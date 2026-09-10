Поэзия
Ксения Август

Вроде ничего не изменилось

10 сентября 2026, 8:00

* * *

Помню не класс, заключенный в кавычки, 
не коридора вечернего грусть, 
помню морщины на лбу исторички, 
географички огромную грудь, 

помню не строки, помню не даты, 
не острова, где кончалась земля, 
помню я сердца глухие удары, 
красную пасту на чистых полях. 

Буря не мглою и небо не крыла — 
ветер метался под снежным крылом, 
только душа оставалась бескрылой, 
только девичее лоно цвело, 

нежно цвело, оставаясь бесплодным, 
там, где бежали следы, как стежки 
к снежной горе, нареченной поклонной, 
к дому, где дети играли в снежки, 

где собирались бессмертной оравой 
и рассыпались под выкрики «Пли!», 
помню, я с ними когда-то играла, 
только не помню имен их и лиц, 

лишь от того, что в недетском запале 
я погибала под градом огня. 
Как же смешна эта детская память, 
как же ее невозможно отнять.

* * *

Словно бы что-то и я потеряла, 
что-то забыла в нечаянном сне, 
теплые дети под одеялом 
спят и не знают, что выпадет снег,

переместятся кровати и стулья, 
всхлипнет подушка, собьется постель, 
спят и не знают, что утро проступит, 
белое утро на черном холсте, 

там, где проглотит метель, как волчица, 
мир и на ощупь пойдет по воде, 
и ничего, ничего не случится 
с ними в горячем ее животе.

* * *

Промерзший город мой наскальный, 
снегов и санок, 
мороз кривится, зубоскалит, 
кусает за нос. 

Не говорит душа стихами, 
не ходит транспорт, 
а я смеюсь и выдыхаю 
себя в пространство, 

пока теплы мои ладони 
и многолюдны, 
пока остался кто-то в доме, 
кто ждет и любит, 

и от беды собой закроет, 
и будет честен, 
и будет помнить что-то кроме 
стихов и песен.

* * *

Вроде ничего не изменилось, 
только свет разлился по дворам, 
это снег сходил, как божья милость, 
это снег стоял, как божий храм,

это снег легчайшею стопою 
шел и шел неведомо куда, 
этот снег спустился к нам с тобою, 
чтоб не повториться никогда,

чтобы целовать все наши лица, 
омывать глаза живой водой, 
только если он не повторится, 
ты не отпускай мою ладонь.

* * *

Падает солнце о землю гулко, 
не сосчитать синяков и вмятин, 
мальчики тоже играют в куклы, 
девочки тоже играют в мячик. 

Кто победит в этом первом матче? 
Кто острижет этой кукле челку? 
Девочке куклу уступит мальчик, 
мальчику мячик отдаст девчонка, 

не потому, что играть разлюбит, 
не от того, что размякнет слишком, 
а потому, что решили люди: 
девочкам — куклы, мячи — мальчишкам. 

Сколько ни стукнешь — все бьется оземь, 
как ни укутаешь — не согреешь, 
вот так и я отдаю, что просят, 
и не прошу ничего на время. 

Снова, как в детстве, дышу на стекла 
и пропускаю сквозь пальцы ветер, 
только свой мячик с полоской стертой 
я не отдам ни за что на свете.

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