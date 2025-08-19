Это был день большого дождя.

Я стоял под старой деревянной крышей. С нее зыбко бежала вода. Никто из нас не знал еще, что эта струя — нить из большого клубка воды, который распустится сегодня, и город накроет цунами.

Не то чтобы мы совсем не знали, что когда-нибудь это случится. Все знали. И все говорили «когда-нибудь наступит день большого дождя». Но знать и чувствовать — разные вещи. Сегодня все чувствовали, что вода здесь.

Я ухватился за высокий деревянный столб и выглянул из-под крыши. Холодные капли тут же побежали по лбу.

— Ты смешно морщишься, дядя, — сказала девочка.

— А тебя не существует, — парировал я.

Она фыркнула пятилетним носиком и отряхнула голубую юбку, как будто мои слова испачкали ее.

Серебряная паутинка воды тянулась все ниже и уходила в черную, с пятнами редкой зелени, набухшую от влаги землю. Капли стучали по крыше.

Наверное, эта паутинка спускается в ад. Но едва ли какой-нибудь грешник сумеет за нее зацепиться.

Горы вдалеке вязли в тумане. Девочка громко топала по деревянной веранде. Доски чернели от влаги.

Городу оставалось четыре часа.

Я пошел к Другу, Художнику. Что еще было делать?

Рубашка промокла насквозь. Ноги в ботинках хлюпали. Я подумал, что уже и забыл, каково это — быть сухим. Как будто я вообще никогда им не был. Впрочем, человек рождается мокрым.

Друг стоял лицом к мольберту. На холсте, как обычно, боролись бордовые и серые краски. Пахло мастикой.

— Всегда у тебя одно и то же — бордовые и серые, — не здороваясь, сказал я.

— Всегда, — ответил Друг.

Как был, мокрый, со стекающими с волос каплями, я сел в кресло. Рубашка тут же прилипла к спине. Холодно.

— Ты думаешь, что можно просто ждать? Ходить по чужим домам и ждать, когда все закончится?

Друг явно был не в духе сегодня. Хотя картина его удавалась, и, значит, не в духе был я.

— Я не думаю. Я просто хожу по домам.

— Вот я хотя бы рисую. Это реальное дело. А ты только ждешь, пока вода зальет тебя с головой.

Я откинулся на спинку и закрыл глаза.

— Было бы неплохо. Что у тебя на этот раз?

— Как обычно: моя душа. Серая и бордовая.

— Ты хочешь сказать, что все художники рисуют одну только свою душу?

— По мне — все.

Он повернулся: руки его дрожали и были испачканы красками. Бордовый подтек медленно полз по рубашке.

— А по-твоему, все люди просто ждут, когда придет вода?

— По мне — все, — ответил я.

— Что бы они ни делали?

— Что бы ни делали.

Я знал, что Друг не согласен со мной.

Мы вообще часто спорили, от этого, наверное, и были друзьями.

Он считал, что его живопись — дело, которое поможет не заметить дождя. Друг не понимал, что ругает меня не за то, что я делаю, а за то, кто я.

