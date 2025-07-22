Поэзия
Стефания Данилова

Санкт-Санктыч

22 июля 2025, 9:30

* * *

 мой Питер похож на фальшивое пианино
 откидываешь крышку а там шум гам
 крики чаек стальные нервы безмолвие белой ночи
 эта музыка тебя уложит к своим ногам
 здесь потерянные превращаются в ищущих
 но не в найденных
 пахнут крафтовыми духами искусственные цветы
 высокопарный том из Дома книги на Невском
 ненавидит рваную книжку с Уделки
 но лишь вторую зальем слезами и я и ты
 коты у хрущевок пугливы и невсеядны
 ибо хлебнули приснопамятный суп с котом
 я покажу тебе то, о чем молчат путеводители
 с открытым от страха ртом
 как на развалах Крупской старые диски с видеоиграми
 перерезают горло тем кто про них забыл
 как безглазые куклы и однолапые плюшевые собаки
 по ночам выносят сор из твоей избы
 как на крышах невидимые дома растут подвалами в небо
 в них прозрачные люди но я их вижу увы
 никто не живет на кладбищах это просто красивый символ
 Петербург не отпустит своих даже если они мертвы
 я похожа на Питер каждым кольцом из лунного камня
 каждым сборником горьких строк спасенным из арткафе
 где вилки втыкают в глаза
 а едят руками
 я пророк Петербурга в Салониках и в Уфе
 и рассказываю смуглым и белозубым
 как гоняю по шару земному но все не то
 как у нас угощают конфетами а после кошачьим супом
 как в шкафу скелеты бабочек бьют крыльями о пальто
 как под мостами утопленницы смеются
 заразительнее всех
 как я стала монеткой в одном из дворов-колодцев
 бесконечно подпрыгивающей вверх
Продолжение поэтического цикла читайте в 7 номере журнала.

Читайте также

Иван Удальцов

* * *
22 июля 2025, 22:22
Поэзия

Анастасия Морозова

Как в пятнадцать
22 июля 2025, 10:00
Проза

Константин Анкилов

Тонкие паутинки
Рассказ Николай Иванович уже месяц мысленно жил в том вечере, когда пропала Вера. Для конца октября было тепло, пусть и сыро, морось мерцала в огнях уличных фонарей, размывала светящиеся прямоугольники окон. Он, помнится, шел от остановки медленно, растянул десятиминутный маршрут на все пятнадцать, а то и двадцать. Хотелось побыть наедине с собой. Не думать ни […]
21 июля 2025, 22:22
Проза

Подберите удобный вам вариант подписки

Вам будет доступна бесплатная доставка печатной версии в ваш почтовый ящик и PDF версия в личном кабинете на нашем сайте.

3 месяца 1000 ₽
6 месяцев 2000 ₽
12 месяцев 4000 ₽
Дорогие читатели! Просим вас обратить внимание, что заявки на подписку принимаются до 10 числа (включительно) месяца выпуска журнала. При оформлении подписки после 10 числа рассылка будет осуществляться со следующего месяца.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно

Приём заявок на соискание премии им. Катаева открыт до 10 июля 2025 года!

Подать заявку

Журнал «Юность» на книжном фестивале!
С 4 по 7 июня в Москве пройдёт 11-й Книжный фестиваль Красная площадь”! 
Ждем вас в шатре художественной литературы. До встречи!

Подробнее