* * *
Солнце пружинит от горизонта,
В небе чертой проводя полукруг.
Будто касается мячика кто-то
Плавным движеньем невидимых рук.
Воздух слезится каплями света,
Привкусом соли горчит на губах —
Это полярное краткое лето —
Вечного дня бесконечный размах.
Женщина на берегу реки
Здесь пространство пьет мои глаза,
Солнце забывает про закат —
Только горизонта полоса,
Только тундры ягелевый взгляд.
Только за спиною континент,
Только океан лежит у ног,
Только в каждый прожитый момент
Тихой песней проникает Бог.
Небо можно гладить и ласкать
Или взять, как в драке, за грудки,
И немая светлая тоска
Расслабляет сжатые мозги.
Где-то за кормой уже земля,
Женщина одна на берегу.
Можно жизнь опять начать с нуля,
Только я, наверно, не смогу.
Очень просто обрубать концы
Если за душою ни черта,
Если раны стянуты в рубцы,
И когда под сердцем пустота.
А мое-то сердце бьет ключом,
И на коже красная струя,
И не соглашусь я нипочем
Стянуть ниткой рваные края.
Женщина одна на берегу,
Но не моря, а большой реки.
Степи там вливаются в тайгу,
А поля безмерно широки.
Как же моим ранам не болеть,
Если в голосе ее смеется дождь,
В волосах то золото, то медь,
С нею оживаешь и живешь.
Как же сердцу приказать: «Молчи»
И готовить радостно побег,
Если солнца звонкие ручьи
У нее струятся из-под век?
Мы сейчас безмерно далеки,
Предо мною безграничье дня,
А она на берегу реки,
И, надеюсь, очень ждет меня.
Я ей довезу и донесу,
Как богатый праздничный наряд,
Новых горизонтов полосу,
В Бесконечье ягелевый взгляд.
Маленький
А я-то ведь — маленький,
И катер мой маленький,
И мы с ним друг другу
Под стать.
А море большое,
Огромное море,
И океан,
И конечно же — небо,
И много еще в этом мире такого,
О чем даже не рассказать.
А я-то ведь — маленький,
На катере маленьком.
Пытаюсь чего-то найти.
А как же отыщешь
То самое что-то,
Которое в мире настолько бескрайнем,
Настолько бездонном
Запряталось где-то.
Ну как тут проложишь пути.
А в бухте уютной,
В маленькой бухте,
Мне не сидится,
Да, мне очень тесно,
И мне очень давит на грудь.
Мне надо шататься,
И надо беситься,
И надо глазеть
Океану в глазницы,
Когда его соль застывает в ресницах,
Ты только меня не забудь.
А я пошатаюсь,
Да, я побеснуюсь,
И поштормую,
И отдрейфуюсь.
И прямо туда,
Прямо до горизонта
И за его полосу.
На маленьком катере
В море огромном,
Маленький я
В этом мире бездомном.
Я что-то найду
И вот это вот что-то
С собою тебе привезу.