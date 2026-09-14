* * *





Солнце пружинит от горизонта,

В небе чертой проводя полукруг.

Будто касается мячика кто-то

Плавным движеньем невидимых рук.



Воздух слезится каплями света,

Привкусом соли горчит на губах —

Это полярное краткое лето —

Вечного дня бесконечный размах.



Женщина на берегу реки

Здесь пространство пьет мои глаза,

Солнце забывает про закат —

Только горизонта полоса,

Только тундры ягелевый взгляд.



Только за спиною континент,

Только океан лежит у ног,

Только в каждый прожитый момент

Тихой песней проникает Бог.



Небо можно гладить и ласкать

Или взять, как в драке, за грудки,

И немая светлая тоска

Расслабляет сжатые мозги.



Где-то за кормой уже земля,

Женщина одна на берегу.

Можно жизнь опять начать с нуля,

Только я, наверно, не смогу.



Очень просто обрубать концы

Если за душою ни черта,

Если раны стянуты в рубцы,

И когда под сердцем пустота.



А мое-то сердце бьет ключом,

И на коже красная струя,

И не соглашусь я нипочем

Стянуть ниткой рваные края.



Женщина одна на берегу,

Но не моря, а большой реки.

Степи там вливаются в тайгу,

А поля безмерно широки.



Как же моим ранам не болеть,

Если в голосе ее смеется дождь,

В волосах то золото, то медь,

С нею оживаешь и живешь.



Как же сердцу приказать: «Молчи»

И готовить радостно побег,

Если солнца звонкие ручьи

У нее струятся из-под век?



Мы сейчас безмерно далеки,

Предо мною безграничье дня,

А она на берегу реки,

И, надеюсь, очень ждет меня.



Я ей довезу и донесу,

Как богатый праздничный наряд,

Новых горизонтов полосу,

В Бесконечье ягелевый взгляд.



Маленький

А я-то ведь — маленький,

И катер мой маленький,

И мы с ним друг другу

Под стать.

А море большое,

Огромное море,

И океан,

И конечно же — небо,

И много еще в этом мире такого,

О чем даже не рассказать.



А я-то ведь — маленький,

На катере маленьком.

Пытаюсь чего-то найти.

А как же отыщешь

То самое что-то,

Которое в мире настолько бескрайнем,

Настолько бездонном

Запряталось где-то.

Ну как тут проложишь пути.



А в бухте уютной,

В маленькой бухте,

Мне не сидится,

Да, мне очень тесно,

И мне очень давит на грудь.

Мне надо шататься,

И надо беситься,

И надо глазеть

Океану в глазницы,

Когда его соль застывает в ресницах,

Ты только меня не забудь.



А я пошатаюсь,

Да, я побеснуюсь,

И поштормую,

И отдрейфуюсь.

И прямо туда,

Прямо до горизонта

И за его полосу.



На маленьком катере

В море огромном,

Маленький я

В этом мире бездомном.

Я что-то найду

И вот это вот что-то

С собою тебе привезу.

