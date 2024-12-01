— Коллеги, надеюсь, что у вас и ваших близких все в порядке. Предлагаю начать планерку. Наш сметчик сообщает, что цена предложения, сделанного на прошлой неделе, может существенно возрасти после детального просчета. Что будем делать? Евгений.

— Считаю, что надо выходить на договор в любом случае. А после разберемся.

— Екатерина, ваше мнение?

— Думаю, что говорить о повышении надо сейчас, до заключения договора. Иначе потом нам обеспечены проблемы, и авторитет компании будет подорван. Это приоритетный заказчик. Мы должны играть в открытую.

— Извините, но мне нужно закрыть план до конца месяца, — противно хихикает Евгений.

«Какой же он ушлый, одно слово — продажник. Уже проходили не раз эту схему, взять клиента во что бы то ни стало, закрыть план, а потом расхлебывать претензии придется опять мне».

В этот понедельник планерка кажется особенно бессмысленной. Чувство потерянности не отпускает уже третий день. Диалог генерального и менеджера слушаю вполуха. Сегодня работаю из дома, и у меня привычка во время таких созвонов смотреть в окно. Это очень удобно, глаза отдыхают от экрана, и можно неспешно поглазеть на дворовую жизнь.

«Хотя бы солнечный день сегодня, хоть какое-то облегчение».

Рабочие мысли не хотят задерживаться в голове. Открытый страх последних дней улегся, но на душе все равно еще пустота, и что-то постоянно тикает, тянет в пучину мрачных размышлений.

«Такая страшная трагедия, 130 погибших, как же так…»

За окном все как обычно, редкие люди, машины на парковке, недотаявший снег, голые березки на краю клочка леса. Вдруг глаз ловит быстрое движение. По дороге несется бигль.

«Кто же отпустил собаку на дорогу?

Хотя нет… Хвост поджат. Удирает от кого-то?»

Стремительно бегущая собака внезапно останавливается, оглядывается. Туда, сюда, назад. Проходит подальше, снова замирает. Хвост вниз, между задними лапами. Домашняя, в голубой шлейке. Несмело подходит к домику трансформатора. Видно, что испугана.

Сердце екает.

«Она же потерялась!»

Высовываюсь в окно, глазами пробегаю по двору, хозяина не видно. Вероятно, он сильно отстал. Понимаю, что нужно бежать и ловить пса. На ходу накидываю куртку.

— Екатерина, вы сможете провести встречу со сметчиком и предоставить полную картину для понимания размера превышения сметы?

— Да, постараюсь сделать это в ближайшее время.

«Неужели они все-таки думают заманить клиента этой низкой ценой, идиоты!»

«Так, нужно взять поводок, если удастся поймать, то нужно же будет ее удержать».

Тихонько командую своему встревоженному внезапными сборами Фреду оставаться дома и ждать. Вопрошающие глаза: «Идешь гулять, и без меня?» Трогательность этих глаз пробивает мою озабоченность. Чмокаю его в нос и вылетаю.

В лифте связь продолжается.

— Давайте подумаем над тем, какие могут быть сценарии, если заказчик захочет проверить наше предложение у конкурентов.

Рядом с трансформатором никого уже нет, конечно. Пес убежал дальше, искать хозяина или дом. Где он теперь? Хочешь понять собаку — думай как собака. Вспоминаю рассказы о том, как разные потерянные животные находились рядом с подъездом дома.

«Он бежал в сторону школы и леса, потом по пешеходной дорожке, возможно, там он и живет. На этой дорожке довольно людно и нет машин, безопасно. Там его кто-то может поймать и по адреснику сообщить хозяину. А вот в лесу никого нет, и перед ним дорога с машинами!»

