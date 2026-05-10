Авторский магазин «Два на четыре» никогда не закрывался на перерыв. Его хозяин, некий ИП Слонович, по всей видимости, не дружил с математикой. Действительно, два на четыре — это восемь. И что значит восемь? Восемь слонов? Восемь коров? ИП Слонович вряд ли об этом задумывался. Он и за кассой никогда не сидел. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что об этом не только Слонович, но и вообще никто не задумывался — всем и так было понятно, что магазин круглосуточный, и математика тут бессильна.

В магазине всегда работали два продавца и охранник. Ранним утром у них была пересменка.

— Дядя Вася, просыпайтесь, — сказала рыжеволосая упитанная девушка невысокого роста.

За руку она держала девочку лет шести.

— О, Ленка, вы уже тут! — сонно моргая глазами, сказал дядя Вася. — И тебе привет… Все забываю, как ее зовут?

— Я Купидония, — громко сказала девочка.

— Ох, как! И где ты такое имя нашла, Ленка?

— Я Купидона ждала, а пришла Купидония, — засмеялась Ленка, — ну вы что, дядь Вась, совсем ничего не читаете и не смотрите? Это ж так просто! Ку-пи-до-нка. Маленькая богиня любви.

— Ну, для кого-то, может, и просто… А чего она не в садике?

— Болеет еще, в садик нельзя.

— Эх, ну, выздоравливайте. Смотрите, алкоголь до десяти не продавайте. И паспорт у всех спрашивайте. Говорят, рейды страшные, штрафы… Ну все, пока, Ку-у-у… рочка!

— Я Купидония! — еще громче сказала девочка.

Дядя Вася сонно улыбнулся и ушел, тяжело хромая на одну ногу.

Ленка приняла кассу и занялась раскладкой молока. Купидонка залезла в портфель, достала оттуда книжки, игрушки и микстуры. В этот момент в магазин зашла сухонькая бабуля. Купидонка резко застегнула портфель и поставила рядом с кассой.

— Добрый день, — громко сказала Купидонка.

Бабушка улыбнулась девочке и тут же вскрикнула — портфель спрыгнул и сам пополз по полу! Бабушка прищурилась и с отвращением отвернулась.

— Что там такое? — спросила Ленка.

— У вас тараканы по полу бегают! — ответила бабушка.

Ленка подбежала к кассе.

— Где тараканы?

— Уже убежали!

— Ты видела? — Ленка посмотрела на Купидонку, но та отрицательно покачала головой.

Бабушка тем временем достала из холодильника энергетик и протянула Ленке его и купюру в пять тысяч.

— А у вас меньше нет? — недовольно спросила Ленка.

— Нет, — отчеканила бабушка.

Ленка со вздохом открыла кассу и начала выгребать оттуда сдачу. Купидония с интересом смотрела, как Ленка отсчитывает купюры.

— Четыре тысячи девятьсот семнадцать, возьмите, — протянула Ленка бабушке деньги.

Бабушка взяла сдачу и тут же скрылась в дверях.

— Мам, — сказала Купидонка, рассматривая деньги в кассе, — а зачем кассе столько денег?

— Как зачем? Это же касса!

— Ну, так и что? Она ведь неживая! Куда она их денет?

— Купидонка, что за глупости?

— Никакие это не глупости. Вот смотри: мне надо скоро в школу, да? Ты же сама говорила, что денег много. А вот кассе в школу не надо!

— И что ты хочешь этим сказать?

— Давай заберем у кассы деньги!

— Чтобы нас потом в тюрьму забрали?

— Мы скажем, что это для школы, и нас поймут!

— Купидонка, прекрати.

— Мам, ну а что касса на них купит? Ничего же!

В этот момент в магазин залетела крупная женщина средних лет и за ней — маленький худенький мужчина с большим животом.

— Ну наконец-то, Машка, — сказала Ленка, — где вы были?

— Ленка, выручай, — с тяжелой отдышкой и хрипотцой сказала Машка, — нам с Игорьком отойти надо.

— Вы же только пришли!

— Лен, послушай. У нас сосед умер.

— Это какой?

— Писатель тот, еще книжку твоей Купи… купи дарил.

— Я Купидония, — обиженно сказала Купидонка.

— Зайка, не злись, — улыбнулась Машка девочке и продолжила: — Так вот, его хоронят сегодня, и как-то не по-людски не помянуть.

— Хотите оба уйти? Пусть Игорь хоть останется!

Игорь попытался что-то сказать, но Машка оттолкнула его назад рукой по животу.

— А гроб кто понесет? На Игорька-то вся и надежда. У соседа сын знаешь какой худой и мелкий? Сам не потянет.

Купидония окинула Игоря удивленным взглядом.

— Так дядя Игорь тоже худой и мелкий!

— Купидонка, ты чего, — пристыженно сказала Ленка дочери и тут же снова обратилась к Машке: — Я тут одна с ребенком без охраны должна сидеть?

