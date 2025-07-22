Санкт-Санктыч

* * *
мой Питер похож на фальшивое пианино
откидываешь крышку а там шум гам
крики чаек стальные нервы безмолвие белой ночи
эта музыка тебя уложит к своим ногам
здесь потерянные превращаются в ищущих
но не в найденных
пахнут крафтовыми духами искусственные цветы
высокопарный том из Дома книги на Невском
ненавидит рваную книжку с Уделки
но лишь вторую зальем слезами и я и ты
коты у хрущевок пугливы и невсеядны
ибо хлебнули приснопамятный суп с котом
я покажу тебе то, о чем молчат путеводители
с открытым от страха ртом
как на развалах Крупской старые диски с видеоиграми
перерезают горло тем кто про них забыл
как безглазые куклы и однолапые плюшевые собаки
по ночам выносят сор из твоей избы
как на крышах невидимые дома растут подвалами в небо
в них прозрачные люди но я их вижу увы
никто не живет на кладбищах это просто красивый символ
Петербург не отпустит своих даже если они мертвы
я похожа на Питер каждым кольцом из лунного камня
каждым сборником горьких строк спасенным из арткафе
где вилки втыкают в глаза
а едят руками
я пророк Петербурга в Салониках и в Уфе
и рассказываю смуглым и белозубым
как гоняю по шару земному но все не то
как у нас угощают конфетами а после кошачьим супом
как в шкафу скелеты бабочек бьют крыльями о пальто
как под мостами утопленницы смеются
заразительнее всех
как я стала монеткой в одном из дворов-колодцев
бесконечно подпрыгивающей вверх
Продолжение поэтического цикла читайте в 7 номере журнала.