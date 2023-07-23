Виртуальный роман

Человек человеку пишет тестовое послание. Он — за рабочим столом, у компьютера, Она — со смартфоном и с яблоком на диване, С головой сидит в соцсети. Тут приходит оповещение — И зарождается связь, и начинается длительное общение. Виделись? Пару раз и давно, но могли и вовсе не видеться (У самой подруга — с парнем из чата уже несколько лет). Можно не отвечать — никто не обидится. Ну, ответила — ничего предосудительного в этом нет, Даже если замужем или скована еще чем-то убийственным. Написать не значит прийти к нему в номер. Так что за беда? И вот он пишет, она отвечает, — И все становится опасно, таинственно: Ожидание и сомнения, дрожь души и тела волнение, И так скучен привычный пейзаж, и так горько забвение — На три дня... на неделю... на месяцы... навсегда... Да-да-да, навсегда, здесь ведь действуют те же законы-повадки. Что запомнится после несостоявшейся встречи в сухом осадке? Скорые переклички: «Ты здесь еще?» — «Я в порядке», Трогательные подарки — картинки, фото, стихотворения, О карниз звонкой капли удар — и мгновенное сердцебиение: С этим звуком приходит из мессенджера оповещение, Обостряя рассветный сон, как объятия, торопливый и сладкий. А что останется от эфемерной связи, которую даже лавина пыли Не погребет под собою, уже сровнявшая век двадцатый, кровавый, и Трепетную Античность — ту, что мы для себя воскресили Только благодаря понятной, Дышащей, влажной, плотной, тяжелой и всеобъятной, Чьей-то не виртуальной — плотской живой любви? 11 августа 2022 года