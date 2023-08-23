Поэзия
Вера Бройде

Сон

23 августа 2023, 22:33 
 Я вспомнила, как зебры
 Укладывали головы на жесткую траву.
 Они хотели спать,
 Но спать им было страшно,
 И я спала за них.
  
 Я видела, как пара марабу 
 Сушили свои крылья
 Вон там, на берегу,
 Где волны от реки облизывают камни и хвосты, 
 Которые спускают в воду серые слоны.
  
 Я видела, как крокодил
 Подпрыгнул — и схватил
 За горло перепуганную птицу,
 А томные жирафы лениво повернули свои шеи, 
 И все другие безучастно посмотрели
 На то, как утекает,
 На то, как улетает, 
 На то, как ускользает жизнь.
  
 Я видела, как старые слоны 
 Брели на север, чтобы умереть, 
 А по дороге ели ягоды и фрукты.
 Я видела чернеющую тушу 
 Убитого охотниками льва
 И думала, как я была глупа,
 Когда сказала:
 «Я так больше не хочу».
 Я полагала, что смогу
 Исполнить слишком детскую мечту.
 Я верила тогда, 
 Что это мне, наверно, по плечу.
  
 Я сплю, укрывшись одеялом, на боку.
 Колени согнуты.
 Подрагивают веки.
 Я чую, что в душе — в моем пустом желудке, 
 Как будто что-то зреет.
 Зеленая, как артишок, 
 Заманчиво нелепая, малосъедобная мечта.
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