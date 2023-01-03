Новый год Серега любил — праздник у них всегда получался как в рекламе колы. Сколько себя помнил — отмечали семьей на даче у бабушки и дедушки, весело и дружно.

Бабушка готовила еще больше и вкуснее чем обычно, разрешала Сереге с двоюродными сестрами съесть первую порцию имбирных пряников еще горячими, не гневалась на дедушку и дядю Колю, когда те слишком оперативно открывали очередную бутылку любимого вина.

Она даже не поджимала губы, видя, что мама и тетя Света, прихватив бокалы и коробку конфет, хохочут на веранде или у телевизора, вместо того чтобы помочь. А те, спохватившись, бежали строгать оливье и винегрет — с энтузиазмом, которого за ними не водилось летом.

Мама забывала, что Серега — подросток и его нужно воспитывать не покладая рук. Расслаблялась и не гнала его вечером чистить зубы, не отнимала телефон, не запрещала гулять с пацанами по поселку до ночи, а потом еще полночи смотреть с дядей Колей кино.

Тетя Света тоже отдыхала от роли хорошей матери — поэтому всю новогоднюю неделю близняшки бегали по дому непричесанные и в пижамах, только на праздник наряжаясь в пышные платья и надевая короны.

В новогоднюю ночь вся семья устраивала концерт: — пели и танцевали, шутили, а ровно в полночь под елкой всегда появлялись подарки для Сережи и девочек. Чудеса!

Подготовку к этому Новому году обсуждали в семейном чате, в который добавили и Серегу. Он был теперь почти что взрослый — в марте ему исполнится тринадцать, решили, что он может помогать и высказываться наравне со старшими, это было приятно.

Бабушку интересовала еда, маму и дедушку — напитки, дядя Коля в чате напоминал всем, что ежегодный концерт «состоится при любой погоде», а тетя Света просила придумать, как спрятать подарки, — девочкам стукнуло по семь лет, и их было уже не так просто провести.

Конечно, близняшки верили в Деда Мороза. Серега и сам долго верил. Может, сомневался, но как-то же подарки появлялись под елкой, хотя он следил не отвлекаясь. Выходило, что все же отвлекался, не чудеса это были, а фокусы взрослых.

Серега сам предложил, что он займет внимание сестер, а дядя Коля в это время поставит подарки девочкам под елку. Всем идея понравилась.

В новогоднюю ночь все было как полагается — концерт (Серега сыграл испанскую песенку на гитаре, мама и тетя хором спели «Кабы не было зимы», а дедушка прочел длинные стихи Бродского), проводы старого года, долгий тост дяди Коли, переходящий в речь президента.

Когда в телевизоре заиграл гимн, все закричали «С Новым годом!», бросились обниматься и целоваться, Серега, помня о своей важной роли, вывернулся из объятий бабушки и кинулся с бенгальскими огнями к сестренкам.

— Ариш, Мариш, держите, у кого догорит, пока музыка играет — желание исполнится, загадывайте! — верещал, а сам своей не сильно широкой спиной прикрывал обзор — наверняка дядя Коля уже юркнул в кладовку.

Девочки смотрели на огоньки и смеялись, Ариша взвизгнула — искры летели во все стороны.

— Повыше держи, стол не сожги! — поучал Серега.

Мама подмигнула ему, и он понял, что дело сделано. Бенгальские огни догорели, девочки, опомнившись, с радостными воплями бросились к елке, у нижних веток которой виднелись подарочные коробки.

Тетя Света со смехом сказала:

— Пойдем, Сереж, поможешь, принесем наши подарки, я одна не утащу.

Пока они топали по лестнице на второй этаж, Серега с тоской думал, что вот он и вырос. Вообще-то ему хотелось вырасти, хотя бы для того, чтобы водить машину, но сейчас стало ужасно грустно, что у Аришки и Маришки есть чудеса в жизни, а у него больше нет и не будет.

Тетя Света, почувствовав его настроение, спросила:

— Ты там чего приуныл? У нас для тебя есть подарочек!

— Да у нас с мамой для вас тоже, — не стал показывать виду Серега.

И действительно, подарков было много, и все классные: взрослые комиксы, одежда, крутой новый планшет, но Сережа грустил, глядя, как счастливы близняшки, распаковывающие кукол и конструктор, «нашел, дедушка Мороз нашел, как я хотела!»

Все было с привкусом тоски и зависти в ту новогоднюю ночь — салат оливье, нарезка, запеченная курица и даже конфеты. А когда посреди ночи все засобирались в беседку к соседям — там была настоящая дискотека, — Серега сказал, что уже хочет спать, и не пошел. И правда, лег спать, но заснуть не мог, лежал, смотрел на старые детские плакаты на стенах и тосковал, как взрослый.

Проснулся Серега оттого, что на первом этаже сокрушительно хохотали мама и тетя Света. «Опять они юность вспоминают, — поморщился Серега, — смеются как девчонки». Глянул на телефоне — было уже двенадцать дня, вставать не хотелось, но и спать тоже. Уныло потянувшись, он покрутил головой…

На подоконнике лежал кривовато завернутый сверток. Красная оберточная бумага и пара слоев скотча.

Внутри обнаружились фигурка человека-паука и самодельная открытка, на которой цветными фломастерами печатными буквами было выведено: «С Новым годом! Дед Мароз» — и нарисован портрет этого Деда и Сережи (он узнал себя по очкам и прическе).

И хотя фигурка была маленькая, а открытка написана с ошибками, спустя пару минут на кухню спустился совершенно счастливый взрослый мальчик.

Потому что у взрослых тоже случаются чудеса.

И это само по себе — чудо.