призрак, скажи-ка, ты сытый?» —
 Говорю я как будто в астрал?
  
 «Да, случалось, бывал я голодный,
 Хлюпал в ботах и видел нетвердый
 Мир, где праздники в красных цветах
 Были смешаны с пойлом дешевым,
 Там не лезли в карманы за словом
 И в рублевых себя зеркалах
  
 Замечали». Ушло сновиденье?
 Ну конечно, какое сомненье?
 Почему же двойник за столом?..
 Старый чайник свистит свои марши,
 Ни на грошик в пузанистом фальши,
 Вот таким нужно быть стариком.

Морфей

 Бог добрых, пророческих, лживых
 Уходит в затвор в феврале
 В пещере бессмертия, в мифах,
 В снотворном своем ремесле…
  
 И ты в многоточиях этих
 Всё маковый видишь цветок,
 И девушек полураздетых…
 Вне связи: могильный венок.
  
 Вне связи: огни над причалом,
 Последний корабль затонул,
 А музыка вьется усталым
 Бемолем в огне увертюр…
  
 Вне связи: комету над лесом,
 Болотный огонь в тех краях,
 Где плакалась жизнь под навесом
 И трепет дышал в облаках.
  
 И старое кладбище плыло
 К подсолнухам: поле, река,
 Куском Люциферова сыра
 Светилась луна старика,
  
 Который в толстовке печали
 Отпугивал мух от могил,
 Чтоб крепче покойники спали,
 Пылинки сдувал Рафаил.
  
 Морана подвинулась ближе,
 Целуется со стариком:
 Смущается четверостишье,
 Забравшись на выбранный холм.
  
 …В обнимку с прекрасною музой,
 Которая здесь и не здесь,
 Ты движешься с грезами узкой
 Тропою, что, в сущности, смесь
  
  
 Морфеевых сказок пещеры.
 Безносая колет в боку…
 В ловушке сознанья — химеры,
 Коснись — превратятся в труху?..

Синие скрипки

 …А мальчик все зевает в облака,
 И облака зевают перед тем, как
 За первым поворотом старика
 Увидеть в зеркалах и тех поэмах,
 Что время написало на плечах
 Фортуны, покачавшей головою.
 Так был ли мальчик? Был. «Увы и ах»
 Не говори. Стеклянной тишиною
 Все смотрит осень, мальчик-старикан
 Гуляет в кепке, вышедшей из моды.
 Стучится ветер в маленький шалман,
 Смеются в параллельном Рик и Морти[1] —
 Билеты в космос продают везде,
 Что межпланетной мафии в прибыток.
 Все тонет в охре, в шелесте… Мы где?
 Не спрашивай — в районе Синих скрипок
 И красных от смущения лесов,
 Возможно, это парк? Пусть будет парком,
 В молчании деревьев и мостов,
 По лужам, растекающимся маркам 
 Последнего конверта старика,
 Туманный воздух на скамейках ватой.
 «Забудь его», — нашептывает мгла, 
 Привычно вспыхнув уличной лампадой.
 Так был ли этот мальчик? Был ли? Был.
 В последней точке проявилась старость,
 Теперь вся жизнь похожа на гарнир 
 К тому, что называется «усталость»,
 А с ней уже осталось на глоток
 Прекрасной жизни и несчастной жизни, 
 Которую спустил на нитке Бог, 
 Раскрасил ангел в сумрачной отчизне.
 
 
 [1] Персонажи американского комедийного анимационного фильма (2013).

