Вечный причал

Полярный день. Солнце, как ледокол «Ленин», стоит на вечном причале в воде, отраженной в небе, в небе, отраженном в воде. Так я стою на вечном причале в твоем Кольском заливе. И вода там не замерзает никогда, даже полярной ночью. 11 июня 2023 года

териберка

душа корабля доживает свой век на том берегу и раз я душа твоя и человек так тоже смогу и пусть в этом мерзлом ледовом краю последний наш дом как душу для судна любовь мы свою с тобой сбережем 10 июля 2023 года

вечная мерзлота

вечная мерзлота не такая уж вечная ледниковая эпоха уходит в историю вместе с моими следами на снежном берегу баренцева моря айсберг больше не столкнется с титаником но он все равно снова уйдет на дно спина атланта проломлена высокоточным ударом ракеты океан забирает с собой на дно не только венецию но и всем нам обещанную в ней смерть ноев ковчег распадается тлеет на кладбище кораблей в териберке я держусь за его обломок как за соломинку но даже она самовоспламеняется 28 июля 2023 года