— Ленка, это всего на пару часиков. Да и зачем тебе днем охрана? Мы же не ночью тебя одну бросаем!

— Маш, ну так заранее нельзя было подмениться?

— Мы сами только… вчера узнали.

— Ну так вчера бы и подменились. — Ленка тяжело вздохнула и посмотрела в потолок. — Ладно, валите!

— Люблю тебя, красотка! Пока, малыш!

Машка и Игорь скрылись в дверях.

— Купидонка, я пойду чипсы выложу, а ты, если кто зайдет, — зови.

Купидонка кивнула головой. Как только мама скрылась из виду, девочка достала из портфеля крупную крысу с длиннющим хвостом. Крыса прошлась по столику, обнюхивая все, что ей попадалось на поверхности, а Купидонка все это время ласково ее гладила.

— Хоря, Хорька, — приговаривала она, — у тебя головка не болит? Ты, вон, съешь мое лекарство. Вдруг я тебя уже заразила?

Купидонка налила сироп в пластмассовую ложечку и дала понюхать Хоре. Он лизнул и отвернулся. Купидонка засунула ложку себе в рот и проглотила остаток сиропа.

В магазин вошла дамочка средних лет в аккуратной белой шляпке. Купидонка схватила Хорю, но он выскользнул и скрылся под столом. Купидонка поползла за ним. Дамочка посмотрела на пустую кассу и ушла вглубь магазина.

Ленка, наполовину заваленная чипсами, сидела на полу.

— Извините, а вы продавец?

Ленка с удивлением посмотрела на дамочку.

— А кто еще может сидеть на полу и рыться в чипсах?

— Ну, может, вы просто чипсы любите?

Ленка с усмешкой подкинула в воздух пару пачек и рассмеялась.

— Ну не настолько же!

Тем временем в магазин зашла компания из трех крупных мужчин. Они увидели Купидонку, и один из них захихикал тяжелым басом.

— О, Ленка сегодня, проблем не будет.

Остальные подхватили его гогот и прошли в алкогольный отдел. Перед входом в него висела ленточка — до продажи алкоголя оставалось около часа. Тот, что шел впереди, сорвал ленточку. Купидонка почувствовала, что ничего хорошего ждать от посетителей не стоит.

— Ма-ам!

— Что такое?

— Можешь подойти?

Ленка отбросила чипсы и пошла к дочке. Дамочка подняла с пола чипсы.

— Глыба, ты зачем ленту сорвал?

— Даров, однокашница. — Глыба приобнял Ленку и слегка прижал к полкам с пивом.

Послышалось дребезжание бутылок.

— Отпусти, Глыба, меня Слон за них убьет, — тихо и нервно сказала Ленка.

Глыба отпустил ее, она медленно отошла от полок.

Купидонка тревожно наблюдала за происходящим. Она знала, что эти бутылки стоят очень дорого.

— Продадите мне чипсы? — Неожиданно возле кассы появилась дамочка.

Купидонка посмотрела на нее: дамочка быстро моргала и глупо улыбалась.

— А-а-а, — слегка растерялась Купидонка, — у вас наличные или карта?

— У меня наличные.

— Хорошо.

Женщина протянула Купидонке пятьсот рублей. На фоне доносились голоса Глыбы и его компашки.

— Да ты не парься, Ленка!

— Вали, Глыба!

— А то что?

Купидонка взяла дрожащей рукой пятьсот рублей. Считать она не умела, а цену чипсов и вовсе не знала. Но ей так не хотелось терять своего первого в жизни покупателя!

— Вы знаете, — начала Купидонка, — у нас есть товары по акции. Можете купить к чипсам шпроты, кофе, шоколадку…

Купидонка перечислила все товары по акции, что стояли возле кассы.

— И это все на пятьсот рублей?

Купидонка уверенно посмотрела на дамочку и кивнула головой.

— Хорошо, я согласна!

Дамочка закинула в сумку шпроты, шоколадку, кофе, средство для мытья посуды, зубную щетку и пластинки от комаров. Чипсы едва уместились сверху.

— Спасибо за покупку, и приходите еще! — протараторила Купидонка и помахала дамочке рукой.

— Обязательно! — Напоследок дамочка еще раз глупо улыбнулась и, подслушивая разборку, медленно пошла к дверям магазина.

Купидонка понюхала купюру, повертела ее в руках и, не зная, как открыть кассу, положила в портфель. Ее радости не было конца, но надо было что-то делать с мужичками. Купидонка быстро осмотрела магазин и остановила взгляд на газированной воде. Она взяла пару бутылок и пошла в алкогольный отдел.

— Уважаемые покупатели, — сказала Купидонка, — у нас есть для вас специальное предложение. Купите вместо пива тархун, дюшес и барбариску — и получите скидку… сто процентов!

— Ну чо, пацаны, берем? — сказал кто-то из компании.

Глыба начал громко смеяться, дружки тоже не остались в стороне.

— Дочурка у тебя похлеще мамы будет! — сказал Глыба.

