Чистая лирика в современной поэзии — птица редкая. В стихи Ивана Дмитриенко она не просто залетает — она в них как дома. Как и должно быть в молодой и живой поэзии. И открытие и острое переживание сложности мира. «Я боюсь только Бога, / машин и движенья планет». И легкая стилистическая угловатость и неуверенность. И подкупающая доверительность. И рефлексия. И любовь.

Евгений Абдуллаев

* * *

Я брожу по пустыне,

не видно ни дна, ни конца.

Только чистое небо,

а в нем — очертанья лица.



Я не вижу другого,

а значит — не вижу себя.

Очертания Бога.

И снова — конец сентября.



Листья падают наземь, ложатся,

и дело идет к октябрю.

Эти милые шансы, эти тонкие пальцы,

эти песни и стансы, тебе их дарю.



Я боюсь только Бога,

машин и движенья планет.

Я боюсь, что все люди узнают,

что я — человек.



* * *

Я — вдруг — пишу тебе. Привет из ниоткуда.

Не спрашивай — не стану отвечать.

Пора бы спать, но мучает простуда.

Я знаю. Мед, лимон и теплый чай.



За каждым словом — тысяча столетий.

Ты спросишь: «Как дела?» Наверно, хорошо.

Я знаю, что нельзя вести себя, как дети, —

но только в этом я себя нашел.



Так просто находить свое большое в малом.

Так просто. Новый лист — и новая глава.

Тебя на нем и не было, меня — не стало.

Все просто. Все почти что дважды два.



* * *

Я не скажу, что слаб — но становлюсь слабей.

И каждый день на север прорастает мох.

Я, лежа на земле, теряю запах дней

и запахи травы, полыни, васильков.



Былинку закусить и стать еще мертвей.

Раздать себя и прорастать грядой цветов.

Я ничего не делал, чтобы быть смелей, —

тогда откуда знать, к чему я был готов?



Но я вернусь по скошенной росе,

по сотню лет нехоженой тропе.

Настанет время, я приду к тебе,

Без ничего, а значит — насовсем.



* * *

Никогда не путаю города.

Подожди меня на перроне.

Я не трону и ты не тронешь.

И когда разомкнут провода,



мы с тобой перестанем спать —

и придется класть письма в ящик,

голубей отправлять. А дальше —

не поймешь, не захочешь понять.



Я начну выходить опять

и садиться на лавку, скучно,

нехотя курить после душа.

Я один, если хочешь знать.



* * *

Остается курить и надеяться на удачу.

Мы когда-нибудь встанем цепочкой из городов,

нас, седых и хромых, вдруг накроет солнечный зайчик —

нас, седых и хромых. И ты вряд ли к тому готов.



Пусть сменяются нити движения поколений —

все когда-нибудь встанет, придет на свои места.

А пока мы здесь и от радости сводит колени —

я прошу, держи меня, не отпускай.



На траве и гальке, по локоть в грязи или в Енисее,

в зверобое, мяте, на песке или просто засев в кустах —

я прошу, помолчи со мной, мы так много сказать хотели,

что сказать нельзя. Звезды рукой достать



тут вполне возможно. Накроется пряный запах

под закрытой крышкой заварника. Шевеля

угли, я открою всю тайну знаков —

в этой тайне останутся — ты и я.



* * *

название по первой строчке

когда-нибудь я напишу

не позабыв расставить точки

над и над е над ю над у

не позабыв расставить строфы

не второпях не впопыхах

упомяну про катастрофы

про звон в ушах

и по чуть-чуть

про фонари про небосводы

про то где не был и где был

как мало я любил кого-то

кого-то кто меня любил

