Золотые монеты листвы Подаянье сырой земле Вечереет. Горят костры И картофель пекут в золе А в пергаментной тишине Скрипка ищет свою звезду Но она глубоко на дне Поселилась в большом пруду Ее видел седой рыбак С загорелым как медь лицом Тот что ходит с утра в кабак И слывет большим гордецом Он однажды забросив сеть До звезды добраться не смог А поймал лишь пустую клеть Тину и дырявый сапог Навсегда оставив кабак Продал он и лодку и сеть Выбрал скрипку старый рыбак И она ему стала петь О звезде на песчаном дне В том пруду покрытом листвой И о том что в один из дней Мы найдем свой земной покой Счастье — жить у своих корней Быть певцом земли и травы Пусть до самых последних дней Ветер бьет в барабан листвы

Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).