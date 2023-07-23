Поэзия
Кира Грозная

Виртуальный роман

23 июля 2023, 17:39 
 Человек человеку пишет тестовое послание. 
 Он — за рабочим столом, у компьютера, 
 Она — со смартфоном и с яблоком на диване,
 С головой сидит в соцсети. Тут приходит оповещение — 
 И зарождается связь, и начинается длительное общение. 
  
 Виделись? Пару раз и давно, но могли и вовсе не видеться 
 (У самой подруга — с парнем из чата уже несколько лет).
 Можно не отвечать — никто не обидится. 
 Ну, ответила — ничего предосудительного в этом нет, 
 Даже если замужем или скована еще чем-то убийственным. 
 Написать не значит прийти к нему в номер. Так что за беда? 
 И вот он пишет, она отвечает, — 
 И все становится опасно, таинственно: 
 Ожидание и сомнения, дрожь души и тела волнение, 
 И так скучен привычный пейзаж, и так горько забвение — 
 На три дня... на неделю... на месяцы... навсегда... 
  
 Да-да-да, навсегда, здесь ведь действуют те же законы-повадки. 
 Что запомнится после несостоявшейся встречи в сухом осадке? 
 Скорые переклички: «Ты здесь еще?» — «Я в порядке»,
 Трогательные подарки — картинки, фото, стихотворения, 
 О карниз звонкой капли удар — и мгновенное сердцебиение: 
 С этим звуком приходит из мессенджера оповещение,
 Обостряя рассветный сон, как объятия, торопливый и сладкий. 
  
 А что останется от эфемерной связи, которую даже лавина пыли
 Не погребет под собою, уже сровнявшая век двадцатый, кровавый, и
 Трепетную Античность — ту, что мы для себя воскресили
 Только благодаря понятной,
 Дышащей, влажной, плотной, тяжелой и всеобъятной, 
 Чьей-то не виртуальной — плотской живой любви? 

 11 августа 2022 года
Читайте также
Lettere

Анастасия Фонарева

Lettere
23 июля 2023, 18:23
Проза

Александр Омелин

Горох на Петровом перегоне
23 июля 2023, 18:20
Проза

Елизавета Мамонтова

Здесь тоже водятся тигры
Мысль написать автопортрет пришла к нему из глубины влажных ночей, когда луна отблескивает зеленым и Неву покрывает льдистый налет. Он лежал на кровати. Полутьма баюкала его в шершавых ладонях, и это мерное покачивание располагало к воспоминаниям. Он глядел на внутреннюю сторону век и думал о матери, перебирая, как четки, события детства. Он почти уснул, как […]
23 июля 2023, 18:15
Проза

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

ЦИФРОВАЯ ВЕРСИЯ

Единоразовая покупка
цифровой версии журнала
в формате PDF.

150 ₽
Выбрать

1 месяц подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

350 ₽

3 месяца подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1000 ₽

6 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

1920 ₽

12 месяцев подписки

Печатные версии журналов каждый месяц и цифровая версия в формате PDF в вашем личном кабинете

3600 ₽

Подарите Юность своим близким

Оформите подписку вашему другу на печатную версию журнала на 6 или 12 месяцев. Цифровая версия в формате PDF будет также доступна в личном кабинете.
Товар добавлен в корзину:
Итого0 ₽
Перейти в корзину
Ссылка на восстановление пароля отправлена на указанный вами адрес электронной почты
Понятно