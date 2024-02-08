 
 Золотые монеты листвы
 Подаянье сырой земле
 Вечереет. Горят костры
 И картофель пекут в золе
  
 А в пергаментной тишине
 Скрипка ищет свою звезду
 Но она глубоко на дне
 Поселилась в большом пруду
  
 Ее видел седой рыбак
 С загорелым как медь лицом
 Тот что ходит с утра в кабак
 И слывет большим гордецом
  
 Он однажды забросив сеть
 До звезды добраться не смог
 А поймал лишь пустую клеть
 Тину и дырявый сапог
  
 Навсегда оставив кабак
 Продал он и лодку и сеть
 Выбрал скрипку старый рыбак
 И она ему стала петь
  
 О звезде на песчаном дне
 В том пруду покрытом листвой
 И о том что в один из дней
 Мы найдем свой земной покой
  
 Счастье — жить у своих корней
 Быть певцом земли и травы
 Пусть до самых последних дней
 Ветер бьет в барабан листвы
Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).
Читайте также
* * *

Дарья Князева

* * *
8 февраля 2024, 10:30
Поэзия

Андрей Викторович Дмитриев

Ветер Трои
Ветер Трои
4 февраля 2024, 12:21
Проза

Татьяна Соловьева

Сверхзрение в эпоху постправды: книжные новинки февраля
Донато Карризи «Дом огней» («Азбука») Донато Карризи — признанный мастер саспенса, хоррора и психологической прозы. Пишет много, переводится активно, поклонники творчества не обделены издательским вниманием. «Дом огней» — третья книга цикла про детского психолога и гипнотизера Пьетро Джербера. И это такой стопроцентный Карризи, что даже слегка разочаровывает: как с блокбастерами — сделайте нам точно такой […]
1 февраля 2024, 9:30
Статьи

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно