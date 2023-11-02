Я вечно говорю о мыслях и без смысла, Я вечно говорю, и вслед летит строка — Через балконность утра, через дворовость рысью, Бежит, пытаясь скипнуть облака. Но пальцем по экрану не проводишь Ушедших и оставленных тобой, Вот и строка бежит по бездорожью И там в лесах становится совой. А что сове — крути и не крути, Будь осторожна, просто будь. Священной птицей тех, кто отступил на осторожно выбранном пути. И вот сова, из рилсов или мемов Через экран уставилась туда, Где звон андроида системы в себя возьмет строка.

Другие стихотворения автора читайте в 10 номере.