Решаю идти туда. Каковы мои шансы? Клички нет, хозяина тоже. Никто, кроме меня, похоже, не знает про бедного потерявшегося бигля. Вокруг тишина обычного дня, прохожим нет никакого дела ни до кого. Прилипшая тревожность нарастает. В груди громко тикает, отсчитывает время. На полянке перед лесом ноги проваливаются в рыхлый снег, повсюду собачьи кучки, настоящее «минное поле».

«Как не ругаться на собачников», — ворчу мимоходом.

Среди деревьев еще тише и, несмотря на довольно солнечный день, до сих пор мрачновато. В этом лесу большинство владельцев собак нашего микрорайона знают каждый уголок. Мы с Фредом гуляли здесь всю зиму. Было незабываемо красиво, особенно после снегопадов. Сказочные деревья как на открытке, белоснежные дорожки, морозный звон. А сейчас совсем другая картина. Голые холодные ветки деревьев, как тощие молящиеся руки, тянутся вверх. На фоне черных еловых зарослей особенно драматично смотрятся березы с их по-девичьи тонкими стволами. Открывшаяся земля вокруг стволов покрыта прошлогодней гнилой и мокрой травой. Усталый серый снег в зарослях кустов тихонько умирает, доживает последнее. Скорбная компания последних дней этого марта.

Через каждые двадцать метров останавливаюсь и внимательно всматриваюсь, не бежит ли испуганный пес. Собака в такой ситуации не станет бессмысленно стоять на месте, она будет двигаться, искать, действовать.

«А может, мне показалось? И никто не потерялся. А если и потерялся, то уже нашелся? Ведь я так и не узнаю. И сколько буду здесь ходить, час, два? С чего вдруг я вообще решила, что нужна моя помощь?»

— Коллеги, данный кейс считаю проработанным. Евгений будет на связи с клиентом и в случае необходимости предоставит ему корректные данные. Давайте двигаться дальше.

Вдруг мелькает силуэт человека в черном. Слышу крик, явно зовут кого-то. Еще крик.

«Хозяйка!»

Стремительно шагаю в сторону голоса.

Девушка, совсем молодая, в распахнутой настежь куртке, черное худи, голая шея, в руке нежно-голубой поводок, тяжелые черные ботинки громко шлепают по снегу. Ярко-розовые щеки, но в целом лицо очень бледное, еще не заплаканное, но уже на грани. Взгляд как будто не здесь, шарит по кустам, между деревьями. Видно, что она ходит так уже давно.

В телефоне ставлю свой звук в режим mute.

— Вы собаку ищете?

— Ищу. — Внезапно останавливается, все еще не видит меня, смотрит куда-то вдаль.

— Я увидела ее из окна, поняла, что потерялась. Выбежала вот искать.

— А где видели? — Секунда внимания. Ее голос чуть не срывается в рыдания, но сама она держится.

— Там, на углу. Но пока вышла, он убежал. Как зовут?

— Дарси.

«Вот так совпадение, Дарси — так же зовут брата Фреда».

— У подъезда проверяли?

— Да, там мама уже ищет, его нет нигде. — Голос девушки дрогнул, ком со слезами подступил уже близко.

— У него телефон на адреснике есть?

— Нет адресника, потерялся он еще на прошлой неделе. На выходных так и не сделали, не до этого было. А теперь вот. — Махнула рукой в сторону и слегка топнула ногой, выдав отчаяние и обиду.

— Давайте запишу ваш номер. — Тут вспоминаю, что созвон-совещание продолжается. — Нет, запишите мой.

Девушка не сразу попадает на нужные цифры. Прошу, чтобы сделала прозвон, появилась вторая линия, получилось.

— Предлагаю разделиться. Вы где уже искали?

— Мы в лесу гуляли, он рядом шел без поводка. Подбежала другая собака и напугала его. Он и рванул. Никогда так не делал, и вот убежал, да так быстро, я не успела даже очнуться.

— На людей он как реагирует? Подойдет ко мне, если что? — Показываю прихваченный с собой поводок.

