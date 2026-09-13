Поэзия
Иван Дмитриенко

Почти что дважды два

13 сентября 2026, 15:00

Чистая лирика в современной поэзии — птица редкая. В стихи Ивана Дмитриенко она не просто залетает — она в них как дома. Как и должно быть в молодой и живой поэзии. И открытие и острое переживание сложности мира. «Я боюсь только Бога, / машин и движенья планет». И легкая стилистическая угловатость и неуверенность. И подкупающая доверительность. И рефлексия. И любовь.

Евгений Абдуллаев

* * *

Я брожу по пустыне, 
не видно ни дна, ни конца. 
Только чистое небо, 
а в нем — очертанья лица.

Я не вижу другого, 
а значит — не вижу себя.
Очертания Бога. 
И снова — конец сентября.

Листья падают наземь, ложатся,
и дело идет к октябрю.
Эти милые шансы, эти тонкие пальцы, 
эти песни и стансы, тебе их дарю.

Я боюсь только Бога,
машин и движенья планет.
Я боюсь, что все люди узнают,
что я — человек.

* * *

Я — вдруг — пишу тебе. Привет из ниоткуда.
Не спрашивай — не стану отвечать.
Пора бы спать, но мучает простуда.
Я знаю. Мед, лимон и теплый чай.

За каждым словом — тысяча столетий.
Ты спросишь: «Как дела?» Наверно, хорошо.
Я знаю, что нельзя вести себя, как дети, —
но только в этом я себя нашел.

Так просто находить свое большое в малом.
Так просто. Новый лист — и новая глава.
Тебя на нем и не было, меня — не стало.
Все просто. Все почти что дважды два.

* * *

Я не скажу, что слаб — но становлюсь слабей.
И каждый день на север прорастает мох.
Я, лежа на земле, теряю запах дней
и запахи травы, полыни, васильков.

Былинку закусить и стать еще мертвей.
Раздать себя и прорастать грядой цветов. 
Я ничего не делал, чтобы быть смелей, —
тогда откуда знать, к чему я был готов?

Но я вернусь по скошенной росе,
по сотню лет нехоженой тропе.
Настанет время, я приду к тебе,
Без ничего, а значит — насовсем.

* * *

Никогда не путаю города.
Подожди меня на перроне.
Я не трону и ты не тронешь.
И когда разомкнут провода,

мы с тобой перестанем спать —
и придется класть письма в ящик,
голубей отправлять. А дальше —
не поймешь, не захочешь понять.

Я начну выходить опять
и садиться на лавку, скучно,
нехотя курить после душа.
Я один, если хочешь знать.

* * *

Остается курить и надеяться на удачу.
Мы когда-нибудь встанем цепочкой из городов,
нас, седых и хромых, вдруг накроет солнечный зайчик —
нас, седых и хромых. И ты вряд ли к тому готов.

Пусть сменяются нити движения поколений — 
все когда-нибудь встанет, придет на свои места.
А пока мы здесь и от радости сводит колени —
я прошу, держи меня, не отпускай.

На траве и гальке, по локоть в грязи или в Енисее,
в зверобое, мяте, на песке или просто засев в кустах —
я прошу, помолчи со мной, мы так много сказать хотели,
что сказать нельзя. Звезды рукой достать

тут вполне возможно. Накроется пряный запах
под закрытой крышкой заварника. Шевеля
угли, я открою всю тайну знаков —
в этой тайне останутся — ты и я.

* * *

название по первой строчке
когда-нибудь я напишу
не позабыв расставить точки
над и над е над ю над у
не позабыв расставить строфы
не второпях не впопыхах
упомяну про катастрофы
про звон в ушах
и по чуть-чуть
про фонари про небосводы
про то где не был и где был 
как мало я любил кого-то
кого-то кто меня любил
Читайте также
Доктор, что со мной? Современная проза о героях-врачах: четыре книги

Денис Лукьянов

Доктор, что со мной? Современная проза о героях-врачах: четыре книги
23 сентября 2026, 9:01
Статьи

Ильдар Абузяров

Один день в реанимационной палате, или Мужское счастье
20 сентября 2026, 9:30
Проза

Сергей Журавков

Ягелевый взгляд
* * * Солнце пружинит от горизонта,В небе чертой проводя полукруг.Будто касается мячика кто-тоПлавным движеньем невидимых рук.Воздух слезится каплями света,Привкусом соли горчит на губах — Это полярное краткое лето —Вечного дня бесконечный размах. Женщина на берегу реки Здесь пространство пьет мои глаза,Солнце забывает про закат —Только горизонта полоса,Только тундры ягелевый взгляд.Только за спиною континент,Только океан […]
14 сентября 2026, 15:00
Поэзия

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Обращаем ваше внимание, что при оформлении заказа или подписки после 15 числа текущего месяца печатная версия журнала передается в доставку позже. Вы получите номер до конца следующего месяца. Цифровая версия журнала, будет доступна сразу в Вашем личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на ММКЯ!
С 3 по 7 сентября в Москве пройдёт 38-я Московская международная книжная ярмарка”! 
Ждем вас в Павильоне 57. До встречи!

Купить билет!

Благотворительный фестиваль «Звезда Рождества» пройдет
с 12 декабря 2025 по 19 января 2026 в Москве, Костроме и Рязани!

Посмотреть афишу и купить билет!