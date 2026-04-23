Переславль Залесский

В старинном городке, где пахнет хлебом,

Где голуби глядятся в зеркала

Витрин патриархальных магазинов,

Цветет закат, багрян, как паруса.



В кино немое зритель местный ходит,

Сим захолустьем счастлив, ныне, присно.

Здесь, в общем, ничего не происходит,

И лица горожан иконописны.



В старинном городке уютных улиц,

В тенистом парке липы шелестят,

И смотрят, как на паруса, в закат,

Ревнуя, ожидая и любуясь.



Старинный городок, покой озерный.

Смешон музей и экспонат смешон.

Времен театр. Уютный, полусонный.

Тут время спит, закрыло глаз свой черный.

Здесь раньше то пылало все, то мерзло,

Но успокоилось, хранит покой озерный,

Мироточив и умиротворен.



* * *

Ты пой, я буду плакать, пой мне, пой,

И лей вино в дешевые стаканы.

Пусть открываются закрывшиеся раны,

А ты мне пой подранком и совой.



Пой. Пусть струятся капли, бьют в стекло,

Дожди затопят это место вскоре

Воспоминаньями, виной, слезами, болью,

А ты мне пой, как будто все равно.



Всё будет тишина, всё будет свет.

Вино и в пластике гуляет горделиво.

Мы берега нездешнего залива.

На вечные вопросы мы ответ



Не самый лучший: пья́ны и ленивы.

Но ты поёшь мне, и мерцает свет

Китайской лампы на моем столе.

Быть может, не заливы, а проливы



Мы в этом мире. Пой обломком лиры

Божественной, забытой и тоскливой.

Да, смят стакан рукою торопливой,

Но ты поёшь, мой ангел несчастливый,



И пой. Мешай вино и дождевой

Поток мешай в белесой мгле стакана.

Для правды не бывает слова «рано».

Ты пой. Я буду плакать, а ты пой.



* * *

Не теряйся, прошу, в сумасшедшей дали,

Не теряйся ни в Туле, ни в Ницце,

Пусть останется то, что приснится,

Знаки тела и знаки земли.



Пусть останутся родинки, письма,

Фотография в раме окна,

Платье цвета маренго из льна,

Поздней осени палые листья.



Пусть останется берег Оки

И Полянские Ясные тени,

Пусть летают воздушные змеи,

И от счастья смеются щенки.



Пусть останется снег ноября

И альпийские черные склоны,

Гладь асфальта, шернинские волны.

Не теряйся, прошу, не теряй.



Теряя голову.

Не то чтобы там вовсе нет дорог,

Но не вернее все болотной зыби.

Иди за криком сычика и выпи,

Не говори, что я тебя не остерег.



Иди за черным вороном, стрелой,

Из каменного века залетевшей,

Утопит водяной, умучит леший,

А ты иди, а ты иди, не стой.



Рябины ягоды хватай багровым ртом,

И песни пой, как водяной, как леший,

Пой, как глухой, внезапно слух обретший,

Водоворотом, зябликом, кротом…



Всплывай из-под льда, тот лед ломая,

И слушай сны, что зрит карась в илу,

Сквозь солнца луч льда пропусти иглу,

Снежиночья мешается со звездной стая.



Сбесилась стрелка компаса, но знай,

Дорога есть, укажут сыч и выпи.

Захочешь выпить, непременно выпей.

Беги. Бежать не сможешь, так взлетай.



Бодайся с небом звездным, тишиной,

Переступай пороги слуха, зренья, мяса.

Дорога — танец, невесомость, пляска.

Теряя голову, прощаясь с головой.



* * *

Лунно в доме, в доме лунно.

Ходят ходики тик-так.

Светел ярко, светел скудно,

Дом мой спит в ночных лучах.



Я не радостен, не грустен.

Отражение окна

На полу лежит, и пусто.

И луна, луна, луна…



* * *

Я карабкаюсь по склону,

Я вьюнок, жучок, оса.

Я над пропастью бездонный

Лезу прямо в небеса.



Ветер бьет, земля трясется,

Скоро рухну в бездну бездн.

Мир наш — солнце из колодца.

Жду, что скоро распахнется

Небо-месяц, небо-солнце, небо-чудо из чудес.



Зимнее

А. Э.



И ворожит зима, и вьюга вяжет

Нам шарф длиною в девяносто дней.

Когда-нибудь, потом, придет апрель,

Когда-нибудь мы лету все расскажем,



Как билась в стекла ведьмою пурга,

И колыхались в зале занавески

От ветра, что с болот и перелесков,

С глухих равнин явился к нам сюда.



Непрошен, просочился, перетек

Из пустоты, что дом наш окружила,

И сторожит нас, ждет, морозит, стынет

На миллиарды миль, парсеков, пядей, верст.



* * *

Ступай, ступай, беги скорей, беги.

Толпа тебе насыплет полной мерой

Насмешек горсть, язвительных и серых,

А ты не слушай, ты беги, беги.



Беги ловить восток, с ним север, юг и запад.

Лови ветра и пей, хватай, вдыхай.

Разумных, помни, не пускают в рай.

Так будь безумен, пой, мяукай, лай.



Не помни книг, все книги прочитав,

Забудь все азбуки, фонетики, суффи́ксы.

(Такая, бог мой, ценность в водах Стикса!)

Беги, мой щен, свой дерзкий хвост задрав.



Там будет зарево, немыслимый рассвет,

Там будет половодье половодий.

Открытие всех вен, мелодия мелодий.

Беги, пока твой выдержит скелет.

