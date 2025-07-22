Санкт-Санктыч

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мой Питер похож на фальшивое пианино откидываешь крышку а там шум гам крики чаек стальные нервы безмолвие белой ночи эта музыка тебя уложит к своим ногам здесь потерянные превращаются в ищущих но не в найденных пахнут крафтовыми духами искусственные цветы высокопарный том из Дома книги на Невском ненавидит рваную книжку с Уделки но лишь вторую зальем слезами и я и ты коты у хрущевок пугливы и невсеядны ибо хлебнули приснопамятный суп с котом я покажу тебе то, о чем молчат путеводители с открытым от страха ртом как на развалах Крупской старые диски с видеоиграми перерезают горло тем кто про них забыл как безглазые куклы и однолапые плюшевые собаки по ночам выносят сор из твоей избы как на крышах невидимые дома растут подвалами в небо в них прозрачные люди но я их вижу увы никто не живет на кладбищах это просто красивый символ Петербург не отпустит своих даже если они мертвы я похожа на Питер каждым кольцом из лунного камня каждым сборником горьких строк спасенным из арткафе где вилки втыкают в глаза а едят руками я пророк Петербурга в Салониках и в Уфе и рассказываю смуглым и белозубым как гоняю по шару земному но все не то как у нас угощают конфетами а после кошачьим супом как в шкафу скелеты бабочек бьют крыльями о пальто как под мостами утопленницы смеются заразительнее всех как я стала монеткой в одном из дворов-колодцев бесконечно подпрыгивающей вверх

Продолжение поэтического цикла читайте в 7 номере журнала.