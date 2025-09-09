Проза
Максим Эверстов

Инерция

9 сентября 2025, 10:00

Мне приснилась сгущенка. Настоящая, в бело-синей упаковке. Сливочная такая, из досветовой жизни. Приснилась настолько явственно, что мне свело рот, я сглотнул кислую тягучую слюну и разлепил глаза. Пошарил рукой на прикроватном столике, снял с зарядки и поднес к глазам наладонник. Женский голос произнес:

— Доброе утро, Ярослав. Приятно видеть вас в здравии. Заряд устройства: полный. Рабочий день начинается через… девятнадцать минут.

— Заткнись, — беззлобно пробормотал я. — Мария, что насчет завтрака?

— Боюсь, у вас нет достаточного количества кредитов, чтобы…

— Ясно.

Конец месяца, безрадостно подумал я.

— Зато сегодня у вас по нормативу включен рабочий обед.

Я сонно нащупал телефонную трубку на стене. Не глядя набрал номер и поднес к уху.

— Добрый день. Служба починки и обслуживания, — раздался звенящий женский голос.

— Оператор Ярослав, номер четырнадцать, двадцать шесть. Озвучьте фронт работы.

Голос стал чуть приветливее.

— Привет, Слава, это Полина. Погоди секунду… — На том конце телефона завозились с бумагами. — Так, нашла. Записываешь?

На сегодня было всего три заказа в моем районе: сломанная линия доставки, сбой старого личного монолита и самый тяжелый — контроль работы рабочих и-шников в цеху. Моя очередь.

— Понял, Полина, записал. К службе готов.

— Пока-пока.

Я быстро застелил кровать, оделся и умылся, безрадостно посмотрев на осунувшееся лицо.

— Кофе, — сказал я, поворачивая красный кран линии доставки на кухне. — Черный.

— Боюсь, у вас нет достаточного…

— Серьезно? — Я похлопал глазами. Надо же. Когда я успел? — Ну, воды.

Я закинул в рот пару пастилок сушеной ламинарии, без энтузиазма пожевал их и проверил кобуру на поясе.

— Мария, приступаю к работе, — сказал я и взял с тумбочки сумку с инструментами и сложенную несколько раз карту города.

— Начало рабочего дня зафиксировала. Удачи, Ярослав.

Продолжение читайте в 8 номере журнала.
