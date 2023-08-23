Я вспомнила, как зебры Укладывали головы на жесткую траву. Они хотели спать, Но спать им было страшно, И я спала за них. Я видела, как пара марабу Сушили свои крылья Вон там, на берегу, Где волны от реки облизывают камни и хвосты, Которые спускают в воду серые слоны. Я видела, как крокодил Подпрыгнул — и схватил За горло перепуганную птицу, А томные жирафы лениво повернули свои шеи, И все другие безучастно посмотрели На то, как утекает, На то, как улетает, На то, как ускользает жизнь. Я видела, как старые слоны Брели на север, чтобы умереть, А по дороге ели ягоды и фрукты. Я видела чернеющую тушу Убитого охотниками льва И думала, как я была глупа, Когда сказала: «Я так больше не хочу». Я полагала, что смогу Исполнить слишком детскую мечту. Я верила тогда, Что это мне, наверно, по плечу. Я сплю, укрывшись одеялом, на боку. Колени согнуты. Подрагивают веки. Я чую, что в душе — в моем пустом желудке, Как будто что-то зреет. Зеленая, как артишок, Заманчиво нелепая, малосъедобная мечта.