лопата дачника корзина грибника глаза под ноги лишнего не видно все там змеится по корням кротовьим норам вот так струится шепоток от сквозняка всего полно но все же как обидно чужие горы золотые горы когда раздвинетца тогда и растворяются вороты как жарко стелет как богато спать над урожаем чахнуть над уловом взамен чешуек и копеек безголовых под взглядом хладным змею отдавать изгибы жизни кольца прожитого все то немногое что удалось собрать 28.07.2022
ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ
Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.
1 месяц подписки
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете350 ₽
3 месяца подписки
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете1000 ₽
6 месяцев подписки
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете1920 ₽
12 месяцев подписки
Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете3600 ₽