— Он добрый, очень общительный. — Не удержалась, вытекла слеза. По-детски трогательно она стерла ее кулаком с зажатым в нем поводком.

— Найдется! — выдаю уверенно.

Без слов мы разошлись в разные стороны. Девушка к школе, я в другую сторону.

Солнце разыгралось, слепит глаза, бреду ему навстречу. Заглядываю между машинами, за решетками площадок для мусора, волнение закипает внизу, где-то под сердцем.

«Такая юная девушка, кажется, винит себя, что упустила собаку. И перед родителями наверняка страшно».

Опять слышу стук в груди. Дыхание чаще, в зимней куртке становится жарко, расстегиваю молнию. Волнение уже трудно сдерживать, перехожу на рысцу. Жизнь вокруг все так же безразлична, а часовой механизм внутри меня усиленно работает.

Иногда, в самые отчаянные моменты, я молюсь. По-своему, как умею. Обращаюсь напрямую к Вселенной с простой и понятной просьбой — с тем, что мне позарез надо. Сейчас я всем существом хочу, чтобы Дарси нашелся. Неважно, кто его найдет, главное, чтобы он вернулся домой.

«Дорогая Вселенная, помоги, пожалуйста, найти Дарси».

Повторяю, снова и снова, хотя знаю, что мудрая Вселенная слышит нас с первого раза.

Добираюсь до конца микрорайона, дальше трасса, за ней пустырь и промзона. Смотрю на проезжую часть, сколько видно глазу: чисто. Фух. В промзоне искать совсем страшно. Если он там, то шансов почти нет. Долгий красный на светофоре, решаюсь все же идти, жду у пешеходного перехода.

«Да скорей же!»

Минут через пять моих метаний у забора склада звонок, неизвестный номер, красно-зеленое «ответ/удержание», включаю вторую линию.

— Нашлась собака! Здесь, на площадке, люди нашли. — Грудной голос той девушки, слез уже не сдерживает.

Слышно, как кто-то громко и радостно осыпает счастливчика Дарсика похвалами.

— Какое счастье! — Выдох, глубокий, горячий.

— Спасибо вам, мы так рады. — Смеется.

— Вам спасибо, что позвонили.

Поворачиваю назад, то самое «не чувствую земли».

На переходе меня приглашает зеленый свет. Делаю глубокий вдох, хочу подавить подступающие слезы.

— Екатерина, подтвердите, что поддерживаете идею Евгения в дальнейшем совместно прорабатывать предложения для клиентов.

— Согласна! Попросите, пожалуйста, Лену вписать встречу в мой график.

— Что же, коллеги, будем прощаться. Всем продуктивной недели. И берегите себя.

Лечу домой. Трепещу.

«Нашлась!»

Отовсюду шумит, чистый асфальт, проснувшиеся газоны, новые дома — все кричит мне навстречу. Звуками наполнен воздух. Как будто все разом зачирикали дворовые птички.

Группа мамочек медленно катит коляски по тротуару. Ребенок с лопаткой упорно пытается расковырять мерзлый песок на площадке, улыбается сам себе.

Улыбаюсь ли я? Кажется, нет.

Скорее в лифт.

Шестой.

Дома встречает Фред, прыгает до самого лица, хоть разок лизнуть. Обычно игнорирую бурные радости при встрече у порога, чтобы не усиливать его стресс. В собачьей психике особые механизмы, и с ними нужно правильно взаимодействовать. Но сейчас нет, сама радостно бросаюсь его обнимать. С разбега он валит меня с ног, облизывает лицо, лупит хвостом по стене, по полу. В эту минуту тикающий внутри механизм останавливается, и, как ударная волна, моя любовь к нему и ко всему в мире накрывает все вокруг.

— Нашлась, Фред! И я нашлась, слышишь?

Больше не могу сдерживаться, рыдаю. Обнимаю свою собаку и рыдаю без остановки, без стеснения.

«Жить! Как же хорошо жить, сегодня, здесь, сейчас».