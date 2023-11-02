Поэзия
Михаил Максимов

Сова

2 ноября 2023, 9:40 
 Я вечно говорю о мыслях и без смысла,
 Я вечно говорю, и вслед летит строка — 
 Через балконность утра, через дворовость рысью,
 Бежит, пытаясь скипнуть облака. 
 Но пальцем по экрану не проводишь
 Ушедших и оставленных тобой,
 Вот и строка бежит по бездорожью
 И там в лесах становится совой.
  
 А что сове — крути и не крути,
 Будь осторожна, просто будь. 
 Священной птицей тех, кто отступил
 на осторожно выбранном пути. 
 И вот сова, из рилсов или мемов
 Через экран уставилась туда,
 Где звон андроида системы
 в себя возьмет строка.

Другие стихотворения автора читайте в 10 номере.

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