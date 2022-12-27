Поэзия
Ольга Лишина

* * *

27 декабря 2022, 9:30 
 В Москве такая снежная зима,
 Которой много зим уж не случалось.
 Я в тишине застыла у окна
 За столько лет впервые — без печалей.
 Конфликта нет, сюжета тоже нет,
 История без перца слишком пресна?
 А я смотрю на снег, 
 На карамельный свет,
 Спокойно, с благодарностью и честно.
 У нас такая долгая зима,
 Что те, с кем перезимовал, — родные.
 Кто выбирал? Да вот же, я сама.
 Твое писала прозвище и имя.
 Ребенок спит, на улице темно,
 Под фонарем танцует снег и тлеет,
 У нас такое счастье — и давно,
 Что кажется зима других теплее.
 Все снежно — и машины и пути,
 Все так устали этою зимою.
 Но что за счастье свой очаг найти.
 К нему прийти.
 Снегов и ветра стоит.
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