* * *

Помню не класс, заключенный в кавычки,

не коридора вечернего грусть,

помню морщины на лбу исторички,

географички огромную грудь,



помню не строки, помню не даты,

не острова, где кончалась земля,

помню я сердца глухие удары,

красную пасту на чистых полях.



Буря не мглою и небо не крыла —

ветер метался под снежным крылом,

только душа оставалась бескрылой,

только девичее лоно цвело,



нежно цвело, оставаясь бесплодным,

там, где бежали следы, как стежки

к снежной горе, нареченной поклонной,

к дому, где дети играли в снежки,



где собирались бессмертной оравой

и рассыпались под выкрики «Пли!»,

помню, я с ними когда-то играла,

только не помню имен их и лиц,



лишь от того, что в недетском запале

я погибала под градом огня.

Как же смешна эта детская память,

как же ее невозможно отнять.



* * *

Словно бы что-то и я потеряла,

что-то забыла в нечаянном сне,

теплые дети под одеялом

спят и не знают, что выпадет снег,



переместятся кровати и стулья,

всхлипнет подушка, собьется постель,

спят и не знают, что утро проступит,

белое утро на черном холсте,



там, где проглотит метель, как волчица,

мир и на ощупь пойдет по воде,

и ничего, ничего не случится

с ними в горячем ее животе.



* * *

Промерзший город мой наскальный,

снегов и санок,

мороз кривится, зубоскалит,

кусает за нос.



Не говорит душа стихами,

не ходит транспорт,

а я смеюсь и выдыхаю

себя в пространство,



пока теплы мои ладони

и многолюдны,

пока остался кто-то в доме,

кто ждет и любит,



и от беды собой закроет,

и будет честен,

и будет помнить что-то кроме

стихов и песен.



* * *

Вроде ничего не изменилось,

только свет разлился по дворам,

это снег сходил, как божья милость,

это снег стоял, как божий храм,



это снег легчайшею стопою

шел и шел неведомо куда,

этот снег спустился к нам с тобою,

чтоб не повториться никогда,



чтобы целовать все наши лица,

омывать глаза живой водой,

только если он не повторится,

ты не отпускай мою ладонь.



* * *

Падает солнце о землю гулко,

не сосчитать синяков и вмятин,

мальчики тоже играют в куклы,

девочки тоже играют в мячик.



Кто победит в этом первом матче?

Кто острижет этой кукле челку?

Девочке куклу уступит мальчик,

мальчику мячик отдаст девчонка,



не потому, что играть разлюбит,

не от того, что размякнет слишком,

а потому, что решили люди:

девочкам — куклы, мячи — мальчишкам.



Сколько ни стукнешь — все бьется оземь,

как ни укутаешь — не согреешь,

вот так и я отдаю, что просят,

и не прошу ничего на время.



Снова, как в детстве, дышу на стекла

и пропускаю сквозь пальцы ветер,

только свой мячик с полоской стертой

я не отдам ни за что на свете.

