Роман Сорокин

* * *

Ложится праздничный снежок На черное плечо. Прости-прощай, мой корешок, Схлестнемся ли еще? Прости-прощай, приятель мой. Увы, смешно сказать, Нам ни ромашкой полевой, Ни бабочкой не стать. А потому, под зрелость лет, Прости, но никакой На свет уже надежды нет. Надежда на покой. И даже хорошо, что впредь До нового конца Лишь будет […]