Рододендрон в ротонде

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Клубящийся дым Огни блуждают Воды сожаления Отражаются на кратерах луны Клубящийся дым Крематория

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Если бы я была городом Во мне бы воздвигли Берлинскую стену От раздела рацио с эмоцио Треснуло бы ядро Не спускаться по лестнице, не уходить на дно Под песком песок песок песок Осесть однажды = осесть навсегда Вырастить башню, влить в кости бетон Не в слоновые, В чьи? Птичьи В печи раскаляются инструменты, Которые будут без инструкции Обтачивать стены, и со стен ссыпятся Бледно-розовые, шершавые, как кошачий язык, Крошки Если слизнуть их с асфальта, кстати, тоже шершавого Ты и сам станешь Глиняным изваянием Обряд инициации Пропуск в мир иной В мир иноков И идолопоклонников С ницшеанской идеологией В мир нищеты и Тщетности Где под подкаст «Ты — это важно» (Неважно вообще-то, пока важного нету) Люди из высших каст Ковыляя на костылях, переходят в низшие В мир нечеткости И безотчетности Божий замысел Неразвязанный узел Бога то ли слишком много, То ли вовсе нет Отправился восвояси, Не отмыв подолы от копоти, Не разварив копчености Раньше в городе Не было городничих, теперь — Появились Раньше в городе Летали дирижабли, теперь — Вывелись Живое Царство мертвых (Дед инсайд, Инсайд аут и Аутоагрессия) Когда Орфей сюда спустится, Не поддастся искушению и не обернется, не нарушит Траекторию возвращения Моя тень Все равно Не выйдет, останется Тень-в-себе Посадить бы семечко (солнечного зайчика, морской соли, соловья, сороки-вороны, стрекотание которой слушала в детстве, в пять лет, пока засыпала в вагончике, сама не помню, бабушка говорила, Сатира) Чтобы не смрад, Не сумрак, Чтобы смешно

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Мифы рассыпаются, разлагаются, Но их не выстирать, не вышколить И до конца не забыть Спуститься до основания В Царство мертвых, где Похоронены наши прообразы — До похорон томились, Чистились сорок дней День третий — мутное стекло День третий — стало чуть яснее Девятый — снова мутно, снег Девятый — начал таять Девятый — на пороге «да» и «нет» Три тридцать — стою, хотя не стою И трех рублей с копейками, Как водка Четыре тридцать на часах, нет сна и правильного тона Сорок — и срок отчитывает ворон, пока кукушка плоть клюет В неговорящих птицах столько песен Сколько полета в сломанных крылах

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Меня зовет окно Оно все знает А я не знаю Ничего Можно выйти? Ждем звонка Можно выйти? Ждем конца урока Пожизненного отбывания срока Жаль, что нужно Ждать Ведь у меня Нет Жалости

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Замолчать на треть века Молиться За несколько месяцев до Выпустить сборник Из восьмидесяти восьми Из восьмидесяти восьми «возьми» В восемьдесят восьмом будет: В мои Тридцать (девятнадцать) Ему было тридцать три Возраст Христа Сохрани и