— Слушай, прекращай. Зайди через полчаса, и я тебе все продам.

— А я терь из принципа не уйду, поняла? Ты кто такая — мне вообще приказывать?

— Ты понимаешь, что меня оштрафуют?

— Никого там нет!

— Знаю я, как никого нет! Машку, вон, на всю зарплату оштрафовали, пришел такой же, как ты, и давай алкашку требовать! А самому еще и двенадцати нет.

— Ну так я же не он!

— Я не пробью тебе раньше времени, что непонятного?

— Продай за нал, а потом пробьешь!

— Это не твое дело.

— Так, на кассу пошли. А то я уже устал.

Компания сдвинула Ленку с прохода и направилась к кассе. Купидонка поставила бутылки на пол и медленно побрела за ними.

— Мам, а если тебя, как тетю Машу, оштрафуют, я в школу не пойду?

— Не знаю я, не трогай меня пока!

Ленка со злости брала бутылки и считала на калькуляторе сумму.

— Мам, я хочу в школу!

— Да нет в школе ниче хорошего, — сказал Глыба, — там училки злые, двойки ставят.

— У меня будут пятерки!

— Все так думают!

— Мам, не продавай им, вдруг тебя уволят или оштрафуют!

— Четыреста тридцать восемь.

— Мам, я в школу хочу, я сама считать хочу!

Глыба достал из кармана смятые купюры. В этот момент в магазин зашел какой-то представительный мужичок. Купидонка осмотрела незнакомца и испугалась — вдруг он идет проверять маму?

Девочка в отчаянии залезла в портфель, достала оттуда Хорю и, едва сдерживая слезы, кинула дрожащей рукой крысу прямо в Глыбу.

— Ай, блин, крыса! — махая руками, завизжал Глыба. Он смахнул пару бутылок пива, они упали на пол и вдребезги разбились.

— По ногам бежит, зараза!

— Фу, блин, хвост какой мерзкий!

— Так, я за это платить не буду. — Глыба забрал деньги и вывалился со своей компанией на улицу.

Купидонка быстро схватила испуганного Хорю и начала его пихать в портфель.

Ленка посмотрела на разбитые бутылки, на крысу, на мужичка… И разрыдалась. Купидонка стояла рядом и тоже чуть не плакала, но изо всех сил старалась себя сдержать.

— Д-девушка, — начал мужичок, — может, вам помочь? Может, полицию вызвать?

— Нет, не надо…

— Может, вам убрать помочь?

— Нет, не надо, спасибо… у нас сейчас будет перерыв… технический… Извините.

Мужичок растерянно вышел из магазина. Ленка была бы рада повесить надпись «Технический перерыв», да вот только на входе висела уже другая — «Два на четыре. Без перерыва и выходных». Ленка стояла в углу и все плакала, плакала…

Купидонка взяла мусорное ведро и начала собирать туда осколки от бутылок. Дома часто билась посуда, и Купидонка научилась брать стекло так, чтобы не царапать руки. Когда Купидонка схватила самую уцелевшую из пострадавших бутылок, в магазин снова зашел посетитель.

Купидонка подняла на него взгляд и застыла. На пороге стоял ИП Слонович собственной персоной. Его Купидонка знала хорошо. Слонович посмотрел на девочку, на бутылку, на лужу из пива.

— Ленка, это что тут за цирк?

Ленка подняла голову и равнодушно посмотрела на Слоновича. У нее уже не было сил на борьбу.

— Ребенок с пивом, ну просто картина маслом. Дитя, это ты тут пьешь и буянишь?

— Нет, это… это негодяи!

— Негодяи?

— Да. Пришли в магазин за пивом. А мама не продала. Вот они и разбили.

— Да что ты, зайка. А где же был охранник? Где наш могучий дядя Игорь?

— На кладбище.

— О как! Негодяи его… того?

Слонович схватился за шею и начал себя комично душить. Купидонка рассмеялась.

— Лен, да фиг с пивом. Хорошо, что не продала, сегодня рейды, говорят, всю ночь были. Помоги мне лучше товар выгрузить.

Ленка продолжала безучастно смотреть на Слоновича.

— Так, а серьезно, где охранник?

— На похороны отъехал. У них сосед умер. Ненадолго.

— Всем ненадолго… Эх, и зачем я их держу?

Слонович вытащил из кармана тысячу рублей и протянул Купидонке.

— Это тебе на мороженое за хорошую уборку.

Купидонка взяла купюру.

— Спасибо.

— Будешь у меня работать, когда вырастешь?

— А вы возьмете?

— Конечно!

— Буду!

— Вот и молодец. Ленка, пошли, поможешь.

Слонович вышел из магазина. Ленка взяла из рук дочки купюру и положила к себе в карман.

— Еще только возьми мне с собой эту крысу!

— Мам, ну он же…

— Выкину ее, пока спать будешь!

Ленка ушла за товаром. А Купидонка открыла портфель, достала Хорю и чмокнула его в макушку. И чего все так не любят ее лучшего друга?