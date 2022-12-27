В Москве такая снежная зима, Которой много зим уж не случалось. Я в тишине застыла у окна За столько лет впервые — без печалей. Конфликта нет, сюжета тоже нет, История без перца слишком пресна? А я смотрю на снег, На карамельный свет, Спокойно, с благодарностью и честно. У нас такая долгая зима, Что те, с кем перезимовал, — родные. Кто выбирал? Да вот же, я сама. Твое писала прозвище и имя. Ребенок спит, на улице темно, Под фонарем танцует снег и тлеет, У нас такое счастье — и давно, Что кажется зима других теплее. Все снежно — и машины и пути, Все так устали этою зимою. Но что за счастье свой очаг найти. К нему прийти. Снегов и ветра стоит.

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