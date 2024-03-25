Вечный причал
Полярный день.
Солнце, как ледокол «Ленин»,
стоит на вечном причале
в воде, отраженной в небе,
в небе, отраженном в воде.
Так я стою
на вечном причале
в твоем Кольском заливе.
И вода там не замерзает
никогда,
даже полярной ночью.
11 июня 2023 года
териберка
душа корабля
доживает свой век
на том берегу
и раз я душа твоя
и человек
так
тоже смогу
и пусть
в этом мерзлом
ледовом краю
последний наш дом
как душу для судна
любовь мы свою
с тобой
сбережем
10 июля 2023 года
вечная мерзлота
вечная мерзлота не такая уж вечная
ледниковая эпоха уходит в историю
вместе с моими следами
на снежном берегу баренцева моря
айсберг больше не столкнется с титаником
но он все равно снова уйдет на дно
спина атланта проломлена
высокоточным ударом ракеты
океан забирает с собой на дно
не только венецию
но и всем нам обещанную в ней смерть
ноев ковчег распадается тлеет
на кладбище кораблей в териберке
я держусь за его обломок
как за соломинку
но даже она
самовоспламеняется
28 июля 2023 года