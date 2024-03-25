Вечный причал

 Полярный день.
 Солнце, как ледокол «Ленин»,
 стоит на вечном причале
 в воде, отраженной в небе,
 в небе, отраженном в воде.
 Так я стою
 на вечном причале
 в твоем Кольском заливе.
 И вода там не замерзает
 никогда,
 даже полярной ночью.
  
 11 июня 2023 года

териберка

 душа корабля
 доживает свой век
 на том берегу
 и раз я душа твоя
 и человек
 так 
 тоже смогу
 и пусть
 в этом мерзлом
 ледовом краю
 последний наш дом
 как душу для судна
 любовь мы свою
 с тобой
 сбережем
  
 10 июля 2023 года

вечная мерзлота

 вечная мерзлота не такая уж вечная
 ледниковая эпоха уходит в историю
 вместе с моими следами
 на снежном берегу баренцева моря
 айсберг больше не столкнется с титаником
 но он все равно снова уйдет на дно
 спина атланта проломлена 
 высокоточным ударом ракеты
 океан забирает с собой на дно 
 не только венецию
 но и всем нам обещанную в ней смерть 
 ноев ковчег распадается тлеет 
 на кладбище кораблей в териберке
 я держусь за его обломок 
 как за соломинку
 но даже она
 самовоспламеняется
  
 28 июля 2023 года

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